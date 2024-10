https://www.middleeastmonitor.com/20241025-germany-approves-over-100m-worth-of-arms-for-israel/



Deutschland genehmigt Waffen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar für Israel

25. Oktober 2024

Tausende Menschen mit palästinensischen Flaggen und Bannern protestieren am 13. April 2024 in der Berliner Straße Unter den Linden gegen das Verbot des Palästinenserkongresses, die Angriffe Israels auf Gaza und die deutsche Waffenunterstützung für Israel [Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images]

Gestern veröffentlichte Daten des deutschen Außenministeriums deuten darauf hin, dass Berlin in den letzten drei Monaten Militärexporte im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar nach Israel genehmigt hat.

Nach Angaben des Ministeriums hat Deutschland seit August Waffenexporte im Wert von 94.052.394 Euro (101,61 Millionen US-Dollar) nach Israel genehmigt, wie aus der Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten der Linkspartei, Sevim Dagdelen, hervorgeht. Die neuen Genehmigungen folgen auf einen deutlichen Rückgang der Waffenexporte nach Israel in der ersten Jahreshälfte.

Dies kommt zu dem Zeitpunkt, an dem das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte gestern bekannt gab, dass es im Namen eines Bewohners des Gazastreifens beim Verwaltungsgericht Frankfurt Berufung eingelegt hat, um weitere Waffenexporte zu stoppen.

In der Berufung wird behauptet, dass deutsche Waffen zum Schaden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen beitragen. Der Kläger in diesem Fall, ein Palästinenser aus Gaza, dessen Frau und Tochter bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, argumentiert, dass die fortgesetzten Waffenlieferungen sein Leben und das anderer gefährden, und fordert Deutschland auf, die Waffenlieferungen einzustellen.

Das Menschenrechtszentrum erklärte, dass es in dem Fall um die Genehmigung von Rüstungsexporten durch Deutschland geht, die in dem Konflikt eingesetzt werden könnten, darunter auch Komponenten für Merkava-Panzer des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall AG.

Weder die Rheinmetall AG noch das deutsche Wirtschaftsministerium äußerten sich zu der Angelegenheit.

Lesen Sie: Spanien fordert Waffenexportverbot für Israel

