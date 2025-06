https://english.almayadeen.net/articles/opinion/ceasefire-is-their-fire-sale



Der Waffenstillstand ist ihr Ausverkauf

Von Taylor Miller

Quelle: Al Mayadeen English

7. Juni 2025

Taylor Miller deckt auf, wie Steve Witkoff, ein Trump-Verbündeter ohne diplomatische Erfahrung, eine Schlüsselrolle in der „Hilfsdiplomatie“ für Gaza spielt und dabei Immobilienprofite mit einer genozidalen Politik verbindet.

FRAGE [Said Arikat]: Vielen Dank. Vielen Dank. Wie kann man die Gaza Humanitarian Foundation kontaktieren? Das scheint das Problem zu sein, dass die Vereinten Nationen –

MS BRUCE: Ich glaube nicht, dass es jemandem gefallen würde, wenn ich hier vom Podium aus eine E-Mail-Adresse herausgeben würde.

FRAGE: Nein, nein. Es ist –

MS BRUCE: Ich glaube, es gibt so etwas wie das Internet –

FRAGE: Okay.

MS BRUCE: – und dort können Sie sie eingeben und erhalten eine E-Mail-Adresse.

FRAGE: Okay.

MS BRUCE: Sie sind viele – ich glaube, die meisten von Ihnen sind Reporter. Ich denke, einige von Ihnen verstehen, wie man recherchiert und im Internet sucht, um diese Informationen zu finden, Sir.[1]

Ich wollte mit dem zweiten Teil dieser Essayreihe beginnen und mich mit den Finanzierungsmodellen der äußerst erfolglosen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) befassen, deren Führung und Leitung aus Veteranen der US-Marine und -Armee, ehemaligen Leitern des Welternährungsprogramms und CEOs von World Central Kitchen, politischen Entscheidungsträgern bei Facebook und Investmentbankern besteht. Dazu kommen wir noch. Ebenso wie wir uns damit befassen werden, wie Jake Wood, der Geschäftsführer der GHF, am 25. Mai 2025, nur wenige Stunden vor dem geplanten Start des Programms in Gaza, von seinem Amt zurücktrat.

In seiner Rücktrittserklärung erklärte Wood: „Ich bin stolz auf die Arbeit, die ich geleitet habe, darunter die Entwicklung eines pragmatischen Plans, der hungernde Menschen ernähren, Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Umleitung von Hilfsgütern ausräumen und die Arbeit langjähriger NGOs in Gaza ergänzen könnte.“[2] Nur wenige Stunden, nachdem Wood uns erneut von ihrem „pragmatischen Plan“ überzeugt hatte, kursierten weltweit Bilder: Mitglieder von Tsav 9 blockierten Lebensmittelpakete in der Nähe des Grenzübergangs Karem Abu Salem; eine Luftaufnahme des fünfspurigen Viehkorals (al-Alam, westlich von Rafah) mit Hunderten von hungernden Palästinensern, die auf Rationen warteten;[3] GHF-Mitarbeiter eröffnen das Feuer auf ausgemergelte Palästinenser, die gezwungen wurden, über 10 km zu laufen, um den Verteilungsort zu erreichen; GHF setzt Tränengas und/oder Blendgranaten gegen diejenigen ein, die auf „Hilfe“ warten; israelische Geheimdienst-Einheiten entführen mehrere Personen in der Nähe des Morag-Korridors und lassen sie verschwinden; Mütter, die nach Nahrung für ihre Familien suchen, berichten, dass sie wie Hunde behandelt, verspottet, gefilmt und beschossen wurden. Während dieser künstlich herbeigeführten Hungersnot verbreitet die Koordinierungsstelle für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT), die mit der GHF zusammenarbeitet, beharrlich Hasbara, darunter auch die Behauptung, seit dem 7. Oktober 2023 seien „über 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel“ geliefert worden.

Ja. Jedes Detail davon ist wesentlich für das katastrophale Versagen der GHF und die unerbittliche Belagerung Gazas, die die Verwüstung durch den Völkermord noch verschlimmert. In dieser schwindelerregenden Darstellung von bürokratischer Inkompetenz und Komplizenschaft bei der Ausweitung der Ziele der IOF zur totalen Vernichtung zoome ich kurz heraus, um nicht nur die Lügen zu betrachten, die von der Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, bekräftigt wurden (liebe Leserinnen und Leser, Sie können nicht „einfach eingeben und erhalten” E-Mail der GHF durch eine einfache „Internet-Röhrensuche“), sondern auch, dass uns keine Nachrichten über einen „60-tägigen Waffenstillstand“ von den größeren imperialen Ambitionen ablenken sollten, die für die Region auf dem Spiel stehen.

Was Sie „eingeben und erhalten“, wenn Sie nach Steve Witkoff, US-Sonderbeauftragter für den Nahen Osten, suchen:

Ein New Yorker Immobilieninvestor und Anwalt „ohne diplomatischen Hintergrund“, der derzeit für Schlagzeilen sorgt, weil er angeblich bei der Vermittlung des größten „Deals“ der Welt geholfen hat.[4] Es wäre leicht, Witkoff als einen weiteren Gauner in Trumps Kabinett abzutun, und wir wären dumm zu glauben, dass Witkoff und Trump, wie Wikipedia zitiert , so beiläufig „in einem New Yorker Deli Freunde wurden“. Es tut uns leid, aber keine Menge Knishes oder Pastrami kann ihre jahrzehntelange Absprachen vertuschen.[5]

Während Witkoffs Zeit bei der Kanzlei Dreyer & Traub in den frühen 1980er Jahren war Trump einer seiner Mandanten, bevor Witkoff Stellar Management mitbegründete. 1997 verließ Witkoff Stellar Management, um die private Witkoff Group mit Sitz in New York City zu gründen, deren Vorsitzender und CEO er ist. Steves zwei Söhne, Alex (Chief Executive Officer) und Zach (Executive Vice President, Development), sowie seine Frau Lauren (Executive Vice President, Sales & Marketing) unterstützen ihn in der Leitung der Gruppe. Auf ihrer aktuellen Website prahlt das Unternehmen: „Witkoff ist zum einen Entwickler. Ein Teil Investor. Ein Teil Wegbereiter.“ Von Küste zu Küste haben diese Bauträger US-amerikanische Städte nach dem Vorbild des unersättlichen Risikokapitalismus entstellt. Die Witkoff Group ist ein Gigant, der über 11 Millionen Quadratmeter Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien vor allem in New York City, Miami und Los Angeles betreibt, darunter das Park Lane Hotel und das Woolworth Building in Manhattan. Aber alle Landraubgeschäfte der Witkoff Group auf diesem Kontinent zu dokumentieren, wäre eine Aufgabe für einen anderen Tag.

Wie die New York Times (The New York War Crimes) berichtete, wurde Witkoffs Mitinvestor in ein Hotelprojekt in Manhattan, Tim Leissner, ehemaliger Vorsitzender der Goldman Sachs Southeast Asia Division, 2018 vom US-Justizministerium wegen Verschwörung zur Geldwäsche und wegen gemeinsamer Verschwörung zum Verstoß gegen das Gesetz gegen Korruption im Ausland angeklagt, um Milliarden von Dollar zu waschen, die aus 1Malaysia Development für Bestechungsgelder an verschiedene malaysische und Abu Dhabi-Beamte veruntreut worden waren (am 20. Mai 2025 wurde Leissner zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt):

Zunächst stockte der Staatsfonds von Abu Dhabi seine Beteiligung an dem in Schwierigkeiten geratenen Hotel Park Lane am südlichen Rand des Central Park auf. Dann unternahm die Qatar Investment Authority im vergangenen Jahr einen noch entscheidenderen Schritt und stellte 623 Millionen Dollar für eine fremdfinanzierte Übernahme von Witkoff und seinen Partnern bereit.

Die Transaktionen, an denen zwei ölreiche Staatsfonds aus dem Nahen Osten beteiligt sind, sind ein Hinweis auf den enormen Geldfluss, der aus Ländern wie Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Kuwait in US-Immobilienunternehmen fließt.[6]

Die Mubadala Investment Company aus Abu Dhabi erhöhte ihren Anteil am Park Lane Hotel, um die US-Bundesregierung daran zu hindern, es zu beschlagnahmen, und kurz darauf schaltete sich die Qatar Investment Authority über ihre Central Acquisition Company ein, um Witkoffs Anteil für 622,9 Millionen Dollar aufzukaufen. Zweifellos ist dies nicht das einzige Engagement von Witkoff/Witkoff Group mit Staatsfonds aus dem Nahen Osten. Steve Witkoff war auch Teil von Trumps Great American Economic Revival Industry Group vom April 2020[7], was wahrscheinlich den Weg für seine Position als Co-Vorsitzender des Präsidialen Amtseinführungskomitees am 9. November 2024 und seine Ernennung zum US-Sonderbeauftragten für den Nahen Osten am 12. November 2024 ebnete.

Keine diplomatische Erfahrung – nur unverhohlene Vetternwirtschaft zwischen Milliardären.

Die jahrzehntelange – soll man es Freundschaft nennen? Betrug mit faschistischem Unterton? – zwischen Trump und Witkoff scheint Hand in Hand zu gehen, während die Stimmen der Völkermörder immer lauter werden, um ganz Gaza dem Erdboden gleichzumachen:

[Es ist] getrieben von einer bewussten, strategischen Entscheidung, „das Gebiet zu demontieren“, um sicherzustellen, dass „die Rückkehr der Menschen in diese Gebiete nicht etwas ist, das passieren wird …“ Ein ehemaliger hochrangiger Sicherheitsbeamter des israelischen Militärs, der Kontakt zu vielen Kommandeuren unterhielt, bestätigte, dass einige Kommandeure vor Ort es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Zerstörung möglichst vieler Gebäude in Gaza anzuordnen.[8]

Was bestimmte Medien als „nicht operative Zerstörung“ bezeichnen, müssen wir beim Namen nennen: verbrannte Erde. Die militärische Direktive in Gaza lautet: zerstören um der Zerstörung willen; ritualisierte Zerstörung, um den Horizont der Palästinenser auszulöschen. Wir müssen mit präziser Klarheit erkennen, was diese Zerstörung mit sich bringt (trotz Tausender, Millionen Tonnen von Blindgängern im ganzen Land … Phosphor, Giftwolken in der Luft und vergiftete Grundwasserleiter, Wasserwege und das Meer).

Während der Nakba 1948 zerstörte die Irgun al-Manshiyya, Sheik Muwwanis, einen Großteil von Yafa und Ajami – Ruinen, auf denen das heutige „Tel Aviv“ errichtet wurde. Dieser Teil der Küste wurde nach dem Bild der Besatzer neu entwickelt – transnationale Kapitalinvestitionen wurden angezogen, palästinensische Ruinen wurden Airbnb-tauglich gemacht und viele wurden durch vielfältige Formen des „Washing“ zu einer „sanfteren, liberaleren“ Besatzung verleitet. Geschichte, eine fortdauernde Nakba.

Im Jahr 2014 wurde berichtet, dass Steve Witkoff sich mit Mitgliedern der Zarasai Group und Extell Development zusammengetan habe, um „den israelischen Kapitalmarkt für Schulden anzuzapfen“. Die damals geplante Anleiheemission (im Wert von ca. 141,6 Millionen Dollar) brachte zusammen mit dem Verkauf von Anleihen im Wert von 500 Millionen Schekel durch die Lightstone Group in Tel Aviv in diesem Jahr 2,5 Milliarden Schekel ein und machte „die Tel Aviv Stock Exchange zu einem wichtigen Finanzzentrum für Immobilienunternehmen“. Zur gleichen Zeit war die Operation Protective Edge im Gange, bei der über 2.000 Palästinenser in Gaza von den IOF abgeschlachtet wurden. Die fast vollständige Blockade des Gazastreifens – zu Luft, zu Lande und zu Wasser (die bis heute andauert und immer brutaler wird) – dauert bereits seit mehr als sieben Jahren an.

Vielleicht soll all dies eher dazu dienen, einige Fragen aufzuwerfen, als konkrete Ergebnisse dieses „60-tägigen Waffenstillstands“ oder des nächsten Entwurfs, der vorgelegt wird, zu beleuchten. Schließlich heißt es in Punkt 12 des „Term Sheet“ (zuletzt aktualisiert am 29. Mai 2025): „Vorsitzender Gesandter: Der Sondergesandte, Botschafter Steve Witkoff, wird in die Region reisen, um das Abkommen abzuschließen. Steve Witkoff wird den Verhandlungen vorsitzen.” Was werden er und die Witkoff-Gruppe persönlich von dieser „vorläufigen Waffenruhe” (die ebenso undurchsichtig und nichtssagend ist wie die „humanitäre Pause” vom November 2024) haben? Wie bei der Veröffentlichung des Plans ursprünglich verbreitet wurde:

Es gibt viele Vorbehalte gegenüber diesem Papier als Rahmenwerk. Es gibt viele Schlupflöcher. Es gibt viele Unklarheiten… „Israel wird niemals zustimmen, den Krieg unter diesen Rahmenbedingungen zu beenden. Die Anzahl der Hilfsgüter-Lkw wird nicht erwähnt. Es gibt keine konkreten Angaben darüber, wo sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen werden. All dies sind Probleme, die dies wahrscheinlich behindern werden. Witkoff hat versucht, „Israel“ viel mehr entgegenzukommen als in dem früheren Papier. Es wird einige Zeit dauern, bis eine Einigung von der Bewegung gebilligt wird.“ …Israelische Beamte prahlten gegenüber YNet, dass „Israel unter den Bedingungen des Witkoff-Papiers seine strategischen Errungenschaften nicht aufgibt“ und behaupteten, dass der Rahmenplan es den israelischen Streitkräften ermöglichen werde, entlang des Philadelphi-Korridors an der südlichen Grenze Gazas zu Ägypten verschanzte Stellungen zu behalten.

Witkoff und Co. verschleiern nicht nur die Bedingungen für ein Engagement, sondern sagen auch ganz offen: Wir werden nichts zugestehen, wir werden weiterhin die Aktionäre (und humanitären Helfer ohne Menschlichkeit) beschwichtigen, die Bomben werden weiter fallen, weil das unsere Grundhaltung ist – und wir werden uns alles in unserem Interesse unter den Nagel reißen, wenn die Zeit reif ist.

Jedes Mal, wenn die IOF und ihre Verbündeten ohne ein vollständiges Waffenembargo, Sanktionen, Desinvestitionen, kulturelle Ächtung und die Abschaffung des zionistischen Siedlerkolonialregimes die neuesten barbarischen Gräueltaten in Gaza begehen, werden sie weiter ermutigt, weiterzumachen. Und sie werden nicht aufhören, bis ganz Gaza für das nächste Luxushotel, Casino oder was auch immer die Kriegshetzer gerade wollen, dem Erdboden gleichgemacht ist. Wenn meine Ausführungen hier krass oder fatalistisch erscheinen, müssen Sie wissen, dass ich weder das eine noch das andere bin; wir – diejenigen von uns, die dies gänzlich ablehnen – können diesen Völkermord stoppen, indem wir die Vorstandsetagen blockieren … indem wir alles und überall besetzen … indem wir uns weiterhin auf die Profiteure konzentrieren und sie mit direkten Aktionen ins Visier nehmen und die wirtschaftliche Macht gegen sie selbst einsetzen – um letztendlich, inshallah, eine existenzielle Krise für ein Regime herbeizuführen, das sich der Verleugnung verschrieben hat.

Übersetzt mit Deepl.com

