Germany cancels pro-Palestine event, bars entry to Gaza war witness Authorities halt Palestine Congress, saying one of the speakers was subject to a ban on political activity in Germany.

Polizisten stehen Wache vor dem Eingang zum Veranstaltungsort des Palästina-Kongresses in Berlin [John Macdougall/AFP].

Deutschland sagt Pro-Palästina-Veranstaltung ab und verweigert dem Gaza-Kriegszeugen die Einreise

Die Polizei stoppt den Palästina-Kongress mit der Begründung, einer der Redner unterliege einem Verbot politischer Aktivitäten in Deutschland.

12 April 2024

Die Polizei in Berlin hat eine Pro-Palästina-Konferenz kurz nach deren Beginn unterbrochen und abgebrochen, nachdem einer der Hauptredner gesagt hatte, die Behörden hätten ihn am Flughafen aufgehalten und an der Einreise nach Deutschland gehindert.

Die Beamten stoppten den Palästina-Kongress zunächst, weil ein anderer Redner einem Verbot politischer Aktivitäten in Deutschland unterlag, schrieb die Polizei am Freitag auf der Social-Media-Plattform X.

Die Polizei nannte den Namen des Redners nicht, aber Teilnehmer des Kongresses schrieben auf X, dass es sich um den palästinensischen Forscher Salman Abu Sitta handelte.

Später schrieb die Polizei auf X, dass sie den Rest der Konferenz, an der etwa 250 Personen teilnahmen und die bis Sonntag dauern sollte, verboten habe.

Es bestehe die Gefahr, dass derselbe Redner erneut eingeladen werde, da er in der Vergangenheit „antisemitische“ Äußerungen gemacht habe.

Auf der Website des Kongresses prangern die Organisatoren die israelischen Verbrechen im Gazastreifen an und erklären: „Gemeinsam mit den Stimmen der palästinensischen Bewegung und der internationalen Gemeinschaft werden wir die israelische Apartheid und den Völkermord anprangern. Wir beschuldigen Deutschland, mitschuldig zu sein.“

Die Berliner Polizei erklärte, sie habe 930 Beamte, darunter auch Verstärkung aus anderen Regionen Deutschlands, zur Sicherung der Veranstaltung abgestellt.

Einen Zeugen zum Schweigen bringen

Einem der Hauptredner, Ghassan Abu Sittah, ein britischer palästinensischer Arzt, war zuvor die Einreise nach Deutschland verweigert worden, um an der Veranstaltung teilzunehmen, sagte er.

„Die deutsche Regierung hat mich gewaltsam an der Einreise gehindert“, schrieb Abu Sittah auf X.

Der Arzt, der in den ersten Wochen des israelischen Krieges als Freiwilliger in den Krankenhäusern des Gazastreifens arbeitete, sagte, er sei am Freitagmorgen am Berliner Flughafen angekommen, bevor er bei der Passkontrolle angehalten wurde, wo er mehrere Stunden festgehalten wurde und ihm dann mitgeteilt wurde, dass er nach Großbritannien zurückkehren müsse.

Die Flughafenpolizei teilte mit, dass ihm die Einreise verweigert wurde, weil „die Sicherheit der Konferenzteilnehmer und die öffentliche Ordnung gefährdet sind“, so Abu Sittah gegenüber The Associated Press.

Die Organisatorin der Veranstaltung, Nadija Samour, sagte der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Agency: „Es gibt absolut keine Rechtsgrundlage dafür, überhaupt keine Rechtfertigung. [Abu] Sittah ist der Dekan der Universität Glasgow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine gefährliche Person ist oder zu Gewalt aufruft. Ganz im Gegenteil.“

Abu Sittah fügte auf X hinzu, dass der Ausschluss von der Veranstaltung „einen Zeugen des Völkermordes vor dem IGH zum Schweigen bringt und damit Deutschlands Mitschuld an dem andauernden Massaker verstärkt.“

In einem von Nicaragua angestrengten Verfahren vor dem obersten UN-Gericht sieht sich Deutschland mit dem Vorwurf konfrontiert, durch den Verkauf von Waffen an Israel, in dessen Krieg seit dem 7. Oktober mehr als 33.600 Menschen getötet wurden, Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen zu leisten.

Deutschland ist einer der größten Militärlieferanten Israels und hat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im Jahr 2023 Ausrüstung und Waffen im Wert von 326,5 Millionen Euro (353,7 Millionen Dollar) geliefert.

Druck der Regierung

Es gebe „Druck von der Bundesregierung“, den Palästina-Kongress abzusagen, sagte Organisatorin Samour gegenüber Anadolu und fügte hinzu, Deutschland versuche „aktiv und illegal“, die Veranstaltung zu behindern.

Sie beschuldigte Berlin auch, den Beginn des Kongresses absichtlich zu verzögern und technische Gründe als Vorwand anzuführen.

„Der Kongress kann nicht verboten werden. Die Versammlungsfreiheit schützt den Kongress, und genau deshalb hat sich die Polizei alle möglichen Schikanen einfallen lassen“, sagte sie.

Die Polizei schreitet ein, als die Teilnehmer des Palästina-Kongresses eintreffen [Halil Sagirkaya/Anadolu].

Die Menge, die am Freitag auf den Einlass in die Halle wartete, skandierte Slogans wie „Viva, Viva Palästina“ und „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“. Einige schwenkten palästinensische Flaggen vor dem Gebäude.

Die Berliner Polizei geht seit Beginn des Gaza-Krieges generell hart gegen pro-palästinensische Proteste vor. Die Behörden haben Demonstrationen an strenge Auflagen geknüpft oder sie ganz verboten.

Demonstranten und Kritiker haben den Behörden vorgeworfen, mit ihrem Vorgehen die demokratischen Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu verletzen.

Quelle: Nachrichtenagenturen

