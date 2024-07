Deutschland blockiert medizinische Behandlung für Kinder aus Gaza, beklagen Hilfsorganisationen Von Oliver Towfigh Nia

Wer die Bilder der Verletzungen der neun Jahre alten Jwri sieht, wird sie so schnell nicht vergessen. Ihr Gesäß besteht nur noch aus zwei riesigen klaffenden Wunden, ein Bein ist auf Höhe der Kniekehle von Schrapnellgeschossen im Gazastreifen weit aufgerissen worden. Die Bilder dieser Verletzungen landeten mit einer knappen Krankenakte im März auf dem Schreibtisch von Kerstin van Ark. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruk­tive und Ästhetische Chirurgie und war von der britischen Hilfsorganisation Save a Child gebeten worden, bei der Suche nach unentgeltlichen Behandlungsplätzen für schwer verletzte Kinder aus Gaza zu helfen. „Ich habe schon viele große Defekte gesehen“, sagt sie. „Aber die Bilder von Jwri haben mich in den Stuhl gedrückt.“Weiterlesen in faz.net.de