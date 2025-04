https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/18/c9c4-a18.html



Deutscher Bundestag schließt Russland von Feier zum Sieg über die Nazis aus

Peter Schwarz

18. April 2025

Soldaten der Roten Armee hissen am 2. Mai 1945 die sowjetische Flagge über dem Reichstag in Berlin.

Der Deutsche Bundestag hat die Botschafter Russlands und Weißrusslands von den zentralen Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai ausgeschlossen. Die Parlamentsverwaltung begründete ihre Entscheidung mit einer Empfehlung des Außenministeriums unter der Leitung der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock.

In einem Rundschreiben, das auch an die Bundesländer, Bezirke und Kommunen verschickt wurde, rät das Außenministerium davon ab, Vertreter der beiden Länder zu allen Gedenkveranstaltungen in Deutschland einzuladen. Sollten sie unangemeldet erscheinen, sollten die Veranstalter „von ihrem Hausrecht Gebrauch machen“ und sie aus den Räumlichkeiten verweisen.

Nach internationalem Recht ist Russland der Nachfolgestaat der Sowjetunion, die den Hauptteil des Kampfes gegen die Nazis getragen hat. Rund 10 Millionen sowjetische Soldaten starben im Zweiten Weltkrieg. Allein in der Schlacht um Berlin, die das Nazi-Regime zur bedingungslosen Kapitulation zwang, verloren 170.000 Soldaten ihr Leben und weitere 500.000 wurden verletzt. Hinzu kommen mindestens 15 Millionen sowjetische Zivilopfer, die von den Nazis erschossen, vergast und ausgehungert wurden, weil sie Juden oder Kommunisten waren oder weil sie den Expansionsplänen der Nazis im Weg standen.

Unter den 144 Millionen Einwohnern Russlands gibt es kaum jemanden, der nicht nahe Verwandte durch den Nazi-Terror oder im Kampf gegen ihn verloren hat. Allein die 28-monatige Belagerung Leningrads forderte 1,1 Millionen Menschenleben in der russischen Metropole. Nun sollen die Vertreter dieses Landes von allen Gedenkveranstaltungen ausgeschlossen werden, nicht nur im Bundestag, sondern auch auf Friedhöfen, auf denen Zehntausende gefallene sowjetische Soldaten ruhen.

Russlands Ausschluss ist eine so offensichtliche Provokation, dass er selbst bei lokalen Politikern der Regierungsparteien auf Unverständnis stieß. So erschien der 71-jährige russische Botschafter Sergei Netshaev bei der Gedenkfeier in Seelow, wo 33.000 Soldaten der Roten Armee in der größten Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden gefallen sind. Trotz Druck aus Berlin weigerten sich die zuständigen Lokalpolitiker, ihn hinauszuwerfen.

Sina Schönbrunn, SPD-Abgeordnete im Landtag Brandenburg, sagte gegenüber der ARD: „Ich kann niemanden ausladen, der hier seiner Landsleute gedenken will. Das kann ich nicht verstehen. Das ist keine Diplomatie.“ Der CDU-Bezirksrat Friedemann Hanke kommentierte: „80 Jahre sind ein rundes Jubiläum. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, dass ich das, was damals passiert ist, nicht wertschätze.“ Im Übrigen arbeite man in Fragen der Kriegsgräber sehr eng mit der russischen Botschaft zusammen, fügte er hinzu.

Das Außenministerium rechtfertigte seine Provokation mit der Behauptung, Russland könne „die Gedenkveranstaltungen instrumentalisieren und in unzulässiger Weise mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verknüpfen“. Was für eine unverschämte Lüge! Wenn jemand die Gedenkveranstaltungen für Kriegszwecke instrumentalisiert, dann ist es die deutsche Regierung und Baerbocks Außenministerium. Sie schließen Vertreter Russlands von den Gedenkveranstaltungen aus, weil sie Hitlers Großmachtpolitik wiederbeleben und erneut Krieg gegen Russland führen.

Mit Ausnahme der amerikanischen Regierung hat keine andere Regierung so viel Geld in den Krieg in der Ukraine gesteckt wie die deutsche Regierung. Deutsche Panzer, Raketen und Granaten töten wieder russische Soldaten, und ukrainische Truppen werden in Deutschland für den Krieg gegen Russland ausgebildet.

Berlin reagiert panisch auf die Bemühungen der Trump-Regierung, einen Waffenstillstand mit Moskau zu vereinbaren. Es mobilisiert alle verfügbaren Mittel, um den Krieg fortzusetzen, obwohl die ukrainische Armee ausgeblutet ist und sich in der Defensive befindet. In wenigen Jahren soll die Bundeswehr „kriegsfähig“ sein, um eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Russland zu gewinnen. Zu diesem Zweck hat der Bundestag mit den Stimmen der CDU/CSU, SPD und Grünen einen Kriegskasse in Höhe von 1 Billion Euro beschlossen. Die Vertreter der Linkspartei im Bundesrat (dem zweiten Kammer des Bundesparlaments) stimmten ebenfalls zu.

Dieses gigantische Aufrüstungsprogramm hat nichts mit „Verteidigung“ zu tun, wie die offizielle Propaganda behauptet. Vielmehr geht es darum, die mit dem Ukraine-Krieg ins Stocken geratene wirtschaftliche und politische Expansion nach Osten fortzusetzen, Russland militärisch zu besiegen, das riesige Land zu zerschlagen und seine Rohstoffvorkommen und anderen Reichtümer auszubeuten. Das sind dieselben Ziele, die Wilhelm II. im Ersten Weltkrieg und Hitler im Zweiten Weltkrieg verfolgt haben.

Das ist der Grund, warum Russland von den Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs ausgeschlossen wird und warum die Geschichte systematisch umgeschrieben wird. Die zynische Haltung der deutschen Regierung zeigt sich darin, dass sie Vertreter der ukrainischen Regierung mit offenen Armen zu den Gedenkveranstaltungen empfängt.

Unter den 28 Millionen Opfern des deutschen Vernichtungskrieges waren Millionen aus der Ukraine, einem der Hauptschauplätze des Krieges. Sie starben, weil sie in der Roten Armee kämpften, weil sie Bürger der Sowjetunion waren oder weil sie als Juden vernichtet wurden.

Das Regime von Wolodymyr Selenskyj hingegen basiert auf einer völlig anderen Tradition. Es verehrt Nazi-Kollaborateure, die auf Seiten der deutschen Wehrmacht gekämpft und sich an ihren Verbrechen beteiligt haben, errichtet ihnen Denkmäler und benennt Straßen nach ihnen. Andrij Melnyk beispielsweise, der viele Jahre lang als Botschafter die Ukraine in Deutschland vertreten hat, ist ein fanatischer Verehrer des Faschisten Stepan Bandera, dessen Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) das Blut von Zehntausenden Kommunisten, Juden und Polen an den Händen klebt.

Auch deutsche Universitäten entwickeln systematisch eine neue Geschichtsschreibung, die die Verbrechen der Nazis verharmlost und die Sowjetunion für den Zweiten Weltkrieg mitverantwortlich macht. Die WSWS hat kürzlich eine ausführliche Kritik der Ausstellung „Spaltung Europas“ veröffentlicht, die diese historische Lüge verbreitet und über die Bundeszentrale für politische Bildung auch als Rahmen für den Schulunterricht dienen soll.

Diese Entwicklung geht einher mit Äußerungen führender CDU/CSU-Politiker und Kandidaten für Ministerposten in der neuen Regierung – darunter Jens Spahn, Johann Wadephul und Mathias Middelberg –, die sich für eine Normalisierung der Beziehungen zur AfD und einen Umgang mit ihr „wie mit jeder anderen Oppositionspartei“ aussprechen. Die rechtsextreme Partei, deren Ehrenvorsitzender Alexander Gauland die Nazi-Herrschaft als „Vogelkacke“ in über 1000 Jahren ruhmreicher deutscher Geschichte herunterspielt, wimmelt von Nazi-Bewunderern.

Vor einem Monat schrieben wir in dem Artikel „Bundestag beschließt 1 Billion Euro für Krieg“:

Der eigentliche Zweck des gigantischen Rüstungspakets besteht darin, Deutschland wieder zu einer Großmacht aufzurüsten, die sich aus der Kontrolle der USA befreien, Europa dominieren und sich im Kampf um die gewaltsame Neuaufteilung der Welt mit anderen Großmächten – Russland, China und den USA – messen kann. Achtzig Jahre nach der Kapitulation von Hitlers Wehrmacht wirft der deutsche Militarismus die letzten Fesseln ab, die ihm wegen seiner Kriegsverbrechen angelegt wurden.

Der provokative Ausschluss Russlands aus den Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs bestätigt diese Einschätzung. Er muss entschieden zurückgewiesen werden.

