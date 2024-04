Deutschland bekräftigt „wichtige Rolle“ Katars bei der Vermittlung im Gaza-Krieg

https://www.middleeastmonitor.com/20240419-germany-reiterates-qatar-important-role-in-gaza-war-mediation/



Palästinenser, die im Nuseirat-Flüchtlingslager leben, sammeln nach dem israelischen Rückzug aus dem nördlichen Nuseirat-Lager in Deir Al Balah, Gaza, am 18. April 2024 die brauchbaren Gegenstände unter den Trümmern der zerstörten Gebäude. (Ashraf Amra – Anadolu Agency)

19. April 2024

Deutschland hat am Freitag die „wichtige Rolle“ Katars bei der Vermittlung im Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas bekräftigt, weniger als zwei Tage nachdem der Premierminister des Golfstaates erklärt hatte, sein Land überdenke seine Rolle als Vermittler des Waffenstillstands, berichtet die Anadolu Agency.

„Katar spielt eine sehr wichtige Rolle bei den Bemühungen, die Geiseln endlich aus den Händen der Hamas zu befreien, und wir befinden uns in enger Abstimmung mit Katar“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Christian Wagner, bei einer Pressekonferenz in Berlin.

In einer Erklärung vom späten Mittwoch beklagte Scheich Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani „die politische Ausbeutung durch einige Beamte mit engstirnigen Interessen, die ihre Wahlkampagnen durch die Diffamierung der Rolle Katars vermarkten“.

Er nannte keine Namen von Politikern oder Staaten, wies aber darauf hin, dass Doha den „Missbrauch“ seiner Vermittlung und „deren Einsatz für engstirnige politische Interessen“ beobachtet habe, und betonte, dass sein Land eine „umfassende Bewertung“ seiner diplomatischen Position vornehmen werde, ohne einen Zeitplan zu nennen.

Unterdessen warnte Deutschland vor einer „humanitären Katastrophe“ in Rafah, sollte Israel einen Bodenangriff auf die Stadt starten.

„Sie kennen die Haltung der Bundesregierung in Bezug auf die Situation in Gaza. „Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass sich noch viele Menschen in Rafah aufhalten und dass eine groß angelegte Bodenoffensive und ein groß angelegter Angriff auf Rafah eine humanitäre Katastrophe auslösen würde und insofern gilt diese Haltung auch weiterhin“, sagte Wagner.

Die Befürchtung eines Angriffs auf Rafah hat sich angesichts von Berichten verstärkt, wonach die israelischen Streitkräfte mehr Truppen in den an Rafah angrenzenden Gebieten stationiert und landwirtschaftliche Flächen in den östlichen Gebieten des Bezirks zerstört haben.

Am Mittwoch sagte Deutschland, Israel müsse mehr tun, um das Leben der Zivilbevölkerung im Gazastreifen während seiner Militäroperationen zu schützen, nachdem der jüngste UN-Bericht festgestellt hatte, dass seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mehr als 10.000 palästinensische Frauen in der Enklave getötet wurden.

Israel muss „bei allem, was es tut, das humanitäre Völkerrecht anwenden. Es muss mehr tun, um sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen muss. Dass es mehr tun muss, um die Zivilbevölkerung bei militärischen Operationen zu schützen“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums vor Journalisten in Berlin.

Laut einem Bericht von UN Women, der UN-Einrichtung für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau, wurden im Gazastreifen während des Krieges mehr als 10.000 Frauen getötet.

Von diesen Frauen waren 6.000 Mütter, die 19.000 Waisenkinder hinterließen, heißt es in dem Bericht.

Wie das Gesundheitsministerium in der belagerten Enklave am Dienstag mitteilte, wurden seit Oktober letzten Jahres insgesamt 33.843 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet. Bei den anhaltenden Angriffen seien außerdem 76.575 Palästinenser verletzt worden, hieß es weiter.

Israel bombardiert den Gazastreifen seit einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas, bei dem nach Angaben Tel Avivs fast 1.200 Menschen getötet wurden.

Seitdem wurde jedoch von Haaretz aufgedeckt, dass Hubschrauber und Panzer der israelischen Armee in Wirklichkeit viele der 1.139 Soldaten und Zivilisten getötet haben, die nach israelischen Angaben vom palästinensischen Widerstand getötet wurden.

Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen hat dazu geführt, dass 85 % der Bevölkerung des Gebiets vertrieben wurden und es an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten mangelt, während nach Angaben der UNO über 60 % der Infrastruktur der Enklave beschädigt oder zerstört wurden.

