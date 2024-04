‚My hands are tied‘: A small cadre of German politicians speaks out against Israel Speaking up against the country’s staunchly pro-Israel stance is rare among German public figures, but some politicians are challenging the status quo

Die israelische Flagge ist seit Oktober 2023 vor dem Frankfurter Rathaus gehisst (MEE)

Deutschland: Eine kleine Gruppe von Politikern spricht sich gegen Israel aus

Von Pauline Ertel

13. April 2024

Es ist selten, dass sich deutsche Politiker gegen die israelfreundliche Haltung des Landes aussprechen, aber einige von ihnen stellen den Status quo in Frage

Seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen hat Deutschland Israel unerschütterlich unterstützt und sich geweigert, die in der belagerten Enklave begangenen Gräueltaten zu verurteilen, obwohl andere westliche Verbündete, darunter die USA, sich zunehmend gegen das militärische Vorgehen Israels ausgesprochen haben.

Im Oktober erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Rede vor dem deutschen Bundestag: „In diesem Moment gibt es nur einen Platz für Deutschland. Das ist an der Seite Israels. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen: Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson.“

Auch Politiker aus dem gesamten politischen Spektrum haben Israel ihre unerschütterliche Unterstützung zugesagt und versprochen, dass Deutschland „fest an der Seite Israels steht“.

Die Formulierung, dass Israel Deutschlands „Staatsräson“ sei, stammt aus einer Knesset-Rede der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Jahr 2008 und wurde in den vergangenen Monaten nach dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober mehrfach von deutschen Amtsträgern wiederholt.

Diese Solidarität hat während der nunmehr sechsmonatigen Kampagne angehalten, in der Israel wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist und sich vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag wegen Völkermordes verantworten muss.

Angesichts dieser weit verbreiteten internationalen Verurteilung sind Israels Befürworter unter Druck geraten, dem Staat die Unterstützung zu entziehen.

Während mehrere Regierungen, darunter Kanada und die Niederlande, die Waffenexporte nach Israel ausgesetzt haben, hat Deutschland sie dennoch um fast das Zehnfache erhöht.

Der Wert der deutschen Waffenexporte belief sich im Jahr 2022 auf 32 Millionen Euro (34,7 Millionen Dollar). Bis November 2023 stiegen sie auf 303 Millionen Euro. Der größte Teil dieses Anstiegs erfolgte nach Kriegsbeginn. Die deutschen Waffenexporte machen 30 Prozent der weltweiten Waffenverkäufe an Israel aus.

Das Ausmaß der deutschen Unterstützung für Israel ist so groß, dass Berlin sich dem Vorwurf der Komplizenschaft bei israelischen Kriegsverbrechen ausgesetzt sieht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird Deutschland von Nicaragua vor dem IGH angeklagt, Israels „Völkermord“ in Gaza unterstützt zu haben.

Mehr als 33.600 Palästinenser wurden bei israelischen Angriffen getötet und mindestens 76.309 verwundet. Die Angriffe haben im gesamten Gazastreifen weitreichende Zerstörungen verursacht, wie sie in anderen Konflikten der letzten Zeit nicht zu beobachten waren.

Während Berlins Ton gegenüber Israel in den letzten Wochen Berichten zufolge zunehmend kritischer geworden ist, sind der öffentliche Widerstand gegen Deutschlands Israel-Politik und kritische Äußerungen zum Gaza-Konflikt unter deutschen Amtsträgern nach wie vor erstaunlich gering.

Auf nationaler Ebene haben sich vor allem die Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht und ihre Anhänger im Bundestag zu Wort gemeldet und ein sofortiges Waffenembargo gegen Israel gefordert.

„Das Sterben in Gaza und die Angriffe Israels in den Nachbarländern müssen sofort aufhören“, sagte Wagenknecht am 2. April.

Ihre Parteikollegin und Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen, die sich derzeit als parlamentarische Beobachterin für die deutsche Anhörung vor dem IGH in Den Haag aufhält, erklärte gegenüber Middle East Eye in einer schriftlichen Stellungnahme, dass: „Deutschland muss sofort und unabhängig von der IGH-Anhörung alle Waffenexporte nach Israel stoppen. Das humanitäre Völkerrecht muss immer höher gewichtet werden als die Selbstverteidigung.“

Israel-Flaggen an deutschen Rathäusern

Auf lokaler Ebene haben mehrere Politiker in verschiedenen deutschen Kommunen Schritte unternommen, um ihrer Kritik an Israel Taten folgen zu lassen.

Haluk Yildiz ist einer von ihnen. Der Bundesvorsitzende der Partei Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG) und Mitglied der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung beantragte die Entfernung der israelischen Flagge vor dem Frankfurter Rathaus während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der diese Woche endete.

Die Flagge wurde im vergangenen Oktober als „Zeichen der Solidarität“ aufgehängt, aber es ist unklar, wer die Entfernung veranlasst hat, so Yildiz.

„Die Flagge eines Landes, das einen Völkermord begeht, hängt an unserem Rathaus. Wie sollen die Muslime und insbesondere die Palästinenser in Frankfurt den Ramadan in Frieden feiern“, sagte Yildiz gegenüber Middle East Eye.

Im hessischen Frankfurt leben zwischen 100.000 und 150.000 Muslime, die fast 15 Prozent der Stadtbevölkerung ausmachen.

Der von Yildiz eingebrachte Antrag wurde nicht einmal auf die Tagesordnung des Frankfurter Parlaments gesetzt. Während einer Stadtverordnetenversammlung beantragte Yildiz, die palästinensische Flagge am Rathaus anzubringen, und berief sich dabei auf eine E-Mail-Anfrage eines Bürgers.

„In Fragen des Antisemitismus gibt es keine zwei Meinungen“, antwortete der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef auf Yildiz‘ Antrag.

Die Politiker schweigen, weil sie ihre Karriere nicht ruinieren wollen. Aber das ist mir egal. Ich bin der Wahrheit verpflichtet.

– Haluk Yildiz, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt am Main

Zum ersten Mal in diesem Jahr hat Frankfurt jedoch auf Antrag des Stadtratsmitglieds Omar Shehata Ramadan-Lichter in der Innenstadt installiert.

„Während meiner Rede, in der ich meinen Antrag verteidigte, wurde ich mehrere Male unterbrochen. Einer meiner Kollegen rief: ‚Zieh das Terrortuch aus'“, so Yildiz gegenüber Middle East Eye, der seine Rede mit dem Hissen der palästinensischen Flagge beendete.

Sein Mikrofon wurde stumm geschaltet, und er wurde von anderen Stadtratsmitgliedern ausgebuht.

Bei seiner ersten Rede zu diesem Thema im November hätten 60 Prozent der 93 Mitglieder des Stadtrats den Saal verlassen, sagte Yildiz.

„Deutschland schweigt und liefert Waffen. Die Politiker schweigen, weil sie ihre Karrieren nicht ruinieren wollen. Aber das ist mir egal. Ich bin der Wahrheit verpflichtet“, sagte er.

Das nächste Ziel von Yildiz und seiner Partei ist die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament, die im Juni stattfinden werden. Gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Parteien in ganz Europa will er einen 10-Punkte-Plan vorantreiben, um auf die Menschenrechtsverletzungen in Palästina aufmerksam zu machen.

„Es ist machbar, einen Sitz zu bekommen, und selbst wenn es nur einer ist, können wir etwas verändern“, so Yildiz gegenüber Middle East Eye.

Es gibt Lob im Hinterzimmer

Sein Parteikollege und Stadtverordneter der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, Faisal Wardak, sagte gegenüber Middle East Eye: „Die Leute haben Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie ihre Meinung sagen.“

Vor zwei Wochen stellte Wardak einen Antrag auf Überprüfung der Geschäftsbeziehungen Wiesbadens mit dem Baustoffunternehmen HeidelbergMaterials, das dafür bekannt ist, über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Hanson Israel einen großen Steinbruch in der Nähe des Dorfes al-Zawiya im besetzten Westjordanland zu betreiben.

Die abgebauten Bodenschätze werden nach Israel gebracht und kommen nicht den Palästinensern zugute, die nach internationalem Recht die rechtmäßigen Eigentümer der Rohstoffe sind.

In seinem Antrag forderte Wardak die Stadt Wiesbaden auf, Informationen über laufende Projekte zwischen der Stadt und HeidelbergMaterials offen zu legen, ob sie Bau- oder Lieferaufträge an HeidelbergMaterials vergeben hat und welche Richtlinien Wiesbaden aufgestellt hat, um die Einhaltung des Völkerrechts zu gewährleisten.

„Es ist eine Schande, dass ein deutsches Unternehmen Ressourcen auf Kosten der Palästinenser und der Menschenrechte ausbeutet“, sagte Wardak bei einer Rede vor dem Wiesbadener Parlament am 21. März. „Die zentrale Frage ist: Gehen öffentliche Gelder an Unternehmen wie HeidelbergerDruck?“

Hinter vorgehaltener Hand sagen mir die Leute, dass das, was ich tue, mutig ist und dass sie es unterstützen, aber niemand traut sich, öffentlich zu sprechen. Nur im Hinterzimmer gibt es Lob“.

– Faisal Wardak, Stadtverordneter in Wiesbaden

Alle Abgeordneten, außer Wardak und seinem Parteikollegen, stimmten gegen den Antrag und er wurde abgelehnt.

In einer Videoaufzeichnung der Parlamentssitzung, die auf den Antrag folgte, antwortete Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende auf Wardaks Rede, indem er darauf hinwies, dass unter Bezugnahme auf die von den Palästinensern geführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung „die antisemitische Organisation BDS die Forderungen gegen HeidelbergMaterials unterstützt“, und diskreditierte Wardaks Antrag als „nichts mit der Kommunalpolitik der Stadt zu tun habend“.

„Danach gibt es nicht mehr viel, was ich tun könnte. Mir sind die Hände gebunden“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Vier Tage nach der Ablehnung des Antrags besuchte der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, Wiesbaden. „Hessen steht fest an der Seite Israels“, erklärte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein.

Anders sieht es laut Wardak aus, wenn es um private Stimmungen geht.

„Hinter verschlossenen Türen“ kommen viele Leute auf mich zu und sagen mir, dass das, was ich tue, mutig ist und dass sie es unterstützen, aber niemand traut sich, das öffentlich zu sagen. „Nur im Hinterzimmer gibt es Lob“, sagte Wardak.

Andere sagen: „Ich kann nichts ändern“. Das glaube ich nicht. Sie können es an meinem Beispiel sehen. Jede Stimme zählt, jeder kann etwas tun.“

