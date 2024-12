https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/bogus-columbia-resignation-reignites-zionist-smears-against-joseph-massad



Offensichtlich falscher Columbia-Rücktritt“ entfacht erneut zionistische Verleumdungen gegen Joseph Massad

Ali Abunimah Lobby Watch

20. Dezember 2024

Joseph Massad

DIWAN5: Ein Forum für die Künste

Führende Israel-Lobbyisten und mindestens einer ihrer Klientel-Politiker in Washington starten einen erneuten Angriff auf den Professor Joseph Massad von der Columbia University.

Der Vorwand für die erneute Diffamierungskampagne ist der offensichtlich falsche Rücktritt eines jüdischen Fakultätsmitglieds, das sich angeblich darüber empört, dass Massad einen Kurs über Zionismus unterrichten wird.

In Wirklichkeit unterrichtet Massad den Kurs mit dem Titel „Palästinensische und israelische Politik und Gesellschaft“ seit dem Jahr 2000.

„Ich trete hiermit mit sofortiger Wirkung von meiner Position als Mitglied der Fakultät der Columbia University zurück“, schrieb Lawrence ‚Muzzy‘ Rosenblatt in einem Brief an die Universitätsverwaltung, den er auf der Social-Media-Seite LinkedIn veröffentlichte.

Er fügte hinzu, dass er dies tat, nachdem er erfahren hatte, dass „ein Kurs über Zionismus und den Staat Israel im kommenden Semester von Joseph A. Massad unterrichtet wird, der die Zerstörung des Staates Israel befürwortet und die Anschläge vom 7. Oktober gefeiert hat.“

Rosenblatt behauptete: „In den letzten 15 Monaten bin ich geblieben, um zu lehren, weil ich glaube, dass die Institution nicht mit den hasserfüllten und zerstörerischen Werten einiger, die hier lehren und studieren, übereinstimmt“, und dass er durch seine Lehrtätigkeit „die Akademie nicht denen überlässt, die Böses verbreiten“.

Er behauptete, dass „die Institution Columbia durch die offizielle Genehmigung dieser Klasse und dieses Professors der Akademie, die sie einmal war, geschadet hat“.

Rosenblatt fügte hinzu, dass er „offen für eine Rückkehr“ wäre, wenn die Columbia „diese Travestie korrigieren“ würde.

„Rücktritt“ wovon genau?

Doch hinter diesem angeblichen Rücktritt steckt weitaus weniger, als es den Anschein hat.

Rosenblatt ist ein ehemaliger Beamter der Stadt New York, der jetzt eine skandalumwitterte, von der Regierung finanzierte gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft leitet.

Seit 2022 ist Rosenblatt auch als Adjunct – zeitlich befristeter Teilzeit-Dozent – an der Columbia tätig.

Aus dem offiziellen Verzeichnis der Columbia geht hervor, dass Rosenblatt im Herbstsemester 2024 einen Kurs über Nonprofit-Finanzmanagement unterrichtete.

Nach Angaben der Jerusalem Post war Rosenblatt im kommenden Frühjahrssemester nicht für einen Kurs vorgesehen.

Im Fakultätshandbuch der Columbia heißt es: „Lehrbeauftragte werden nur für den Zeitraum ernannt, in dem sie unterrichten oder die mit ihrer Ernennung verbundenen Aufgaben erfüllen.“

Rosenblatt reagierte nicht auf eine Anfrage von The Electronic Intifada, in der er gebeten wurde, zu erklären, wovon genau er „zurückgetreten“ ist, da er nicht einmal für eine Lehrtätigkeit vorgesehen war – und daher keine Position hatte, von der er hätte zurücktreten können.

Er verzichtete auch darauf, zu erklären, warum er überhaupt zugestimmt hatte, an der Columbia zu unterrichten, wo Massad doch seit fast einem Vierteljahrhundert denselben Kurs unterrichtet.

Rosenblatt von Kontroverse heimgesucht

In Anbetracht des Rufs der Columbia als eine der weltweit führenden Universitäten ist Rosenblatt eine merkwürdige Wahl, um über das solide Management von gemeinnützigen Organisationen zu lehren.

Im Jahr 2021 geriet das Bowery Residents Committee (BRC), die Wohltätigkeitsorganisation, die Rosenblatt seit dem Jahr 2000 leitet, unter heftige Kritik offizieller Rechnungsprüfer, weil es öffentliche Gelder, die für die Versorgung von Obdachlosen bestimmt waren, für Vergünstigungen für seine eigenen Mitarbeiter verschwendet hatte.

Im Jahr 2019 untersuchte das Office of the Inspector General of the Metropolitan Transportation Authority, wie Rosenblatts Organisation einen millionenschweren staatlichen Zuschuss zur Unterstützung von Obdachlosen in New York City verwendet hat.

Der Generalinspekteur stellte fest, dass „BRC bestenfalls minimale aufsuchende Dienste anbietet – oft werden Hilfesuchende abgewiesen und schlimmstenfalls werden Obdachlose, die Hilfe suchen, scheinbar ignoriert“.

„Ich habe persönlich mehrere Stunden damit verbracht, die Penn Station zu inspizieren, und sah Personen, die in Mülleimern in der Nähe des BRC-Büros nach Essen suchten, sowie Obdachlose, die direkt vor dem BRC-Büro auf dem Boden lagen – die Tür zu diesem Büro ist nur unzureichend gekennzeichnet, und es gibt keine Beschilderung, die klar darauf hinweist, dass dort aufsuchende Dienste für Obdachlose angeboten werden“, schrieb Carolyn Pokorny, die damalige Generalinspektorin.

Eine umfassende Untersuchung, die im folgenden Jahr veröffentlicht wurde , kam zu dem Schluss, dass das BRC-Programm „sehr teuer und seine Wirksamkeit minimal“ sei.

Und im Jahr 2021 veröffentlichte der Rechnungsprüfer des Staates New York einen vernichtenden Bericht, in dem er empfahl, dass die Obdachlosenbehörde der Stadt New York mehr als 1,4 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern zurückfordern sollte, die von BRC falsch ausgegeben worden waren oder die nicht ordnungsgemäß dokumentiert werden konnten.

BRC bestritt einige dieser Feststellungen und räumte ein, dass es sich verbessern müsse.

In Anbetracht der anhaltenden Kritik an seiner Behörde wäre es vielleicht angemessener, wenn Rosenblatt, sollte er jemals an die Columbia zurückkehren, einen Kurs mit dem Titel „Wie man eine gemeinnützige Organisation nicht leitet“ belegen würde.

Israelische Botschaft beteiligt sich an Verleumdungskampagne

Rosenblatts „Rücktritt“, so hohl er auch war, hat dennoch zahlreiche wohlwollende Schlagzeilen in israelfreundlichen Publikationen sowie empörte Beiträge in den sozialen Medien von Israel-Unterstützern hervorgebracht, die Rosenblatts vermeintlichen Rücktritt beklagen und die Columbia dafür kritisieren, dass sie Massads akademische Freiheit nicht aggressiv unterdrückt.

„Es ist traurig zu sehen, dass gute Leute wie [Muzzy Rosenblatt] die Columbia verlassen, weil die Universität radikale Antizionisten und Hamas-Apologeten wie Joseph Massad unterstützt“, schrieb Jonathan Greenblatt, der Leiter der Anti-Defamation League, einer großen Israel-Lobbygruppe, am Montag auf Twitter/X.

„Massad zu erlauben, einen Kurs über Zionismus zu unterrichten, wäre zu jeder Zeit beleidigend, aber nach seinen Kommentaren nach dem 7.10. ist es unverständlich und nicht zu rechtfertigen“, fügte Greenblatt hinzu.

Der demokratische Kongressabgeordnete Ritchie Torres, ein notorischer Gegner der Rechte der Palästinenser, griff Massad ebenfalls an, indem er behauptete, dass „eine antizionistische Lehre über Zionismus ein wenig wie eine rassistische Lehre über Antirassismus ist“.

Sogar die israelische Botschaft hat sich eingeschaltet, was nur das jüngste Beispiel für die Einmischung des israelischen Auslands in die amerikanische Hochschulbildung ist, mit dem Ziel, freie Meinungsäußerung und kritisches Denken zu zensieren.

„Der einzige Kurs, der an der Columbia über den israelisch-palästinensischen Konflikt angeboten wurde, wurde von einem Professor unterrichtet, der die Ereignisse des 7. Oktobers feierte“, behauptete Tel Avivs Washingtoner Botschaft in einem Beitrag auf Twitter/X.

Dazu gehört auch ein Video mit dem israelisch-amerikanischen Professor Shai Davidai, der einen Artikel Massads für The Electronic Intifada, in dem er die Operation der palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen vom 7. Oktober 2023 analysierte, falsch zitiert und offen lügt.

In dem Video behauptet eine von Davidai interviewte Frau, dass „er [Massad] schrieb, dass die Szenen von Leichen und verbrannten Körpern und vergewaltigten und verstümmelten Frauen fantastisch waren und ihn jubeln ließen“.

Dies ist eine Lüge.

Massad hat nichts dergleichen geschrieben, aber ähnliche ungeheuerliche Erfindungen über seinen analytischen Beitrag sind zu einem festen Bestandteil der Angriffe von Rechten und Zionisten auf ihn und die Columbia University geworden.

In dem Video unterstützt Davidai diese völlig erfundenen Behauptungen, die auch die Gräuelpropaganda der israelischen Regierung und die Erfindungen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober bestätigen.

Davidai, der Wirtschaft lehrt, wurde vor kurzem von der Columbia-Universität suspendiert und wegen Einschüchterung, Belästigung und anderen bedrohlichen Verhaltens vom Campus verbannt.

Die Studenten beschuldigen Davidai, eine Belästigungskampagne zu führen, die sich gegen Unterstützer der palästinensischen Rechte und schwache Studenten mit marginalisiertem rassischen, ethnischen und religiösen Hintergrund richtet.

Columbia verleumdet Massad, beschwichtigt Zionisten

Joseph Massad ist schon fast so lange, wie er an der Columbia lehrt, eines der Hauptziele der Kampagne der Israel-Lobby gegen die akademische Freiheit und die freie Meinungsäußerung an US-Universitäten.

Zu den unerbittlichen Verleumdungen gehörte auch ein gescheiterter Versuch, seine Anstellung zu verhindern. Diese von führenden israelischen Lobbygruppen orchestrierte Hasskampagne hat sich während des israelischen Völkermords im Gazastreifen noch verschärft und zu zahlreichen Morddrohungen gegen den Professor geführt.

Minouche Shafik, die Präsidentin der Columbia University, die in Ungnade zurücktrat, nachdem sie der New Yorker Polizei befohlen hatte, ihre eigenen Studenten anzugreifen, weil sie gegen den israelischen Völkermord protestierten, beteiligte sich ebenfalls an der zionistischen Kampagne gegen Massad.

Bei einer Anhörung vor dem US-Kongress im Frühjahr, die mit Erfindungen und Verleumdungen von gewählten Vertretern gespickt war, wiederholten Shafik und zwei Columbia-Treuhänder die zionistischen Lügen über Massad und andere Columbia-Fakultäten.

Dies war ein vergeblicher Versuch, antipalästinensische Inquisitoren und zionistische Spender zu beschwichtigen.

Trotz Shafiks Abgang setzt die neue Columbia-Verwaltung ihre Beschwichtigungspolitik gegenüber Organisationen fort, die Völkermord befürworten.

Am Dienstag veröffentlichte die Columbia eine Erklärung, in der es hieß, dass „Massads Äußerungen nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober vielen in unserer Gemeinschaft Schmerz bereitet und zu der tiefen Kontroverse auf unserem Campus beigetragen haben“.

Nichtsdestotrotz erklärte die Universität: „Wir bleiben den Prinzipien der freien Meinungsäußerung und dem offenen Austausch von Standpunkten und Perspektiven verpflichtet.“

Sie wies darauf hin, dass es neben Massads langjährigem Kurs noch zwei weitere Kurse „zum Thema Zionismus und Geschichte Israels“ gibt, die „durch das Columbia Institute for Israel and Jewish Studies“ angeboten werden.

Einige Pädagogen wehren sich dagegen.

Die Gruppe Faculty and Staff for Justice in Palestine„ (Fakultät und Personal für Gerechtigkeit in Palästina) wirft der Columbia-Führung wiederholte Versäumnisse und Doppelmoral vor, wenn es um den Umgang mit Antipalästina-Agitatoren innerhalb und außerhalb des Campus geht, die zahlreiche Dozenten und Mitarbeiter für ihre eigenen ideologischen und politischen Zwecke in eklatanter Weise falsch dargestellt, verleumdet, belästigt und verleumdet haben“.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an die Universitätsleitung kritisiert die FSJP die Erklärung der Columbia University und stellt fest, dass sie „den Titel und den Inhalt des Kurses von Professor Massad falsch darstellt“, indem sie „das Wort ‚palästinensisch‘ aus dem Titel streicht und ihn fälschlicherweise als ‚einen von drei Kursen… über Zionismus und die Geschichte Israels‘ darstellt.“

Die FSJP wirft der Universität außerdem vor, sie wiederhole „den verleumderischen Fehler, den der ehemalige Präsident Shafik bei der Kongressanhörung im April begangen hat“, indem sie „Massad nicht für das geißelte, was er geschrieben hatte, sondern für das, was ihm vorgeworfen wurde.“

„Durch die Verdoppelung der Verzerrungen von Professor Massads Worten verletzt die Universität sowohl Massads Rechte als auch untergräbt sie die historische Aufzeichnung“, fügt Faculty and Staff for Justice in Palestine hinzu.

Amy E. Hungerford, Dekanin der Fakultät für Kunst und Wissenschaften an der Columbia University, reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zur Weigerung der Universität, Massads akademische Freiheit energisch zu verteidigen.

Zwei Jahrzehnte zionistischer Angriffe gegen Massad

Die Versuche, Massad, einen führenden intellektuellen Historiker und öffentlichen Intellektuellen, zu verleumden, beruhen auf groben Verzerrungen und Erfindungen.

Im Jahr 1998 promovierte Massad mit Auszeichnung an der Columbia University. Zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten gehören Dutzende von Artikeln und vier Bücher, die von akademischen Fachleuten häufig für die Neudefinition der von ihnen untersuchten Themen in verschiedenen Bereichen anerkannt werden.

Die weltweite Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit zeigt sich in Dutzenden von wissenschaftlichen Vorträgen, die Massad an Universitäten in aller Welt gehalten hat, von Ostasien bis Südasien, vom Nahen Osten bis Nordafrika, in Europa sowie in Nord- und Südamerika.

Massad arbeitet derzeit an einem neuen großen Buch, einer Geschichte des Siedlerkolonialismus in der ganzen Welt seit dem 17.

Es ist sicherlich das intellektuelle und akademische Ansehen, das Massad genießt, ein unverblümter palästinensischer Amerikaner, der sich nicht zum Schweigen bringen lässt, das die Pro-Israel-Aktivisten ärgert.

Die Tatsache, dass er für ein allgemeines Publikum schreibt, einschließlich einer regelmäßigen Kolumne in Middle East Eye, macht ihn in den Augen der Zionisten ebenfalls gefährlich – zumal seine Artikel regelmäßig in mehrere Sprachen übersetzt werden.

Da sie nicht in der Lage sind, seine Gelehrsamkeit in Frage zu stellen, greifen die Befürworter des israelischen Völkermords auf billige Tricks wie Rosenblatts hohlen „Rücktritt“ zurück, in der Hoffnung, Schlagzeilen in der Boulevardpresse und Empörung zu erzeugen.

Trotz ihres jüngsten Scheiterns, Massad an der Ausübung seiner akademischen Pflichten und seiner akademischen Freiheit zu hindern, werden Israels Krieger gegen die freie Meinungsäußerung in ihren Angriffen wohl nicht nachlassen.

Übersetzt mit Deepl.com

--

