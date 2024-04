https://www.nachdenkseiten.de/?p=113828



Deutsche Behörden behindern die Information über die Vorgänge in Palästina. Hier sind zwei einschlägige Texte Ein Artikel von: Albrecht Müller

An diesem Wochenende sollte ein Palästina Kongress in Berlin stattfinden. Er wurde von der Polizei abgebrochen und unterbunden. Wir geben im Folgenden unter A. die Rede von Yanis Varoufakis wieder, die er in Berlin nicht halten konnte, und außerdem unter B. einen Text des palästinensischen Journalisten Abir Kopty. – Der Zustand der demokratischen Debatte, der Zustand der Demokratie in Deutschland wird immer unerträglicher. Inzwischen wird dem deutschen Volk quasi verboten, die andere Sicht der Dinge kennen zu lernen. Albrecht Müller



Vorweg noch ein Hinweis auf einen Bericht von RBB:

Umstrittenes Treffen in Berlin Proteste nach Auflösung von “Palästina-Kongress” Stand: 13.04.2024 21:17 Uhr Am Freitag hatte die Polizei einen “Palästina-Kongress” in Berlin aufgelöst. Bundesinnenministerin Faeser lobte das Vorgehen. Die Veranstalter kritisierten die Polizei wiederum scharf – Hunderte gingen auf die Straße. Hunderte Menschen haben sich am Samstagnachmittag in Berlin-Mitte zu einer Demonstration gegen das Verbot des sogenannten “Palästina-Kongresses” versammelt. …

Typisch ist schon die Nutzung des Wortes „umstritten“ im Aufmacher von Tagesschau/RBB. Nun aber zu den anderen Texten

Yanis Varoufakis konnte seine Rede auf dem Palästina-Kongress nicht halten. Hier finden Sie seine Rede als Video in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln:

Und hier die Rede auf Deutsch:

