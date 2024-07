Destabilizing the US-Russian Nuclear Balance Natylie Baldwin interviews Theodore Postol of MIT on the implications of reports that Ukraine recently struck a radar used by Russia’s nuclear early-warning system. By Natylie Baldwin Special to Consortium News With the Biden administration having given Ukraine permission to use U.S.-made

Destabilisierung des amerikanisch-russischen Nukleargleichgewichts

Von Natylie Baldwin

Speziell für Consortium News

14. Juli 2024

Natylie Baldwin interviewt Theodore Postol vom MIT zu den Auswirkungen von Berichten, wonach die Ukraine kürzlich ein Radargerät des russischen nuklearen Frühwarnsystems getroffen hat.

Tundra-Umlaufbahn im Apogäum & Blick auf die Erde vom Apogäum 01 (Theodore Postol)

Nachdemdie Regierung Biden der Ukraine die Erlaubnis erteilt hat, mit US-Waffen militärische Ziele auf russischem Territorium anzugreifen, und die Ukraine in den letzten Wochen mindestens einmal ein Radargerät im Süden Russlands getroffen haben soll, das zu ihrem nuklearen Frühwarnsystem gehört, ist zwischen den USA und Russland eine neue Stufe der Eskalationsgefahr entstanden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat daraufhin gewarnt, dass Russland den von den USA angeführten Westen als direkten Kriegsgegner betrachten wird, wenn dieser Satelliten, Geheimdienstinformationen und militärische Hilfe bereitstellt, um etwaige Angriffe der Ukraine mit Langstreckenraketen auf russisches Gebiet zu erleichtern.

Ich sprach mit Theodore Postol, emeritierter Professor für Wissenschaft, Technologie und internationale Sicherheit am Massachusetts Institute of Technology, über diese jüngsten eskalierenden Ereignisse und ihre Auswirkungen. Das Gespräch fand zwischen dem 5. Juni und dem 5. Juli dieses Jahres per Zoom und E-Mail statt.

Natylie Baldwin: Als Reaktion auf die jüngsten Berichte über ukrainische Drohnenangriffe auf Radarsysteme in Südrussland, die Teil des dortigen Früherkennungssystems für ankommende Atomangriffe sind, sagten Sie dem Schiller-Institut:

„Das russische satellitengestützte Frühwarnsystem ist sehr begrenzt und kann die blinden Flecken, die durch die Beschädigung des Radars entstanden sind, nicht ausgleichen. Die atlantischen, pazifischen und nördlichen Radarwarnkorridore sind wichtiger, und die Russen haben auch Radare in Moskau. Allerdings werden die Radare in Moskau Bedrohungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erkennen, was zu noch kürzeren Warn- und Entscheidungszeiten führt – und damit die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Unfalls erhöht… Sie werden sich mit ziemlicher Sicherheit dafür entscheiden, ihre Nuklearstreitkräfte in einer höheren Alarmstufe zu betreiben, was die Wahrscheinlichkeit von Unfällen, die zu einem unbeabsichtigten globalen Atomkrieg führen könnten, weiter erhöht.“

Können Sie mehr darüber sagen, wie begrenzt das russische Frühwarnsystem ist, insbesondere im Vergleich zu den USA, und inwiefern dies die Gefahr eines unbeabsichtigten Atomkriegs erhöht?

Theodore Postol: Nun, ich denke, der enorm wichtige Unterschied, und er ist nicht unbedeutend, ist die Tatsache, dass die Russen derzeit nicht über Satelliten verfügen, die sie mit einer globalen Warnung und Überwachung von Raketenstarts versorgen können – hoffentlich werden sie das tun, es sieht so aus, als würden sie versuchen, etwas zu starten, aber sie hatten große Verzögerungen. Aber hoffentlich wird dieses Problem gelöst, obwohl es in den letzten 20 Jahren nicht gelöst werden konnte. Die Vereinigten Staaten haben Satelliten im Weltraum in geosynchronen Umlaufbahnen.

Eine geosynchrone Umlaufbahn befindet sich in einer Höhe über der Erde, die grundsätzlich zum Äquator der Erde geneigt ist. Sie befindet sich also in der Äquatorebene der Erde. Und sie befindet sich in einer Höhe, in der sie sich alle 24 Stunden um die Erde dreht. Das ist eine geosynchrone Umlaufbahn.

(Theodore Postol)

Wenn Sie sich also in einer geosynchronen Umlaufbahn befinden, blicken Sie auf die Erde hinunter und befinden sich immer über demselben Punkt der Erde, weil sich die Erde alle 24 Stunden einmal dreht und Ihre Umlaufbahn sich alle 24 Stunden einmal dreht.

Eine geosynchrone Umlaufbahn ist also ideal für alle Arten von Satelliten, insbesondere für Kommunikationssatelliten. Man muss also nur einen Satelliten vom Boden aus anvisieren und er muss nur denselben Punkt auf der Erde abdecken, ohne dass er sich vom Weltraum aus stark dreht. Aber das ist auch eine ideale Umlaufbahn für einen Satelliten, der nach unten schaut und versucht, Dinge auf dem Boden zu sehen.

Das Problem bei einer geosynchronen Umlaufbahn ist, dass sie sehr hoch im Weltraum liegen muss, typischerweise um die 40.000 Kilometer, so dass die erforderliche Höhe – denn mit zunehmender Höhe verlangsamt sich die Rotationsrate des Satelliten – die richtige Höhe erreicht, bei der die Rotationsrate des Satelliten mit der Rotationsrate der Erde übereinstimmt.

Weil diese Höhe so hoch ist, ist die Erde ziemlich weit weg, so dass man nicht viele hochauflösende Funktionen hat. Ein typischer so genannter Spionage- oder Aufklärungssatellit befindet sich eher in 200 oder 400 Kilometern Höhe als in 40.000 Kilometern.

Der Grund dafür ist, dass man nahe an die Erde herankommen will, damit die Kameras kleinere Objekte erkennen können.

Was das amerikanische System so unglaublich nützlich macht, ist die Tatsache, dass wir die gesamte Oberfläche der Erde sehen können.

Wenn wir also zum Beispiel ein Radar hätten, das eine ankommende ballistische Rakete aus, sagen wir mal, Russland entdeckt, und es sähe so aus, als käme sie aus Russland, könnten wir sofort auf den gesamten Planeten hinunterschauen und sehen, dass nichts anderes los ist, dass keine Raketen aus anderen Gebieten gestartet wurden. Wir wären also sofort in der Lage zu erkennen, dass es sich nicht um einen allgemeinen Angriff handelt, wenn es überhaupt ein Angriff ist.

Mit diesem System, das eine globale Präsenz, eine globale Überwachungsmöglichkeit bietet, erhält man also wesentlich mehr Informationen als mit einem Radar, da dieses auf die Sichtlinie beschränkt ist. 1996 wurde das russische Frühwarnsystem versehentlich alarmiert, weil es eine einzelne Rakete sah, aber den Rest der Erde nicht sehen konnte. Sie konnten also nicht wissen, ob dies der Beginn eines nuklearen Angriffs war.

Ich glaube, dass viele Menschen die Gefahr, die von diesem versehentlichen Alarm ausging, überbewertet haben, weil die Situation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr ruhig war. Jelzin und Clinton waren – was die Präsidenten betrifft – nicht der Meinung, dass die Vereinigten Staaten oder Russland einen Anreiz hätten, sich gegenseitig anzugreifen.

Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als würden wir uns tatsächlich konstruktiv miteinander auseinandersetzen. Das ist natürlich nicht geschehen, aber das ist eine andere Diskussion.

Aber wenn die Russen jetzt, sagen wir, ein paar ankommende ballistische Raketen sähen, die einen allgemeinen Angriff darstellen könnten oder auch nicht, hätten sie keine Möglichkeit zu wissen, ob dies der Beginn eines sehr groß angelegten Angriffs oder etwas sehr Kleines wäre. Der Grund dafür wäre natürlich, dass sie keine globalen Informationen haben und keine Ahnung, was sich unter den Radarhorizonten all ihrer anderen Frühwarnradare befindet, die irgendwann einfach durch ihre Radarfächer brechen werden, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem es für sie zu spät ist, um eine Vergeltungsmaßnahme zu ergreifen.

Das globale satellitengestützte System ist also ein sehr, sehr stabilisierender und kritischer Teil des Frühwarnsystems, denn – so könnte man es ausdrücken – es verschafft einem ein Situationsbewusstsein, was etwas banal klingt, aber diese banale Information könnte entscheidend dafür sein, ob man versehentlich Vergeltungsmaßnahmen für einen Angriff ergreift, der eigentlich nicht stattfindet.

Die Tatsache, dass die Russen nicht über ein weltraumgestütztes Frühwarnsystem verfügen, ist also sehr ernst und stellt wirklich ein großes Problem dar.

Ich hatte viele Kontakte in Russland, weil ich mit den Russen an einem Infrarot-Frühwarnprojekt gearbeitet habe, das mit den Vereinigten Staaten durchgeführt werden sollte [RAMOS – Russian American Observation Satellites]. Wie üblich hielten sich die Vereinigten Staaten nicht an eine Vereinbarung über ein Programm mit den Russen. Und ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um das Pentagon dazu zu bringen, die mit den Russen getroffene Vereinbarung einzuhalten.

Tundra Earth-Limb mit und ohne Array Pixel Files. (Theodore Postol)

Baldwin: Ich möchte nur einen wichtigen Punkt klären: Bei der Erörterung der Mängel in Russlands nuklearem Früherkennungssystem beziehen Sie sich oft auf Informationen, die Ihnen in den 1990er Jahren bekannt wurden. Können Sie bestätigen, dass es aktuelle Daten gibt, die darauf hindeuten, dass dieser Mangel – das Fehlen eines geosynchronen globalen Satellitenfrühwarnsystems – von Russland bis 2024 nicht behoben worden ist? Woher stammen diese Daten?

Postol: Die Antwort auf Ihre Frage ist einfach. Das Nordamerikanische Kommando zur Luft- und Raumfahrtverteidigung (NORAD) veröffentlicht Orbitaldaten zu allen Satelliten, die sich in der Umlaufbahn befinden. Diese Daten werden in der Regel in Form von „Two Line Elements“ veröffentlicht, die alle Parameter enthalten, die erforderlich sind, um die Umlaufbahnen von Satelliten zu jedem Zeitpunkt zu rekonstruieren.

Da Satelliten von ihren Orbitalpositionen abweichen können, veröffentlicht NORAD an regelmäßigen Arbeitstagen (nicht an Wochenenden) überarbeitete Zweilinienelemente für jeden Satelliten in seinem Katalog. Um die Umlaufbahnen eines bestimmten Satelliten zu analysieren, benötigt man daher im Prinzip nur die NORAD-Zweilinienelemente für diesen Satelliten.

Es gibt eine Vielzahl von Informationen, die die Zweileiterelemente von NORAD ergänzen und auf ihnen aufbauen. Dazu gehört eine sehr große, gut informierte und tatkräftige Gemeinschaft von Menschen, die alles, was sie über Satelliten in der Umlaufbahn finden können, aktiv verfolgen und untersuchen.

Interessant ist auch, dass die Russen offen darüber gesprochen haben, dass ihr Frühwarnsystem aus Satelliten sowohl in der Molniya- als auch in der geosynchronen Umlaufbahn besteht. [Es gibt einen sehr informativen Artikel von Anatoly Zak, einem sehr sachkundigen Historiker der russischen Raumfahrtprogramme, [in dem er] die außerordentlichen Anstrengungen und leider auch die schwerwiegenden Misserfolge des Teils des russischen Raumfahrtprogramms erörtert, der dem Aufbau eines Frühwarnsystems gewidmet ist.

Wenn man diese Geschichte mit dem sachkundigen Blick eines Menschen liest, der die äußerst anspruchsvollen Technologien kennt, die für den Bau von Look-down-Satellitensystemen erforderlich sind, wird deutlich, dass die Russen diese Fähigkeit zwar anstreben, aber noch nicht erreicht haben.

Ein umfassendes technisches Verständnis der Anforderungen an die Früherkennung von ballistischen Raketen im Weltraum und die Geschichte und die Entscheidungen Russlands bei der Planung und dem tatsächlichen Einsatz der Systeme deuten darauf hin, dass Russland bei seinen Satellitensystemen immer noch auf Technologien zur Beobachtung der Erdumlaufbahn beschränkt ist.

Wenn die Russen mit dem Start in die geosynchrone Umlaufbahn beginnen, werden wir nach mindestens zwei oder drei besetzten Positionen wissen, ob die Satelliten die Erdumlaufbahn beobachten oder nicht.

Wenn sie die Erde im Blick haben, werden sie sich an denselben geosynchronen Standorten wie die Prognoz-Satellitenkonstellation befinden, die schließlich wegen einer extrem hohen Fehlalarmrate gestrichen wurde. Wir werden einfach abwarten und das Beste hoffen müssen.

Baldwin: Können Sie auch auf die Rolle der Entscheidungszeit eingehen? Wie lange hat der US-Präsident im Vergleich zum russischen Präsidenten Zeit, um Entscheidungen über die Reaktion auf einen vermuteten Atomangriff zu treffen, und wie wird die Bedrohung bewertet, bevor sie den jeweiligen Präsidenten auf beiden Seiten erreicht?

Postol: Die beiden nachstehenden Abbildungen zeigen die Situation in Bezug auf die Frühwarnzeiten im Zusammenhang mit einem postulierten SLBM-Angriff der USA auf Moskau. Da Russland nicht über Satelliten verfügt, die direkt auf die Erde blicken und ballistische Raketen sehen können, wenn ihre Raketenmotoren gezündet werden, kann es den herannahenden Angriff nur dann erkennen, wenn die ballistischen Raketen die Radarsuchfächer der russischen Frühwarnradare passieren.

Die nachstehende Abbildung, die die tatsächlichen Flugbahnen von postulierten ballistischen Raketenstarts zeigt, verdeutlicht die Position der ballistischen Raketen in einminütigen Abständen.

(Theodore Postol)

Der erste Punkt auf jeder Flugbahn zeigt ungefähr an, wo die ballistische Rakete ihren motorisierten Flug beenden wird, wenn die Raketenmotoren abgeschaltet sind. Nach diesem ersten Punkt zeigt jeder weitere Punkt die Position des ballistischen Flugkörpers im Abstand von einer Sekunde an, während er auf sein Ziel zusteuert. Es bestehen erhebliche Unsicherheiten darüber, wie schnell die Radare die Anwesenheit ankommender angreifender Raketen feststellen können, wenn diese den Radarsuchfächer durchbrechen. Dennoch sind ungefähre Zahlen gut genug, wenn man bedenkt, dass die Bewertung eines solchen Angriffs nur mit Unsicherheiten verbunden ist.

Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Zeit die verschiedenen Vorgänge im Zusammenhang mit der Erkennung, Bewertung und Reaktion auf einen Angriff in Anspruch nehmen.

(Theodore Postol)

Das Radar benötigt etwa zwei bis drei Minuten, um die Richtung und Geschwindigkeit der ankommenden ballistischen Raketen zu erkennen und abzuschätzen. Diese Informationen würden sofort über Kommandoverbindungen an die höchsten militärischen Offiziere in der Moskauer Kommandozentrale weitergeleitet.

Höchstwahrscheinlich müssten sie die höchsten Offiziere alarmieren und zu einer „Konferenz“ zusammenrufen. Je nach Szenario könnte dies ebenfalls mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Die Einschätzung der Lage müsste dann an den russischen Präsidenten übermittelt werden, der möglicherweise nicht sofort erreichbar ist, um die Nachricht zu erhalten.

Wenn die Einschätzung des Angriffs falsch ist, wäre eine Entscheidung des russischen Präsidenten, Vergeltung zu üben, nicht von einer Entscheidung zu unterscheiden, Russland zu vernichten.

Wenn eine Entscheidung für einen Vergeltungsschlag getroffen wird, müssten die Nachrichten an die Raketenstationen gesendet werden. Die Raketenstationen müssten die Richtigkeit des Abschussbefehls überprüfen und die Prozeduren für den tatsächlichen Abschuss der Raketen durchlaufen. Selbst unter den besten Bedingungen würde dieser Vorgang wahrscheinlich weitere zwei oder drei Minuten in Anspruch nehmen.

Schließlich müssen die Raketen mindestens eine Minute vor dem Eintreffen der angreifenden Sprengköpfe gestartet werden, da die Raketen, sobald sie ihre schützenden Silos verlassen und sich im Flug befinden, durch die Druckwellen der angreifenden Sprengköpfe extrem gefährdet sind.

Da die Vorwarnzeiten je nach Flugbahn der angreifenden SLBMs möglicherweise nur sieben bis acht Minuten betragen, ist klar, dass es keine Möglichkeit gibt, zuverlässig zu garantieren, dass eine nukleare Reaktion von der obersten politischen Führung Russlands angeordnet werden könnte. Die Russen sind sich der Situation sicherlich bewusst und haben Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass ein Vergeltungsschlag mit einem hohen Maß an Sicherheit erfolgen würde.

Diese nahezu sichere Vergeltung würde durch die Delegation von Abschussbefugnissen an Raketeneinheiten vor Ort und die Festlegung strenger Bedingungen für die Durchführung dieser Abschussbefugnisse erreicht.

Wenn es beispielsweise Anzeichen für nukleare Detonationen am Himmel über Russland oder am Boden gibt, könnten diese von speziellen Sensoren erfasst werden, die diese Informationen dann an die Raketenstartanlagen weiterleiten könnten. Natürlich ist dies keine ideale Situation, und es wäre in jedermanns Interesse, kooperative Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass unvorhergesehene Umstände zu einem Unfall führen.

Baldwin: Was wäre die wahrscheinliche Folge von Ereignissen, die eintreten würden, wenn Russland aufgrund seines begrenzten Erkennungssystems auf einen falschen Alarm eines westlichen Angriffs mit Atomwaffen reagieren würde? Gäbe es irgendeinen Spielraum, um eine Spirale in Richtung Allmord zu stoppen?

Postol: Da die Fristen so kurz und die Warn- und Kommunikationssysteme so anfällig sind, ist es schwer vorstellbar, wie irgendjemand die unkontrollierte Eskalation aufhalten könnte, wenn ein Unfall passiert.

Baldwin: Welche Auswirkungen hat die Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte diesen Angriff auf das russische Frühwarnradarsystem nicht ohne die Hilfe der USA hätten durchführen können?

Postol: Ich weiß nicht, ob die Ukrainer wichtige Informationen von den Vereinigten Staaten erhalten haben oder nicht. Die Ukrainer haben das Starlink-Satellitensystem für die Kommunikation zwischen verschiedenen militärischen Einheiten und für andere Zwecke genutzt.

Bei den Starlink-Satelliten handelt es sich um eine dichte Konstellation von Satelliten in geringer Höhe, die für die Kommunikation mit Systemen am Boden ausgelegt sind. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die Ukrainer dieses System nutzen könnten, um mit einer Langstreckendrohne zu kommunizieren, die ein russisches Frühwarnradar angreifen soll. Die Standorte der Radare sind sehr gut bekannt und lassen sich mit Hilfe von Google Earth leicht ermitteln.

Daher ist für mich nicht ersichtlich, dass die Ukrainer zur Durchführung dieser Mission den Rat und die Unterstützung der Vereinigten Staaten benötigt hätten. Abgesehen davon ist klar, dass die Regierung der Vereinigten Staaten keine vollständige Kontrolle über die ukrainische Führung hat.

Ein sehr großer Teil der derzeitigen ukrainischen Führung sind bekannte Anhänger der ultranationalistischen Ideologie von Stepan Bandera, die in den 1930er Jahren in der Ukraine am weitesten verbreitet war. Die heutigen Bandera-Verehrer wissen sicherlich, dass Banderas Anhänger 1943 maßgeblich an der brutalen Ermordung von 60.000 bis 100.000 in der Westukraine lebenden Polen beteiligt waren und auch aktiv an der Ermordung von weit über 30.000 Juden in Babi Jar im Jahr 1941 mitwirkten.

Außerdem schlossen sich viele andere Bandera-Anhänger aktiv ukrainischen SS-Einheiten an, die nicht nur gegen die Russen kämpften, sondern auch an Massenmorden an Menschen beteiligt waren, die nicht als „rassisch reine“ Ukrainer galten. Diese Leute wurden während des von den USA unterstützten Maidan-Putsches im Februar 2014 in Führungspositionen gebracht.

Die USA ernten nun die Früchte dafür, dass sie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ultranationalistische Extremisten die Kontrolle über die ukrainische Regierung erlangen konnten. Die Gründe für die Auswahl dieser Leute waren einfach, zweckmäßig und die üblichen US-Operationen zum Sturz von Regierungen, die sich nicht an die politischen Forderungen der USA halten.

Die extremistischen Elemente sind die beste Wahl, weil sie gewalttätig, gewaltbereit, gut organisiert und im Vergleich zu anderen politischen Gruppen der Wahl rücksichtslos sind. Aus diesem Grund haben die USA [Augusto] Pinochet in Chile an die Macht gebracht und den Schah im Iran an die Macht.

Das Problem bei diesem Ansatz der „Diplomatie“ ist, dass die USA nicht nur mörderische, undemokratische Regime unterstützen, sondern auch die Kontrolle über diejenigen verlieren können, die sie an die Macht gebracht haben.

Tundra-Satelliten im 12-Stunden-Abstand auf allen vier Umlaufbahnen (Theodore Postol)

Baldwin: Die nächste Frage bittet Sie zugegebenermaßen, sich auf einige Spekulationen einzulassen, aber Sie haben öffentlich erklärt, dass Sie mit einigen der derzeit amtierenden Beamten in der Exekutive der US-Regierung gesprochen haben, daher interessiert mich Ihre Meinung dazu.

Es gab eine österreichische Militäranalyse der jüngsten ukrainischen Angriffe auf das russische Frühwarnsystem, die darauf hindeutet, dass es sich um eine Warnung des Westens gehandelt haben könnte, da die Angriffe für die Ukraine keinen militärischen Wert hatten. Wie der Russland-Experte Gordon Hahn sagte – wenn das österreichische Militär diese Interpretation für glaubwürdig hält, kann man sich nur vorstellen, wie das für Russlands Militär-/Sicherheitsorgane aussieht.

Erste Frage: Da Russland in der Ukraine militärisch siegt und die USA auf dem besten Weg sind, sich in diesem Konflikt, den sie maßgeblich mit ausgelöst haben, zu blamieren und ihr Gesicht zu verlieren, ist es möglich, dass die USA Russlands nukleare Verteidigungsanlagen sondieren und andeuten, dass sie bereit sind, nuklear vorzugehen, um ihr Gesicht zu wahren?

Postol: So inkompetent die US-Führung auch war, ich glaube nicht, dass sie wissentlich versuchen würde, die Russen zu einem nuklearen Angriff gegen den Westen zu provozieren. Sie sind vielleicht töricht und leichtsinnig genug, den Russen Dinge zu sagen, von denen sie wissen oder wissen sollten, dass sie zu einer Reaktion führen werden.

Eines der erstaunlichsten Dinge, die [US-Außenminister] Antony Blinken gegenüber [dem russischen Außenminister] Sergej Lawrow gesagt hat, war, dass die Vereinigten Staaten sich das „Recht“ vorbehalten, atomar bewaffnete ballistische Raketen in der Ukraine zu stationieren.

Blinken machte diese Aussage gegenüber Lawrow im Januar 2022, kurz bevor Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte. Stellen Sie sich vor, ein russischer Außenminister würde John Kennedy 1962 sagen, die Russen behielten sich das Recht vor, atomar bewaffnete ballistische Raketen auf Kuba zu stationieren, anstatt zu sagen, dass Russland zu Verhandlungen bereit sei.

Wenn man sich ansieht, wie die Regierung Biden ihre Politik in der Ukraine betreibt, ist es schwer zu verstehen, welche Absichten sie verfolgt und ob sie sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat, was sie tut. Dennoch glaube ich, dass sie keinen Atomkrieg mit Russland wollen.

Baldwin: Ironischerweise dachten viele im Westen, dass Putin derjenige sein würde, der angesichts einer möglichen Niederlage einen Atomkrieg anzetteln würde – ist es möglich, dass die USA derjenige sind, der eine größere Gefahr darstellt, dies zu tun?

Postol: Der einzige Zeitpunkt, an dem meiner Meinung nach die Gefahr bestand, dass Putin Atomwaffen einsetzen würde, war, als es anfänglich den Anschein hatte, dass Russland den Krieg mit der Ukraine katastrophal verlieren könnte.

Baldwin: In einem Vortrag, den Sie im März 2022 hielten, sprachen Sie unter anderem über die Folgen eines Atomkriegs in Bezug auf Tod und Zerstörung. Sie zeigten einige erschütternde Bilder von den Opfern der Brandbombenangriffe des Zweiten Weltkriegs, die dem ähneln, was die Feuerstürme infolge einer Atomexplosion den Menschen antun würden.

Als Angehöriger der Generation X erinnere ich mich daran, dass über die Gefahr eines Atomkriegs gesprochen wurde, als ich aufwuchs, und dass sie regelmäßig in der Populärkultur thematisiert wurde. Selbst unsere führenden Politiker – ob man sie nun mochte oder nicht – schienen zu verstehen, wie sehr ein Atomkrieg vermieden werden muss.

Zu Beginn des Ukraine-Krieges haben Sie gesagt, dass Biden Ihrer Meinung nach gut daran getan hat, deutlich zu machen, dass er keine direkte Konfrontation mit Russland will. Seitdem scheint es so, als ob die Regierung Biden wie ein Frosch im Wasser wirkt und sich schließlich zu weiteren Eskalationsmaßnahmen hinreißen lässt. Glauben Sie, dass unsere derzeitigen Politiker ihre Angst vor einem Atomkrieg verloren haben? Wenn ja, warum?

Postol: Ich glaube nicht, dass Biden seine Angst vor einem Atomkrieg verloren hat. Ich glaube aber, dass Biden an einer schrecklichen, schwächenden und degenerativen Krankheit wie Demenz oder Alzheimer leidet.

Es würde mich überraschen, wenn entweder Blinken oder [der nationale Sicherheitsberater Jake] Sullivan nicht wüssten, dass ein Atomkrieg mit Russland eine Katastrophe für die Vereinigten Staaten und die Welt wäre.

Allerdings sind sowohl Blinken als auch Sullivan so weit von der Realität entfernt, dass ich nicht ausschließe, dass sie versehentlich Entscheidungen treffen, die durch Eskalation zu einer nuklearen Katastrophe führen.

Blinken und Sullivan haben eine der größten außenpolitischen Katastrophen geleitet, die die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Kalten Krieges erlebt haben. Ihre Denkweise ist für mich unverständlich und zutiefst beunruhigend. Vielleicht sind Sie aufgrund der herzzerreißenden Situation, in der sich Ihre Mutter befindet, in der Lage, meine derzeitigen Überlegungen zu verstehen.

Stellen Sie sich vor, ein geliebter Mensch würde Anzeichen eines geistigen Verfalls zeigen. Natürlich würde das für alle Beteiligten zu enormen Schmerzen, Stress und Traurigkeit führen. Aber stellen Sie sich dann vor, dass Sie dieser Person erlauben, das Leben in Ihrer Gemeinde zu gefährden, indem Sie sie ermutigen, einen Lieferwagen zu fahren! Das ist es, was die Leute um Biden herum tun.

Biden ist eindeutig geistig behindert, doch die Menschen um ihn herum haben versucht, diesen schrecklichen und entsetzlichen Zustand vor den amerikanischen Wählern zu verbergen.

Die Menschen um ihn herum müssen wissen, dass dies nur der Anfang von etwas ist, das noch viel schlimmer sein wird. Dennoch ist ihnen so wenig an der Zukunft unseres Landes und seiner Bürger gelegen, dass sie bereit sind, einen Mann in das Amt des Präsidenten zu wählen, der nicht in der Lage ist, diese Aufgabe zu erfüllen.

Sie sind bereit, dies zu tun, obwohl die Nation vor mehreren existenziellen Krisen steht. Doch alles, was die Leute um Biden zu interessieren scheint, ist, wie sie ihre Machtprivilegien erhalten können.

Es tut mir leid, dass ich mit meinen Ausführungen über die soziale Lage unseres Landes abschweife, aber ich denke, dass die Gefahr eines möglichen Atomkriegs viel mehr mit den beängstigenden [innenpolitischen] sozialen und politischen Umständen zu tun hat, die derzeit herrschen.

Wenn die Menschen an der Macht absolut kein Verständnis für die Realität haben, dann ist die Situation gefährlich, weil sie nicht wissen, wie sie vernünftige Entscheidungen treffen können. Leider gibt es in der Geschichte noch viele andere Beispiele für wahnhafte Führung.

Natylie Baldwin ist die Autorin von The View from Moscow: Understanding Russia and U.S.-Russia Relations. Ihre Artikel sind in verschiedenen Publikationen erschienen, darunter The Grayzone, Antiwar.com, Covert Action Magazine, RT, OpEd News, The Globe Post, The New York Journal of Books und Dissident Voice. Sie bloggt unter natyliesbaldwin.com. Twitter: @natyliesb.

Übersetzt mit deepl.com

