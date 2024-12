https://www.leftvoice.org/germanys-left-party-expels-palestinian-activist/



Europa

Deutsche Linkspartei schließt palästinensischen Aktivisten aus

Von Nathaniel Flakin

13. Dezember 2024

Am Samstag schloss ein Schiedsgericht der Partei Die Linke Ramsis Kilani aus. Dem palästinensisch-deutschen Trotzkisten war vorgeworfen worden, die Partei wegen seiner Aktivitäten gegen den israelischen Völkermord in Gaza „in Verruf zu bringen“. Im Vorfeld der Bundestagswahl demonstriert die Linkspartei ihre Loyalität zum deutschen Imperialismus.

Von Nathaniel Flakin

13. Dezember 2024

Am Samstag stimmte ein Schiedsgericht der Partei Die Linke einstimmig für den Ausschluss von Ramsis Kilani. Der palästinensisch-deutsche Trotzkist war von Martin Schirdewan (damaliger Co-Vorsitzender der Bundespartei, inzwischen zurückgetreten) und Katina Schubert (ehemalige stellvertretende Vorsitzende) beschuldigt worden, die Partei „in Misskredit zu bringen“. Wie wir bereits im Oktober berichteten, hat die Führung der Partei Die Linke mit rechten Medien wie dem Tagesspiegel zusammengearbeitet, um Palästina-Solidaritätsaktivisten und Linke innerhalb der Partei anzugreifen.

Kilani, ein führendes Mitglied der Gruppe Sozialismus von Unten (SvU) und ein prominenter Aktivist der Berliner Palästina-Solidaritätsbewegung, wurde mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen. Die Anschuldigungen basierten auf von rechten Journalisten verzerrten Ausschnitten aus sozialen Medien, die zu absurd sind, um sie hier wiederzugeben. Kilani spricht ständig auf Demonstrationen und postet in den sozialen Medien – gäbe es Beweise dafür, dass er ein Antisemit oder ein Hamas-Anhänger ist, wären sie sicher nicht schwer zu finden. Stattdessen verteidigt er öffentlich ein säkulares, linkes Programm, das die „bedingungslose Unterstützung des gesamten palästinensischen Widerstands“ mit dem Aufbau „der Selbstorganisation und der Macht der Arbeiterklasse“ verbindet. Das wäre international in fast jeder linken Partei üblich, ist aber bei Die Linke ein Ausschlussgrund.

Am nächsten Tag diskutierte die Parteispitze den Fall. Wie Thies Gleiss berichtet, erklärte eine Mehrheit, dass sie sich nicht in Schiedsgerichtsverfahren einmischen kann – obwohl das ganze Verfahren von damaligen Vorstandsmitgliedern angestoßen wurde. Sie lehnten jede Solidaritätsbekundung mit Kilani ab, was Gleiss als „politischen Skandal“ bezeichnete.

Familiärer Hintergrund

Zu Beginn der Anhörung am Samstag verwies Schubert auf den Nazi-Hintergrund ihrer eigenen Familie. Per E-Mail stellte sie klar, dass sie einen Großvater hatte, der mit den Nazis sympathisierte und einen, der in der Opposition war. Auf die Frage, was dies mit Kilanis Ausweisung zu tun haben könnte, antwortete sie nicht.

Auch wenn dies für jeden außerhalb Deutschlands seltsam klingen mag, so ist es doch das, was die deutsche Bourgeoisie den Einwanderern aus der Arbeiterklasse erzählt: „Weil unsere Großeltern einen Völkermord begangen haben, seid ihr jetzt gesetzlich verpflichtet, den Staat Israel zu unterstützen.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg besagte die Ideologie der herrschenden Klasse, dass die gesamte Nation an den Verbrechen der Kapitalisten schuld sei – eine Schuld, die durch die Unterstützung Israels getilgt werden würde. Dies führte dazu, dass die Nachkommen der Nazis forderten, dass jeder im Land das „Existenzrecht Israels“ unterstützen sollte.

Kilanis familiärer Hintergrund könnte relevanter sein: Sein Vater, seine Stiefmutter und fünf Halbschwestern wurden 2014 durch israelische Bomben in Gaza ermordet. Obwohl fünf deutsche Staatsbürger getötet wurden, weigerte sich die Staatsanwaltschaft, einen Finger zu rühren, um zu ermitteln.

In jedem Fall ist Politik mehr als Genealogie. Unsere Familienstammbäume allein bestimmen noch nicht unser politisches Programm. Deshalb finden sich auf den Berliner Palästina-Solidaritätsdemonstrationen Palästinenser, Juden verschiedener Nationalitäten, Einwanderer aus aller Welt und sogar einige Deutsche.

Unbeirrbar pro-zionistisch

Aus der Ferne mag es so aussehen, als hätte Die Linke eine Reihe von Positionen zum Nahen Osten: Ein aktueller Artikel beschreibt eine Partei mit „Antiimperialisten, Pazifisten [und mehr als] einigen Unterstützern Israels“. In Wirklichkeit ist die Führung jedoch standhaft pro-zionistisch. Als Ko-Vorsitzender der Partei sprach Schirdewan auf einer Pro-Israel-Kundgebung am 22. Oktober 2023, nachdem bereits Tausende von Palästinensern getötet worden waren.

Es ist bemerkenswert, dass die deutsche Bourgeoisie immer wieder versucht hat, mitten in Berlin „Solidarität mit Israel“ zu zeigen, aber selbst wenn Hunderte von Politikern, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen die Aufrufe unterzeichnet haben, waren sie nie in der Lage, auch nur 10.000 Menschen zu mobilisieren – und manchmal nur ein paar Dutzend. Das liegt daran, dass die Unterstützung der deutschen Regierung für Israel extrem unpopulär ist. Umfragen zeigen immer wieder, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen gegen Waffenlieferungen nach Tel Aviv sind. Mit anderen Worten: Schirdewan demonstrierte seine Loyalität gegenüber dem Regime – und seine Illoyalität gegenüber seinen eigenen Mitgliedern.

Im Land Brandenburg fungiert derweil ein Politiker der Partei Die Linke als offizieller Antisemitismus-Zar. Andreas Büttner ist ein ehemaliges Mitglied der konservativen CDU und dann der neoliberalen FDP, sowie ein ehemaliger Polizist und ein ehemaliger Geschäftsmann. Es ist nicht klar, wie er in einer „linken“ Partei gelandet ist. Auf Twitter behauptet er, es gebe „keinen Völkermord ‚ in Gaza, womit er sowohl Amnesty International als auch der UNO widerspricht, und dass die Golanhöhen ‘zu Israel gehören “, wom it er sich rechts von der deutschen Regierung befindet. Solche rechtsextremen Ansichten sind in Die Linke erlaubt, linke Ideen hingegen nicht.

Zwar gibt es einige wenige Mitglieder der Linken, die sich mit Palästina solidarisch zeigen, wie etwa die Ortsgruppe im Berliner Stadtteil Neukölln. Doch diese wirklich linken Stimmen bleiben in der Partei isoliert. Während Kilani viel Solidarität erhielt, auch von der Studentenorganisation der Partei Die Linke, haben prominente Parteimitglieder den Fall allesamt ignoriert.

Unabhängige sozialistische Kandidaturen

Die Jacobin möchte den Eindruck erwecken, dass Die Linke einen Schritt zurück nach links gemacht hat, wobei die neue Ko-Vorsitzende Ines Schwerdtner (die Gründungsredakteurin der Jacobin Deutschland) „speziell die Interessen der Arbeiterklasse“ anspricht. Doch der Ausschluss von Kilani zeigt, dass Die Linke weiterhin bürgerliche Interessen vertritt. Die neue Führung versucht, den Nahen Osten weitgehend zu ignorieren („Bloß nicht den Krieg erwähnen!“). Für die anstehenden Wahlen am 23. Februar setzt die Partei stattdessen alles auf drei ältere reformistische Politiker: Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow, die alle drei Israel unterstützen. Bartsch beispielsweise hat für das Verbot linker palästinensischer Gruppen gestimmt.

Während Die Linke von rechten Medien für den Ausschluss gelobt wird, verliert sie bei den echten Sozialisten an Unterstützung. Im letzten Jahr gab es einen Exodus von Gruppen wie SvU und Revolutionäre Linke (RevoLi), die beide mit der Socialist Workers Party (SWP) in Großbritannien verbunden sind. Die SvU hat gerade ihren endgültigen Bruch mit der Linkspartei angekündigt. Als Klasse Gegen Klasse, der Schwesterseite von Left Voice in Deutschland, haben wir die Beiträge der Revolutionäre in dieser reformistischen Partei immer kritisiert – und das seit mehr als 15 Jahren. Es ist ein positiver Schritt, dass sie die Partei verlassen.

Aber es reicht nicht aus, die Mitgliedsausweise einfach zurückzugeben. Revolutionäre müssen eine politische Alternative zu Die Linke aufbauen, die sich auf Klassenkampf und Internationalismus stützt und einen starken Fokus auf den Widerstand gegen die Unterstützung des Völkermordes durch die deutsche Regierung legt. Die bevorstehenden Wahlen bieten die Gelegenheit, ein solches Programm einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Revolutionäre Sozialisten kandidieren, damit jeder, der von der Partei Die Linke enttäuscht ist, sozialistische Kandidaten aus der Arbeiterklasse unterstützen kann, die fest an der Seite Palästinas stehen. An SvU, RevoLI und alle anderen, die Die Linke verlassen: Lasst uns darüber diskutieren, wie wir gemeinsam eine solche Kampagne aufbauen können.

Nathaniel Flakin ist ein freier Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biographie über Martin Monath, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, geschrieben, die auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch erschienen ist. Außerdem hat er einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionäres Berlin geschrieben. Er ist auf dem Autismus-Spektrum.

Instagram

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …