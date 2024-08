https://strategic-culture.su/news/2024/08/11/western-globalism-and-its-nazi-fascist-instrument-will-be-defeated-in-kiev/



Der westliche Globalismus und sein nazifaschistisches Instrument werden in Kiew besiegt werden

Von Hugo Dionísio

11. August 2024

© Foto: Public domain

Es ist wichtig, den Kreis der Nazi-Existenz zu schließen. Die Niederlage des Kiewer Regimes ist ein grundlegender Schritt in diese Richtung.

Das Eindringen von Nazis, Nazi-Sympathisanten, Nachfahren oder nicht von Nazis und Nazi-Kollaborateuren in die Korridore der westlichen Macht bedeutet keine neu ergriffene Gelegenheit für die Verherrlichung und Beschönigung all derer, die auf der anderen Seite der russischen, sowjetischen oder bolschewistischen Spaltung standen. Diese authentische Bewegung zur Umschreibung der Geschichte und zur Wiederverwendung des installierten ideologischen Potenzials stellt vor allem die Schließung eines historischen Kreises dar, der von den reaktionärsten und faschistoiden Teilen der westlichen Eliten initiiert wurde.

Kanada ist das perfekte Beispiel für diese Schließung des historischen Kreislaufs, d.h. für die Wiederverwendung dieses ideologischen Potenzials und seine Wiederverwertung (und Bleichung) in historischer Hinsicht. Deshalb war die Episode im kanadischen Repräsentantenhaus, in der Jaroslaw Honka unisono als glühender Freiheitskämpfer gewürdigt wurde, der „im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen gekämpft hat“, alles andere als ein Zufall, eine Fehleinschätzung des Sprechers des Repräsentantenhauses, Anthony Rota, oder eine bloße Gefälligkeit anlässlich des Besuchs von Wolodomyr Zelenski.

Wie Jaroslaw Honka wurden oder werden in der ukrainischen Gesellschaft zahlreiche Persönlichkeiten aus der ukrainischen Diaspora, insbesondere aus Galizien, die nachweislich mit den Nazis kollaboriert und vor allem an Verbrechen gegen die Menschlichkeit teilgenommen haben, erinnert, geehrt und gewürdigt, und zwar kontinuierlich. Von der Beteiligung an politischen Parteien über die Wahl in öffentliche Ämter bis hin zur Finanzierung und Förderung von Bildungs- und akademischen Aktivitäten haben diese Persönlichkeiten mit einer dunklen Vergangenheit im heutigen Kanada den perfekten Lebensraum für ihre historische Aufarbeitung und Erholung gefunden. Genauso wie sie in diesem Land den perfekten Zufluchtsort für ihre wirtschaftliche Erholung gefunden haben.

Als Franklin Roosevelt im Zusammenhang mit dem „Safe Haven“-Projekt – das darauf abzielte, den Reichtum, den die Nazi-Elite in neutralen Ländern aufbewahrte, zu identifizieren und zu beschlagnahmen – sagte, dass die Nazi-Elite, wenn es ihr gelänge, ihren Reichtum zu bewahren, diesen später zur Wiedererlangung der Macht nutzen könnte, lag er vielleicht nicht allzu weit daneben. Tatsächlich dürfte Roosevelt nicht entgangen sein, dass Leute wie die Gebrüder Dulles (Allan Dulles und John Dulles) das Dritte Reich auf verschiedene Weise unterstützten – unter anderem durch die Beschaffung von Geldern an der Wall Street – und gleichzeitig nicht nur im US-Rat für auswärtige Beziehungen mitwirkten, sondern, im Falle von Allan Dulles, auch Agenten des OSS (Office of Strategic Services) waren, das der CIA (Central Intelligence Agency) vorausging.

Leute wie die Gebrüder Dulles, die das Projekt der Wiederbewaffnung Nazi-Deutschlands unterstützten, um es als Element im Kampf gegen den „Kommunismus“ einzusetzen, förderten diese Operation und unterstützten sie finanziell in Banken wie der BIZ (Bank of International Settlements) oder sogar in J.P. Morgan, die Roosevelt einen „Klassenverräter“ nannte, unterstützten nicht nur die Stärkung Nazi-Deutschlands und der Achse Berlin-Rom, sondern rekrutierten später prominente Nazi-Agenten, um das aufzubauen, was später die CIA und die US-Geheimdienste im Allgemeinen werden sollten.

Deshalb ist das, was in Kanada geschieht, insbesondere an der Universität von Alberta – aber nicht nur dort – und mit dem CIUS (Canadian Institute of Ukrainian Studies), nichts anderes als die Verwirklichung der Befürchtungen von Leuten wie Roosevelt, die zwar keine glühenden Kommunisten waren, aber auch weit davon entfernt, die reaktionärsten Fraktionen der anglo-amerikanischen Finanzelite zu vertreten.

Als Petro Sawaryn den CIUS gründete, machte er selbst die Befürchtungen derjenigen wahr, die wussten, was es bedeuten würde, Leute von Banderas Format in freien Gesellschaften unterzubringen. Nachdem sie geschönt und umgeschult worden waren, konnten diese Figuren, die genau wussten, wie man den sowjetischen Feind in erster Linie und den russischen Feind in zweiter Linie bekämpft – und zwar mit äußerster Gewalt -, nun als herausragende Beispiele für den Kampf für die Freiheit verwendet werden. Der Ukrainische Kongress Kanadas (UCC) berichtet in seiner Gedenkfeier über das Leben Sawaryns, blendet aber sorgfältig alles aus, was nicht in Kanada geschehen ist. Die dunkle Vergangenheit soll sich nicht wiederholen, und um dieses Ziel zu erreichen, haben sich diese Leute auf die Beschreibung und das mitschuldige Schweigen der kanadischen Behörden verlassen. So wird Savaryn als ehrenwerter Ukrainer dargestellt, der von „1982 bis 1986 Kanzler der Universität von Alberta“ war,

Die Gedenkstätte der Universität von Alberta für Petro Sawaryn sagt alles über dieses historische Recycling und die Schönfärberei: kein Wort über seine Beteiligung an der berüchtigten Galizischen Division der Waffen-SS, die so brutale Massaker an der polnischen, jüdischen, zigeunerischen und sowjetischen Zivilbevölkerung verübte. Es ist, als ob es so etwas nie gegeben hätte und als ob das wichtigste Ereignis im Leben von Petro (Peter) Savaryn die Gründung der CIUS und nicht seine Kollaboration mit den Nazis gewesen wäre. Es wäre überflüssig zu sagen, dass die ukrainischen Diaspora-Organisationen in Kanada die Geschichte von Petro Savaryn in ihren Zeremonien ehren und besingen. Schließlich war Kanada eines der Zielländer für Tausende dieser Agenten, die nach 1945 dorthin auswanderten. Viele von ihnen hätten in Nürnberg anwesend sein sollen, aber stattdessen werden sie in den „sehr demokratischen“ westlichen Parlamenten geehrt.

Das Beispiel von Petro Savaryn ist jedoch bei weitem nicht das einzige, und es muss gesagt werden, dass diese Realität der kanadischen Öffentlichkeit nicht unbekannt ist. Mehrere Medien – mehr alternative als Mainstream-Medien – haben vor dem wahren Skandal der „Nazi“-Subventionen an der Universität von Alberta gewarnt. Die „Honka“-Episode war der Auslöser für die Aufdeckung einer Realität, die für einige Zeit verborgen bleiben sollte, bis nichts mehr getan werden konnte. Oder bis die Generationen, die sich an den Nazi-Horror erinnern, aussterben. Deshalb entschuldigte sich das Büro des kanadischen Generalgouverneurs selbst für die Verleihung des kanadischen Ordens an einen Veteranen der ukrainischen SS-Division Galizien. Der Empfänger war kein anderer als Petro Savaryn. War es Inkompetenz? Mangelndes Wissen? Untersuchen Sie niemanden, bevor Sie ihm oder ihr einen Preis verleihen? Glauben Sie, was Sie wollen, aber es ist die Praxis, die zählt.

Und die grundlegende Frage bleibt. Wie ist es möglich, dass Menschen wie Savaryn oder Petro (Peter) Jacyk – der sich für dieselben Nazi-Streitkräfte beworben hat und dessen Name in zahllosen Initiativen, Organisationen und akademischen Programmen in der Ukraine, in Kanada und in den USA eingraviert ist – es geschafft haben, von allen, die die Nazi-Ideologie ablehnen, unbemerkt zu bleiben, wie maskiert sie auch sein mag?

Diese Frage wird durch die Haltung beantwortet, die heute Stepan Bandera und den Kult des Kiewer Regimes um diese Figur beschönigt, sowie durch das Abgleiten der westlichen Politik in die rückständigsten Ideologien (in vielerlei Hinsicht) unter dem Deckmantel dieser Beschönigung und des Wiederauflebens von Russophobie, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit und des tiefsten und grausamsten Reaktionärismus. Petro Savaryn selbst war Präsident der Progressive Conservative Association of Alberta, einer so genannten „Mitte-Rechts“-Bewegung, deren Name wahrscheinlich die gesamte liberale, neoliberale und konservative politische Mitte umfasst.

Leute wie Honka, der 30.000 Dollar an die CIUS gespendet hat, eine Summe, die die Universität von Alberta nach eigenen Angaben zurückzahlen wird, sind nur die Spitze eines Schleiers, den mutige Leute wie Owen Schalk, Taylor C. Noakes, Pers Rudling und Harrison Samphir aufgedeckt und angeprangert haben. Andere paradigmatische Beispiele für Nazi-Kollaborateure, die ungeschoren davongekommen sind und deren Finanzen und Lebensläufe in den so genannten „liberalen Demokratien“ florieren, sind Levko Babij oder Roman Kolinsnyk, beide ebenfalls aus der SS-Division Galizien. Die Tatsache, dass es in ganz Kanada Denkmäler gibt, die die 14. SS-Division (14. Waffen-SS-Grenadier-Division (1. Galizische)) verherrlichen, und die Tatsache, dass sie mit Graffiti „vandalisiert“ wurden, die ihre Nazi-Vergangenheit anprangerten, reichte nicht aus, um einen Aufschrei zu verursachen, auch nicht von denen, die sich als Verfechter der westlichen Demokratie darstellen.

Millionen von Dollar für Stipendien und Studienprogramme über den „ukrainischen Nationalismus“, wie sie beispielsweise in der von der CIUS übersetzten und herausgegebenen ukrainischen Enzyklopädie zu finden sind, die den Nazi-Kollaborationismus der „ukrainischen Nationalisten“ beschönigen und die nazifaschistische Ideologie in die westliche akademische Welt einschleusen, erklären vieles von dem, was heute geschieht, und warum es möglich ist, dieses russophobe Abdriften zu beobachten, das die Welt in eine nukleare Konfrontation führen könnte, ohne dass eine vehemente und umfassende Friedensbewegung entsteht. Diese Episode, die sich in Kanada ereignete, unterscheidet sich nicht von dem, was an vielen anderen Orten, insbesondere in den USA und in ganz Europa, geschieht. In der Ukraine ist es nicht einmal wert, darüber zu sprechen. Niemand kann sagen, er wüsste es nicht.

Aber warum sagen dann jüdische Akademiker nichts? Warum prangern sie es nicht an? Hier werden die Verbindungen zwischen Zwillingslehren hergestellt, Töchter desselben Vaters und derselben Mutter, die gleichermaßen suprematistisch, extremistisch, sektiererisch und segregationistisch sind. Dies ist der Fall beim Zionismus und beim Nationalsozialismus. Wie Jeremy Appel im „Expats & Allies“-Podcast darlegt, ist der Austausch einfach: Ukrainische Akademiker markieren Studenten und Professoren, die eine israelfeindliche Haltung einnehmen, und im Gegenzug verschließt die mächtige zionistische akademische Diaspora die Augen vor dem wachsenden Nazismus in der westlichen akademischen Welt.

Diejenigen, die eine Verbindung zwischen Zionismus und Nationalsozialismus für unmöglich halten und nichts aus den Erfahrungen von Theodor Herzl (einem der Väter des jüdischen Zionismus) gelernt haben, der Antisemiten als seine wichtigsten Verbündeten ansah, hat die Geschichte einmal mehr Recht gegeben. Wenn es um Palästina und die Unterdrückung seiner nationalen Identität geht, der vordringlichsten Priorität des Zionismus, verbündet sich der Nationalsozialismus mit dieser ebenso supremakistischen, extremistischen, völkermörderischen und diktatorischen Regierungsform. Und so schließt sich ein weiterer Kreis, der zeigt, dass die Beschönigung und Wiederverwertung der Nazi-Ideologie kein historischer Zufall ist, sondern ein Projekt, das zunächst scheiterte, weil die Stärke der UdSSR und ihrer Völker es besiegte, das aber, wiederverwendet, wiederverwertet und beschönigt von den USA und ihren Verbündeten, jetzt, bei einer zweiten historischen Gelegenheit, seine ursprüngliche Rolle erfüllt. Die Errichtung einer weltweiten Superföderation unter Führung der USA. Dieselbe Superföderation, von der Mackinder in Bezug auf das britische Empire und dessen Rettung sprach.

Die Realität, die wir jetzt erleben, ist nichts anderes als die Schließung eines Kreises, der mit der Entstehung des Faschismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann, in der Zeit des Niedergangs des Britischen Empire, und den Cinthya Chung in ihrem meisterhaften Buch „The Empire on Which the Black Sun Never Set“ so gut beschreibt: The Birth of International Fascism and Anglo-American Foreign Policy“ (Die Geburt des internationalen Faschismus und die anglo-amerikanische Außenpolitik), in dem sie meisterhaft darlegt, dokumentiert und belegt, wie faschistische Doktrinen ein Instrument der britischen und westlichen imperialen und kapitalistischen Elite waren. In dieser Anfangsphase des faschistischen Kreises, die in den Nationalsozialismus mündete, war es nicht so einfach wie heute, den instrumentellen Charakter dieser Doktrinen in Bezug auf den angelsächsischen Imperialismus und das fortgeschrittene westliche kapitalistische System selbst, das heute als Neoliberalismus, Globalismus oder nordamerikanischer Hegemonismus bekannt ist und der imperialistischen Phase des Kapitalismus selbst entspricht, klar zu erkennen.

Am Ende dieses Kreises werden jedoch der Nazismus und sein Vater, der Faschismus, erneut als Instrument der Aggression gegen Völker eingesetzt, die sich dem westlichen Imperialismus widersetzen, jetzt in der Ära des finanzialisierten, transnationalen, imperialen Kapitalismus. Der Finanz- und Rentierkapitalismus und seine transnationale, föderative Dimension, zu der auch die Europäische Union von Ursula von der Leyen gehört, sind in der oberen Phase des Kapitalismus entstanden. Wieder einmal wird der Nationalsozialismus, wie bei Deutschland in den 1930er Jahren, benutzt, diesmal in Bezug auf die Ukraine, um jeden russischen, chinesischen oder sonstigen Gegner, der eine akute oder strategische Bedrohung für die anglo-amerikanischen Hegemonialpläne darstellt, einzudämmen, zu bekämpfen und anzugreifen.

In diesem Sinne ist der Zionismus keine andere Erfahrung, die in ähnlicher Weise von der akademischen Welt und den Zentren der politischen Macht umgesetzt wird. In diesem Fall werden Israel und der jüdische Zionismus als reaktionärer, kolonialer und suprematistischer Ausdruck des Judentums gegen die Völker im Nahen Osten eingesetzt, die sich der hegemonialen Vorherrschaft der USA widersetzen. Genauso wie in Taiwan, auf den Philippinen oder in Venezuela, Argentinien oder Brasilien, wo die reaktionärsten und verräterischsten Fanatiker, die an Pinochet erinnern und heute (meiner Meinung nach zu Unrecht) direkt mit Trump in Verbindung gebracht werden, eingesetzt werden, um souveränistische Bewegungen einzudämmen, die sich dagegen wehren, ihre natürlichen Ressourcen der supranationalen Macht der USA zu überlassen.

Und all dies geschieht in rasantem Tempo, nicht mit Trump, sondern mit der Regierung Biden. Und das in der Ära von Macron, Von der Leyen, Baerbock, Sholz, Costa und Sunak, in der die Europäische Union wieder einmal von einer Mehrheit ultrareaktionärer, russophober Führungskräfte regiert wird, die das Umschreiben der Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu ihrem roten Teppich (abgesehen von dem etymologischen Fehler der verwendeten Farbe) für die Macht machen. Eine Macht, die Souveränitäten vernichtet und die Völker Rentier-Eliten unterwirft, die das verwirklichen, was sie behauptet haben, dass es nur im Sozialismus geschehen würde, was aber stattdessen und gerade in der fortgeschrittenen Phase des Kapitalismus geschieht: die Unterdrückung des individuellen Eigentums der Arbeiterklassen und seine Umwandlung in Rentier-Eigentum durch die reichsten 1 %.

Der Faschismus in Form des Nationalsozialismus oder des Zionismus wird im Zeitalter des fortgeschrittenen Kapitalismus immer die gewalttätigste, reaktionärste, chauvinistischste und suprematistischste Form des Schutzes der vitalen Interessen der Eigentumselite sein. Zunächst in seiner nationalistischen Form, und heute, indem er ihn als Mittel zur Durchsetzung des Rentier-, Hegemonial- und Globalimperialismus nutzt. Das eine und das andere fällt zusammen bei der Übergabe des Eigentums an eine eingeschränkte Eigentümerelite, die vom neoliberalen Staat, der aus dem Washingtoner Konsens und der Chicagoer Denkschule hervorgegangen ist, geschützt, belohnt und ernährt wird.

Und damit kein Zweifel an der Bedeutung dieser menschenverachtenden Doktrin – wie dem ukrainischen Nazismus – für den neoliberalen, globalistischen, transnationalen und supranationalen Kapitalismus aufkommt, der sie unter dem Deckmantel des „libertären Nationalismus“ gegen den Gegner Russland tarnt, koexistiert die nazifaschistische Ideologie nicht nur mit dem aggressivsten Zionismus, sondern auch mit dem radikalsten Wokismus. Wer hat nicht schon Schlagzeilen wie „Die Ukraine ist schwul“ oder „Asow ist schwul“ gesehen? Wer hat nicht die Nachrichten in der NYT über die Schaffung von LGBTQIA+-Einheiten in der ukrainischen Armee gesehen? Ein weiterer Kreis, der sich schließt!

Es sind Werkzeuge derselben Realität, die ein breites Spektrum von Sektoren in den westlichen Gesellschaften abdecken. Von der radikalen Feministin über den Homosexuellen bis hin zum tätowierten, maschinengewehrschwingenden Mann – alle fühlen sich wohl unter der ukrainischen Dreizackflagge, dem Davidstern oder der US-Flagge, der NATO oder dem Sternenblau der EU. Es gibt etwas, das sie alle eint, auch wenn sie sich hier und da manchmal zu unterscheiden scheinen. Diese Einheit beruht auf der Idee, dass unter der Aura des Imperiums jeder dazugehört, solange er nicht die verbotene Frucht des Kampfes gegen den Imperialismus und der Verteidigung der Souveränität der Völker will. Wenn es darum geht, souveräne Länder wie Russland, Venezuela, Nicaragua, Iran, Syrien, Kuba, Volkskorea, Vietnam oder China anzugreifen, sind alle gleich, trotz der oberflächlichen und epidermischen ideologischen Unterschiede zwischen ihnen.

Sowohl die LGBTQIA+ als auch die eher muskulösen Trumpisten stimmen in ihrer Verteidigung des Kiewer Regimes, ihrem Angriff auf das bolivarische Venezuela oder das sandinistische Nicaragua überein. Im Grunde sind das alles Formen der Bejahung der nationalen Souveränität, von Nationalstaaten, die sich nicht dem westlich-superfederativen Joch beugen. Nein, es ist nicht der Kommunismus, der ihnen Angst macht: es ist die Souveränität der Völker. Und unter diesem Regenschirm sind alle vereint, mit oder ohne Regenbogen, mit oder ohne Palästina. Der Kampf der Palästinenser ist in dieser Hinsicht nur ein Rückschlag, der sie nicht entfremdet. Denn der palästinensische Kampf lässt sich auf die individualistische Dimension der Menschenwürde übertragen.

Aber wenn sie sich an diejenigen wenden, die diese nationale Würde verteidigen, notfalls mit Gewalt, um sie als Pfeiler eines angestrebten Nationalstaates, als stolzes souveränes Volk und nicht als unterdrücktes Volk oder als „hilfloses“ Opfer zionistischer Brutalität zurückzufordern, zögern Trumpisten und LGBTs nicht, sich wieder zu einigen und die Hamas als „terroristische“ Einheit zu betrachten. Wenn das Opfer zum bewaffneten Widerstand übergeht und anfängt, seine Zukunft kollektiv und durch Krieg – und sogar Brutalität – zu erobern, dann werden alle früheren plaestinensischen Opfer von denselben, die geschworen haben, sie als ungeschützte Opfer zu verteidigen, als Terroristen eingestuft. Dieselben, die diese palästinensischen Kämpfer als „Terroristen“ einstufen, sind jedoch dieselben, die Israel nur ausnahmsweise als terroristischen Staat einstufen und niemals, aber auch niemals, seinen wichtigsten Unterstützer – die USA – unter dieser Bezeichnung einstufen.

Schließlich ist es die Hamas, die kämpft, und mit der Hamas endet der Diskurs des armen Mannes und beginnt der Kampf gegen das, was sie eint: das Imperium, das ihnen einredet, dass sie in Freiheit leben. Auch wenn jeden Tag mehr und mehr von ihnen ohne Wohnung, ohne Arbeit, ohne Gesundheit und ohne Lebensperspektive aufwachen. Sie werden zur Auswanderung gezwungen, weil es für die Verantwortlichen wichtig ist, die Löhne niedrig zu halten und die Akkumulation immer weiter zu steigern. Es geht nicht darum, die Hamas zu loben oder nicht, sondern darum, zu erkennen, dass jedes Opfer, das mit Gewalt behandelt wird, das Recht hat, sie gegen den Unterdrücker einzusetzen, und dass es nicht möglich ist, jemanden mit Gewalt zu behandeln, ohne im Gegenzug Gewalt zu erwarten.

Dieser kindische Idealismus und die politische Unmündigkeit, die nicht das wirkliche Leben berücksichtigen, sondern ein Bild, das von einem zu diesem Zweck geschaffenen und perfektionierten Erziehungssystem konstruiert und in die Köpfe eingepflanzt wurde, ist die gleiche Sache, die erklärt, warum nationalsozialistische Ideale in einer Gesellschaft, die sich für frei hält, koexistieren, formen und gedeihen konnten. Denn diese Gesellschaft berücksichtigt nicht das Reale, das Praktische, wie Marx und Engels betonten, sondern eine idyllische Konstruktion, die in ihrem Leben immer weniger existiert. Was zählt, ist das „Sein“, auch wenn man unter einer Brücke lebt, hungert und keine Lebensperspektive hat.

Freiheit besteht nicht darin, von materiellen wirtschaftlichen Belastungen unabhängig zu sein; Freiheit wird als Diskurs verkauft, der geteilt werden kann. Diskurs zu teilen ist sehr einfach, Reichtum zu teilen ist schwieriger. Und in diesem fairen Teilen, ja, da gäbe es die anspruchsvollste aller Freiheiten und die realistischste aller Demokratien, eine Demokratie, die nicht an der Menge des Geldes gemessen wird, mit dem jeder seine Lieblingskandidaten lobbiert, finanziert, fördert und berühmt macht. Nur dann würde ihre Wahl durch das blinde Votum der Massen bestätigt werden.

Und so hat die westliche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg das installierte Nazi-Potenzial heimlich ausgenutzt, recycelt und gefördert, ohne dass es so aussah. Als das kanadische Parlament Jaroslaw Honka begrüßte, gab es damit lediglich der normalen Praxis in der Gesellschaft eine Stimme. Die Praxis, die niemand sieht, die aber existiert, trotz des idealistischen Scheins, der besagt, dass sie den Nazismus nicht akzeptiert! Nur wer von einer konkreten, objektiven Praxis ausgeht, kann sie erkennen. Und das ist ein nicht zu vernachlässigendes Verdienst, wenn man es im Lichte des sozio-politischen Engineerings betrachtet. Wie kann man etwas tun, während man vordergründig das Gegenteil zu tun scheint?

Denn wenn etwas in ein Parlament kommt, bedeutet das, dass die Praxis, die diesen Vorschlag verkörpert, bereits in der Praxis, im wirklichen Leben existiert. Die Ehrung des Mitglieds der SS Galizien diente also nur der formalen Anerkennung einer Praxis, die bereits eingeführt und vor allem nach dem Beginn der militärischen Sonderoperation gefördert und intensiviert wurde. Sind alle Idealisten zu diesem Zeitpunkt aufgewacht? Wo waren sie bis dahin? Wo waren sie, als Leute wie Honka und Savaryn in der kanadischen Gesellschaft gediehen? Sie nannten diejenigen, die sie anprangerten, „Putin-Propagandisten“!

All dies ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses, der zunächst mit der Beschönigung des Nazismus und des Faschismus begann, indem man ihn mit dem Kommunismus verglich – wenn man etwas Inakzeptables mit etwas Akzeptablem vergleicht, macht man das Akzeptable akzeptabel und das Akzeptable inakzeptabel -, indem man die UdSSR nach dem System verunglimpfte und auf die schlimmsten und perversesten Verleumdungen zurückgriff, die Goebbels erfunden hatte – oder erfinden konnte. Auf der anderen Seite wurde der immer noch existierende Nationalsozialismus ausgeblendet und der nicht existierende Kommunismus – auch „Russentum“ genannt – als Hauptfeind dargestellt. Wir sind sogar so weit gegangen, dass die „konservative“ Presse China beschuldigt, der Hauptförderer der globalistischen Hegemonialstrategie von Davos zu sein. Als ob nicht alle westlichen Machteliten triumphierend in Davos aufmarschieren würden und als ob die Chinesen nicht in Verkleidung und zur Auflockerung da wären (wie viele andere und sorgfältig ausgewählt).

Und so kommt es, dass die Bevölkerungen das hassen, was keine Bedrohung darstellt, und nicht wissen, was sie wirklich bedroht. Dies ist ein sehr gut durchdachter Prozess, der seinen praktischen Ausdruck in der Naturalisierung der Nazi-Vergangenheit durch diejenigen findet, die, anstatt nach Nürnberg zu dem Prozess geschickt zu werden, den sie verdient hätten, nach London, Toronto oder Washington gingen.

In dieser oberen Phase des Kreises setzt der kollektive Westen, die westliche Superföderation, alles aufs Spiel! Wir befinden uns wieder einmal in diesem tödlichen Kampf und in dieser ebenso gefährlichen wie faszinierenden historischen Periode, in der wir die endgültige Niederlage eines Projekts erleben werden, das vor einem Jahrhundert begann. Werden die Völker der Welt in der Lage sein, es zu besiegen? Die Antwort liegt in der multipolaren Welt und ihrer Fähigkeit, der Welt ein alternatives Modell zu bieten. Ohne dieses alternative Modell sind wir dem Untergang geweiht, denn ohne dieses Modell wird sich das Bestehende immer durchsetzen und Faschismus und Nazismus als Herrschaftsinstrumente einsetzen. Wieder und wieder, so oft wie nötig.

Es ist wichtig, den Kreis der Nazi-Existenz zu schließen. Die Niederlage des Kiewer Regimes ist ein grundlegender Schritt in diese Richtung.

Hugo Dionísio ist Jurist, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist Inhaber des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal für geopolitische Analysen. Als Vorstandsmitglied der portugiesischen Vereinigung demokratischer Juristen engagiert er sich für Menschenrechte und soziale Rechte. Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des portugiesischen Gewerkschaftsbundes (CGTP-IN).

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …