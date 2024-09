Deutscher Botschafter gibt zu, dass er Lügen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober verbreitet hat Ali Abunimah

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/german-envoy-admits-he-spread-lie-about-7-october-mass-rapes



Deutscher Botschafter gibt zu, dass er Lügen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober verbreitet hat

Von Ali Abunimah

29. August 2024

Steffen Seibert, der deutsche Botschafter in Tel Aviv, hat wiederholt entlarvte israelische Gräuelpropaganda verbreitet.

Der deutsche Botschafter in Tel Aviv hat zugegeben, dass er gefälschte israelische Gräuelpropaganda verbreitet hat, um Israels entlarvten Behauptungen über Massenvergewaltigungen durch palästinensische Kämpfer am 7. Oktober 2023 Glaubwürdigkeit zu verleihen.

„Ich bedaure, dass ich – wie so viele andere – geglaubt habe, dass dieser Selbstmordbrief echt war. Es hat sich herausgestellt, dass er eine Fälschung war“, schrieb Botschafter Steffen Seibert am Donnerstag auf X, ehemals Twitter. „Ich finde dies eine entsetzliche Tat angesichts der Tatsache, dass so viele echte Leben auf dem Nova-Festival genommen wurden, so viele Verbrechen begangen wurden, so viele Seelen zerstört wurden.“

Letzte Woche teilte Seibert einen Brief, der angeblich von einem Israeli stammte, der Selbstmord beging, weil er mit dem Trauma, das er auf dem Supernova-Rave am 7. Oktober erlebte, nicht leben konnte.

Der gefälschte Brief fand weite Verbreitung, nachdem er von zwei berüchtigten israelischen Propagandisten, Hen Mazzig, der ihn ins Englische übersetzte, und Aviva Klompas, verbreitet worden war.

Mazzig hatte behauptet: „Nachdem der junge Israeli wie durch ein Wunder das Massaker vom 7. Oktober überlebt hatte, beschloss er, seinem Leben ein Ende zu setzen, nachdem er zu viele Schrecken erlebt hatte, darunter die Vergewaltigung eines Mädchens“.

„Das überwältigende Gewicht von allem, was er sah, hörte und erlebte, zusammen mit seiner Unfähigkeit, das Mädchen zu retten, das in der Nähe vergewaltigt wurde, ließ ihn sich unfähig fühlen, sein Leben weiterzuführen.

Mazzig arbeitet für eine israelische Propaganda-Einrichtung namens Tel Aviv Institute. Klompas, ein ehemaliger Redenschreiber der israelischen Regierung, ist der Geschäftsführer einer anderen Lobbygruppe namens Boundless Israel.

Beide waren sehr aktiv bei der Verbreitung von Israels entlarvten Behauptungen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober.

Hoax fällt in sich zusammen

Der Scherz mit dem Selbstmordbrief scheint ein Versuch gewesen zu sein, einer Propagandaerzählung von Gräueltaten neue Glaubwürdigkeit zu verleihen, die unter der Beobachtung unabhängiger Medien, einschließlich The Electronic Intifada, völlig zusammengebrochen ist.

Dieser jüngste Schwindel scheiterte, als israelische Medien versuchten, die Familie des angeblichen Selbstmordopfers zu befragen.

„Eine in den letzten Tagen verbreitete Geschichte über einen Nova-Überlebenden, der Schreckliches gesehen und Selbstmord begangen hat, ließ kein Auge trocken“, schrieb Adam Shafir, der Produzent des israelischen Channel 13-Programms Hatzinor (The Pipeline), am Donnerstag auf X.

„Nachdem wir versucht hatten, die Familie zu erreichen, um ihre Geschichte zu erzählen, wurde aus der Suche eine Untersuchung“, so Shafir weiter. „Wir werden heute Abend in The Pipeline enthüllen, dass es sich um eine komplette Fälschung handelt“.

Auf frischer Tat ertappt, sah sich Mazzig gezwungen, eine unaufrichtige Entschuldigung abzugeben.

Deutsche Spitzenbeamte verbreiten Lügen

Ohne diese öffentlichkeitswirksame Entlarvung durch die israelischen Medien gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass der deutsche Botschafter seine Rolle bei der Verbreitung dieses Beispiels von Vergewaltigungspropaganda zugegeben hätte.

Seibert hat wiederholt die Lüge von den Massenvergewaltigungen verbreitet und hat seine Unterstützung für diese Lüge nicht zurückgenommen.

Seibert ist ein ehemaliger Moderator des ZDF. Von 2010 bis 2021 war er der oberste Sprecher der deutschen Regierung.

Die Verbreitung von Gräuelpropaganda, die Israels mit deutschen Waffen betriebenen Völkermord an den Palästinensern unterstützt und zu rechtfertigen versucht, scheint tatsächlich zur Politik der deutschen Regierung zu gehören.

Im Mai log Seiberts Chefin, Außenministerin Annalena Baerbock, auf einer Veranstaltung in Berlin, sie habe persönlich einen Film über eine Vergewaltigung am 7. Oktober gesehen, der von einem Hamas-Mitglied gedreht worden war.

Das war unmöglich, denn israelische Sicherheitsbehörden und ein UN-Bericht haben bestätigt, dass unter den Tausenden von Fotos und Videos, die am 7. Oktober gemacht wurden, kein Video einer Vergewaltigung gefunden wurde.

Als ein Journalist die deutsche Regierung wegen Baerbocks Lüge zur Rede stellte, wurde der Reporter von einem Sprecher verleumdet.

Einige Tage später wiederholte Bundeskanzler Olaf Scholz die Lüge, Hamas-Kämpfer hätten sich bei der Vergewaltigung israelischer Frauen gefilmt.

In den letzten 11 Monaten wurden zahllose israelische Lügen gründlich entlarvt – von geköpften und verbrannten Babys, einem aus dem Mutterleib gerissenen Fötus und natürlich den Lügen über die Massenvergewaltigungen am 7. Oktober.

