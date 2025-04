Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Deutscher Botschafter in Israel Steffen Seibert: „Wir haben Zweifel an der Wiederaufnahme des Krieges“

Der deutsche Botschafter in Tel Aviv sprach mit Haaretz über die Verantwortung Deutschlands, insbesondere nach dem 7. Oktober, im Gegensatz zur deutschen Schuld. Zu Letzterem sagt er: „Niemand in meiner Generation hat eine persönliche Schuld.“

Quelle: David Bachar

Nir Gontarz

24. April 2025, 19:54 Uhr IDT

„Ja, hallo, hier ist wieder Steffen. Ich habe jetzt Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Zeit für ein Gespräch haben.“

Ja, ich habe Zeit. Wie ich bereits sagte, mein Name ist Nir Gontarz und ich bin Journalist bei Haaretz. Vielen Dank, dass Sie sich wieder bei mir melden, Herr Steffen Seibert, deutscher Botschafter in Israel. Ich hätte gerne ein kurzes Interview zum Holocaust-Gedenktag für das Wochenendmagazin von Haaretz, wenn das für Sie in Ordnung ist.

„Das ist in Ordnung. Okay, es geht also um Yom Hashoah [Holocaust-Gedenktag]?“

Ich habe, glaube ich, einige schwierige Fragen an Sie.

„Wir werden sehen.“

Hören Sie, ich glaube, vor etwa zehn Jahren habe ich einen Artikel über diesen Beamten in der israelischen Botschaft in Deutschland veröffentlicht, der sagte, dass Israel die Schuld der deutschen Regierung und des deutschen Volkes für politische Zwecke ausnutzt. Ich wollte Sie fragen, ob Sie als Deutscher das Gefühl haben, dass Israel das tut. Dass es Ihre Schuldgefühle wegen des Holocaust ausnutzt.

„Zunächst einmal geht es nicht um Schuldgefühle, denn niemand in meiner Generation oder jünger hat dafür eine persönliche Schuld. Wenn wir uns an den Holocaust und die Opfer des Holocaust erinnern – und das tun wir auf viele verschiedene Arten –, dann tun wir das nicht aus Schuldgefühlen. Wir tun es, weil wir Verantwortung fühlen und weil wir glauben, dass unser Land daraus Lehren gezogen hat und weiterhin Lehren daraus ziehen muss.

Die Brandenburger Tor in Berlin, beleuchtet mit einer israelischen Flagge am 7. Oktober 2024, dem ersten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf den Süden Israels. Bildnachweis: Kyodo/Reuters Connect

„Schuld würde man empfinden, wenn man persönlich beteiligt gewesen wäre oder zu dieser Zeit persönlich gelebt hätte. Aber das trifft auf 90 Prozent der deutschen Bevölkerung nicht mehr zu. Wir handeln also aus Verantwortung, und in dieser Weise – indem wir uns an den Holocaust erinnern und die Informationen darüber an jede neue Generation weitergeben – ist [diese Verantwortung] Teil unserer politischen Identität.

Das demokratische Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, die 1949 gegründet wurde, entstand aus der beispiellosen Katastrophe des Holocaust und den Verbrechen Nazi-Deutschlands. Der totalen moralischen und physischen Katastrophe. Das ist die Geschichte der Entstehung unseres modernen Staates. Und was auch immer dieser moderne deutsche Staat tut, die Verfassung, die er sich gegeben hat, ist eine Lehre aus der Tiefe des Abgrunds, in den unser Land gesunken war. Es ist also eine Frage der Verantwortung, und das Erinnern ist für mich keine Last – sondern etwas, das uns einen Kompass gibt für das, wofür wir stehen müssen und wogegen wir uns stellen müssen.“

Richtig. Als linker Journalist und Bürger, der in Israel lebt, habe ich das Gefühl, dass Deutschland gegenüber der israelischen Regierung manchmal nicht deutlich genug sagt, was in Gaza vor sich geht. Israel tötet so viele Unschuldige, nicht wahr? Es tötet so viele Unschuldige. Und Babys. Und Menschen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. Aber Deutschland sagt nicht genug, und ich dachte, dass Deutschland vielleicht wegen der Geschichte unserer Völker nicht genug sagt.

„Nun, zu Ihren Gefühlen kann ich mich nicht äußern. Ich habe Ihnen meine Meinung zu Schuld und Verantwortung dargelegt. Die Verantwortung, die wir haben und die wir sehr stark empfinden, ist die Verpflichtung gegenüber dem Staat Israel, seiner Existenz und seiner Sicherheit – sowie gegenüber den Menschenrechten und der Würde des Einzelnen.

Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft zu einer Pressekonferenz in Berlin mit ihrem damaligen Sprecher Steffen Seibert, Mai 2020. Bildnachweis: Markus Schreiber/AP

„Und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass am 7. Oktober 2023 die Sicherheit des Staates Israel in Gefahr war und über tausend Männer, Frauen und Kinder massakriert wurden. Aufgrund dieser Verpflichtung standen wir Israel bei seiner Selbstverteidigung gegen die Hamas zur Seite. Aber das taten auch andere Länder, die nicht unsere Geschichte mit Israel oder dem jüdischen Volk teilen.“

Sie finden das also in Ordnung …

„Ich sage Ihnen, das war unsere Reaktion auf den 7. Oktober. Natürlich haben wir Israel bei seiner Verteidigung gegen einen beispiellos brutalen Terroranschlag unterstützt. Jetzt, 18 Monate später, haben wir viele Zweifel und Kritikpunkte hinsichtlich der Wiederaufnahme des Krieges, der Blockade humanitärer Hilfe und der getöteten unschuldigen Zivilisten. Wir wollen, dass alles getan wird, um die Geiseln so schnell wie möglich nach Hause zu bringen.

Also, Sie sind damit einverstanden, dass…

