Iran Refuses to Bow – Can it Afford to Stand? The Islamic Republic has been confronted with the most important challenge it has faced since Saddam Hussein mounted his invasion of the country in 1980, writes John Wight.

Trauerzug im Jahr 2010 in Qom für „anonyme Märtyrer“, eine Bezeichnung für die Überreste jener Iraner, die im Iran-Irak-Krieg getötet wurden, aber nicht identifiziert werden konnten. (Mostafa Meraji, Wikimedia Commons, Public Domain)

Die Islamische Republik steht vor der größten Herausforderung seit der Invasion des Landes durch Saddam Hussein im Jahr 1980, schreibt John Wight.

Iran weigert sich, sich zu beugen – kann es sich leisten, zu bestehen?

Von John Wight

Medium

14. April 2024

Die Islamische Republik Iran ist in der Familie der Nationen eine seltene Einheit, da sie gleichzeitig eine regressive und fortschrittliche Kraft ist. Mit anderen Worten: ein Staat, in dem ein reaktionärer und revolutionärer Impuls denselben politischen und geopolitischen Raum einnimmt.

Es sollte betont werden, dass die Islamische Republik nicht auf dem Rücken einer Revolution, sondern einer Konterrevolution gegründet wurde.

Die eigentliche iranische Revolution von 1979 wurde von einer Volksfront geführt und gewonnen, die aus Islamisten, Kommunisten, Gewerkschaftern, Nationalisten und Anhängern verschiedener anderer politischer und ideologischer Strömungen bestand.

Nach dem Sturz des Schahs wandten sich die Islamisten auf Anweisung von Ayotollah Khomeini umgehend gegen ihre ehemaligen Verbündeten und säuberten sie rücksichtslos, nicht im Namen der Gerechtigkeit, sondern der Macht.

Seitdem hat das Land einen schwierigen Weg zwischen Reaktion im Inland und Revolution im Ausland beschritten und eine schizophrene Identität geschaffen, die mit der Moderne unvereinbar, aber auch ein überzeugter Anhänger der Moderne ist.

In dieser Hinsicht hält die Islamische Republik einen Vergleich mit der Meji-Restauration in Japan von 1868–1912 stand, die versuchte, japanische Kulturtraditionen mit westlicher Modernisierung zu verbinden, in einem Prozess, der direkt zum Aufstieg des japanischen Imperialismus als Gegenmittel zum westlichen Imperialismus führte.

Im Hier und Jetzt steht die Islamische Republik seit dem Sturz des Schahs im Jahr 79 im Fadenkreuz des US-Imperialismus, und das aus gutem Grund. Das Regime von Mohammad Reza Pahlavi war ein wichtiger Pfeiler der geostrategischen Macht der USA im Nahen Osten, ein wahrer amerikanischer Flugzeugträger und Markt für US-Kapitalinvestitionen.

Zusammen mit Saudi-Arabien und Israel war der Iran unter seiner Herrschaft ein wichtiger Aktivposten des Kalten Krieges, und sein Verlust war ein schwerer Schlag für das damalige Ansehen der USA und ihre globale Hegemonie.

Aber lassen wir uns nicht von unaufrichtigen Besorgniserscheinungen aus Washington und anderen westlichen Hauptstädten über die Notlage des iranischen Volkes unter einem angeblich immer autoritärer werdenden Regime in Teheran täuschen.

Der Paria-Status der Islamischen Republik im Westen ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass der Iran es unter den Mullahs gewagt hat, sein souveränes Recht auf eine unabhängige Außenpolitik durchzusetzen und sich gegen den von den USA geführten westlichen Imperialismus in der Region und darüber hinaus zu stellen.

In dieser Hinsicht war Teheran für die Fähigkeit des Präsidenten von entscheidender Bedeutung Bashar al-AssadSyrien, der Libanon und die Palästinenser müssen sich weiterhin dem entschlossenen Versuch widersetzen, alles im Namen der militärischen Vorherrschaft Israels über die Region im Sinne des Expansionismus zu untergraben.

Aber jetzt, im Gefolge der dreisten israelischer Luftangriff gegen das iranische Konsulat in Damaskus, das für den Tod hochrangiger IRCG-Kommandeure verantwortlich ist, steht die Islamische Republik vor der größten Herausforderung seit der Invasion des Landes durch Saddam Hussein im Jahr 1980.

Reagieren Sie direkt auf den jüngsten israelischen Raketenangriff, denn dieser hat sowohl das legitime als auch das moralische Recht dazu – und vielleicht auch die Notwendigkeit dazu – militärisch – und Teheran steht vor der Aussicht auf eine direkte militärische Konfrontation nicht nur mit Israel, sondern auch mit den USA

Wenn Sie nicht reagieren, besteht die Gefahr, dass die Islamische Republik als Papiertiger entlarvt wird. Und das nicht nur in den Augen seiner zionistischen und US-amerikanischen Gegner, sondern auch proIn den Augen seiner Verbündeten geschieht dies sogar noch entscheidender.

[Der Iran hat am frühen Sonntag Ortszeit etwa 300 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Niemand wurde getötet. Der Iran sagte, die Angelegenheit sei erledigt, aber Israel sagte, es werde reagieren. „Obwohl wir keine Eskalation anstreben, werden wir weiterhin die Verteidigung Israels unterstützen, und wie der Präsident deutlich gemacht hat, werden wir das US-Personal verteidigen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken.]

Ironischerweise hatten sowohl Yahya Sinwar von der Hamas als auch Netanyahu von Israel seit Beginn des 7. Oktobers das gleiche Interesse daran, den Iran in einen größeren regionalen Konflikt hineinzuziehen.

Bisher haben sich die Iraner mit Bedacht durch ein äußerst gefährliches Ökosystem bewegtIch bin auf dem Rücken der von der Hamas geführten Militäroperation.

Darüber hinaus ist die Sinwar-Führung in Gaza beschloss, vor dem Einmarsch in Südisrael am 7. Oktober weder die Iraner noch die Führung der Hisbollah im Libanon zu informieren bleibt aufschlussreich über den Charakter der sogenannten Achse des Widerstands.

Bei einem persönlichen Treffen zwischen dem Hamas-Führer im Exil, Ismail Haniyeh, und dem Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, im November 2023 soll Letzterer dies getan haben informiert Haniyeh erklärte, dass der Iran nicht direkt in den Krieg eintreten werde, da er am 7. Oktober keine vorherige Warnung erhalten habe.

Diese Haltung der Iraner könnte sich nun nach dem israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus ändern.

Hier ist der Zeitpunkt des israelischen Angriffs äußerst aussagekräftig, da er nur wenige Tage nach dem Telefonat zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu erfolgte, bei dem der US-Präsident Berichten zufolge dem israelischen Premierminister nach einem Angriff das Gesetz vorlegte Israelischer Drohnenangriff Sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wurden getötet, sechs davon Bürger westlich verbündeter US-Staaten.

Mit anderen Worten: War der israelische Luftangriff auf das souveräne diplomatische Territorium des Iran in Damaskus Netanjahus direkte und vernichtende Gegenreaktion auf eine Biden-Regierung, die es „gewagt“ hatte, offen Kritik an der Art und Weise zu äußern, wie die israelischen Streitkräfte ihre Offensive in Gaza durchgeführt haben ? Die Antwort scheint in der Frage implizit enthalten zu sein.

Was sich jetzt abspielt, ist ein Schachspiel mit hohen Einsätzen zwischen Verbündeten und Gegnern. Mit dieser Einstellung, Bidens „eiserne“ Garantie Die von ihm unmittelbar nach dem israelischen Luftangriff angekündigte Reaktion der USA auf den Fall eines Angriffs Irans auf Israel hat in jeder Hinsicht bestätigt, dass es Netanjahu gelungen ist, Biden wieder auf Kurs zu bringen.

Auf diese Weise hat Netanyahu ein Jahr der US-Präsidentschaftswahlen, in dem ein wiedererstarkter Donald Trump als vermeintliche aggressive Alternative im Hintergrund schwebt, geschickt zu einer Waffe gemacht.

Für die iranische Führung in Teheran wird das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen unterdessen bei jeder Reaktion auf den jüngsten Luftangriff Israels eine große Rolle spielen. Wie kann das derzeitige Regime darauf vertrauen, dass es im eigenen Land Massenunterstützung für eine direkte militärische Konfrontation mit Israel erhält, geschweige denn auch die der Amerikaner?

Der kurze, aber militante „Hijab-Protest„Im Sommer 2022 wurden Risse in der iranischen Gesellschaft sichtbar, die noch vorhanden sind, wenn sie vorerst verborgen bleiben. Die Gefahr, dass diese sozialen Risse in Zukunft erneut auseinandergerissen werden, ist groß.

Nicht, dass die israelische Gesellschaft im Vergleich derzeit ein Musterbeispiel für sozialen Zusammenhalt wäre. Netanjahus faschistische Koalition ist sich der tiefen und wachsenden Abscheu bewusst, mit der sie von einem erheblichen Teil ihres eigenen Volkes betrachtet wird. Dies nach sechs Monaten unerbittlicher militärischer Angriffe, die nicht zur Zerstörung der Hamas und/oder zur Freilassung der verbleibenden israelischen Gefangenen im Gazastreifen führten.

Unter diesen Umständen und zu diesem Zeitpunkt ist eine Eskalation für Netanjahu unerlässlich und das Letzte, was die Iraner brauchen. Das Ergebnis ist ein Schachbrett, auf dem sich derzeit mit nur einem Zug die Zukunft der gesamten Region und damit auch die globale Stabilität abspielt.

John Wight, Autor von Gaza weint, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und was auch immer. Bitte erwägen Sie den Abschluss eines Abonnement auf seiner Medium-Site.

Dieser Artikel stammt aus die Medium-Site des Autors.

