Ammans strategischer Fehler – Warum hat Jordanien iranische Raketen und Drohnen abgeschossen? (ANALYSE)

14. April 2024

Jordanische Polizei unterdrückt einen Anti-Israel-Protest in Amman.

Von der Palestine Chronicle-Redaktion

Kritische Stimmen behaupten, Jordanien würde nicht daran denken, israelische Raketen, Drohnen oder Kampfjets abzuschießen, wenn das Ziel der Irak, Syrien oder der Iran wäre.

Während Frankreichs Beitrag zu den westlichen Bemühungen, möglichst viele iranische Drohnen und Raketen am Eindringen in den israelischen Luftraum zu hindern, unklar bleibt, sind die Beiträge Jordaniens zu dieser Kampagne wohl bekannt.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi entschuldigte sich nicht für die Rolle seines Landes beim Abschuss der iranischen Drohnen und Raketen.

Er zeigte sich jedoch empört über die iranische Kritik, dass Jordanien sich für die Verteidigung Israels entschieden habe, obwohl es nichts zum Schutz der Palästinenser nach sechs Monaten israelischen Völkermords unternommen habe.

Die jordanische Regierung beharrt darauf, dass der Abschuss der iranischen Raketen nur dazu diente, den eigenen Luftraum zu schützen, nicht den Israels. Davon sind jedoch nur wenige überzeugt, da der jordanische Luftraum immer wieder von den USA und anderen westlichen Mächten verletzt wurde, um Angriffe auf mehrere arabische Länder zu starten.

Kritische Stimmen argumentieren auch, dass Jordanien nicht daran denken würde, israelische Raketen, Drohnen oder Kampfjets abzuschießen, wenn das Ziel der Irak, Syrien oder der Iran wäre.

Vorladung des iranischen Botschafters

Obwohl Jordanien davon absah, seine diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, reagierte es schnell auf den Iran.

„Der jordanische Außenminister Ayman Safadi sagte, Amman habe den iranischen Botschafter einbestellt, um gegen beleidigende Äußerungen zu protestieren“, berichtete Al-Jazeera unter Berufung auf die staatliche jordanische Nachrichtenagentur.

Laut Petra bekräftigte Safadi die Verpflichtung seines Landes, „gegen jede Drohne oder Rakete vorzugehen, die in seinen Luftraum eindringt“. Er argumentierte auch, dass Benjamin Netanjahu von einer Ideologie der „Annullierung“ der Palästinenser angetrieben werde und versuche, eine Konfrontation mit dem Iran zu provozieren, um von den Geschehnissen in Gaza abzulenken“, berichtete Al-Jazeera.

Seine Logik ist jedoch bestenfalls fadenscheinig. Als erfahrener Diplomat weiß Safadi, dass eine ausbleibende iranische Reaktion Teheran teuer zu stehen käme, was den Ruf und das Ansehen bei seinen Verbündeten angeht, und Israel mit Sicherheit zu einer weiteren Eskalation ermutigen würde.

Palästinenser, Jordanier und andere Araber in den sozialen Medien scheinen Safadis bequeme Argumentation nicht zu teilen. Tatsächlich feiern Palästinenser, wie auch andere Araber, die iranische Vergeltung für den israelischen Angriff auf das Teheraner Konsulat am 1. April, sei es vor Ort oder in den sozialen Medien.

Während einige anti-iranische Autoren den Iran weiterhin dafür tadeln, dass er reagiert oder nicht mehr getan hat, werden viele Fragen darüber aufgeworfen, was die arabischen Regierungen getan haben, um Gaza zu helfen.

Hilfe für Israel

Nicht nur, dass die arabischen Militärs Israel nicht einmal gedroht haben, falls es den Völkermord in Gaza fortsetzt, die arabischen Staaten halten die israelische Wirtschaft aktiv am Leben, indem sie alternative Schifffahrtswege schaffen, um den Schaden auszugleichen, der durch das Embargo des Jemen gegen israelische Schiffe entstanden ist.

Ohne diese arabischen Staaten, zu denen auch Jordanien gehört, wäre die israelische Wirtschaft sehr viel schneller zusammengebrochen.

Aber Jordaniens Position ist besonders schwierig, und die Entscheidung der Regierung, iranische Raketen und Drohnen abzuschießen, wird ihren Versuch erschweren, ihre Position als pro-Gaza darzustellen.

Das Land beherbergt eine Bevölkerung, die Israel verabscheut. Massenproteste, Boykottaufrufe und Forderungen nach Maßnahmen sind seit Beginn des völkermörderischen Krieges Israels von Jordanien ausgegangen. Abgesehen von gut choreografierten Szenen, in denen die jordanische Luftwaffe einige Container mit Hilfsgütern über dem nördlichen Gazastreifen abwarf, wurde jedoch nichts unternommen. Die Abwürfe fanden in voller Abstimmung mit Israel statt.

Gegen jordanische Demonstranten, die gewaltsam auseinandergetrieben wurden, wurden jedoch „Maßnahmen“ ergriffen. Viele Jordanier wurden auch verhaftet, weil sie versucht hatten, die israelische Botschaft zu stürmen, die sich weiterhin in Amman befindet.

Verrat

Safadi mag versuchen, das Vorgehen seines Landes im Namen der Souveränität zu rechtfertigen. Diese Souveränität schien jedoch in der Vergangenheit mehrfach keine Rolle gespielt zu haben, als jordanische Gebiete als Abschussrampen für Angriffe auf andere arabische Länder und anti-israelische, US-amerikanische Gruppen genutzt wurden.

Die Art der Anschuldigungen darüber, was Jordanien zum Schutz Israels getan hat, beschränkt sich nicht mehr auf die typische Kritik an schwachen arabischen Regierungen und Armeen. Aktivisten in den sozialen Medien bezeichnen das, was Jordanien tut, als einen direkten Akt des Verrats an Palästina und der arabischen Nation.

„Die Frage ist“, twitterte Saeed Ziad, ein Social-Media-Aktivist, „wenn israelische Drohnen und Raketen den jordanischen Luftraum überqueren (als Vergeltung für den iranischen Angriff – PC), wird die jordanische Luftabwehr sie dann genauso bekämpfen wie die iranischen Drohnen?“

„Wer ist der Feind der Araber? Israel oder der Iran?“, fragte er.

Das Verhalten einiger arabischer Länder seit dem 7. Oktober und auch schon davor macht die Antwort ziemlich offensichtlich, aber auch gefährlich, da es eine weitere Frage aufwirft:

Wie lange wird man es den arabischen Regierungen noch erlauben, sich auf Kosten der kollektiven Interessen und Prioritäten der arabischen Völker für die Interessen und Prioritäten der USA und Israels einzusetzen?

Übersetzt mit deepl.com

