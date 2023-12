https://www.middleeastmonitor.com/20231204-german-human-rights-group-calls-pro-palestine-demonstration-ban-highly-problematic/



Deutsche Menschenrechtsgruppe nennt Pro-Palästina-Demonstrationsverbot „hochproblematisch“

4. Dezember 2023

Eine führende deutsche Menschenrechtsgruppe bezeichnete am Montag das jüngste sporadische Verbot von pro-palästinensischen Demonstrationen als „höchst problematisch“, berichtet die Anadolu Agency.

„Es ist auch wichtig, Antisemitismus zu bekämpfen und Rassismus nicht zu schüren. Das wird nur gelingen, wenn Politik, Medien und Gesellschaft die als palästinensisch, arabisch oder muslimisch wahrgenommenen Teile der Bevölkerung nicht unter Generalverdacht stellen“, sagte die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Beate Rudolf, auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Deshalb sind langfristige Verbote von pro-palästinensischen Demonstrationen höchst problematisch. Um es klar zu sagen: Alle Menschen in Deutschland haben das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das gibt ihnen auch das Recht, friedlich ihre Trauer über die Opfer im Gaza(krieg) und ihre Solidarität mit den Menschen dort auszudrücken fügte sie hinzu.

Rudolf betonte ihre Sorge über den antimuslimischen Rassismus in Deutschland nach dem Beginn des Gaza-Konflikts am 7. Oktober.

Wir haben seit langem mit Rassismus, antimuslimischem Rassismus in Deutschland zu tun, und wir sind in der Tat besorgt über die Reaktionen in Deutschland nach dem 7. Oktobersagte sie.

Letzte Woche beklagte ein muslimischer Führer in Deutschland das, was er als „Klima der Angst“ in den letzten zwei Monaten bezeichnete.

„Wir haben innerhalb weniger Wochen so viele Angriffe auf Moscheegemeinden erlebt wie noch nie zuvor. Wir haben so viele Angriffe auf Muslime und auch auf diejenigen, die als Muslime wahrgenommen werden, wie noch nie zuvor“, sagte Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, vor Medienvertretern in Berlin.

Das mache mir „sehr, sehr große Sorgen“, wenn es um das Sicherheitsgefühl der muslimischen Gemeinschaft gehe, fügte er hinzu.

