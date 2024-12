Immerhin, ein kleiner Lichtblick! Evelyn Hecht-Galinski



Deutschland sagt Veranstaltung zum 60. Jahrestag der „Israel“-Bindung inmitten des Gaza-Kriegs ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

12. Dezember 2024

Die Entscheidung, die Gedenkfeiern zu reduzieren, wurde „Israel“ vom Koordinator des deutschen Außenministeriums für den 60. Jahrestag in einer kurzen Nachricht mitgeteilt, die keine Erklärung enthielt.

Kanzler Olaf Scholz schüttelt die Hände, nachdem sie ihre Reden im besetzten al-Quds gehalten haben, am 17. März 2024. (AP)

Deutschland hat die Absage eines geplanten gemeinsamen israelisch-deutschen Pavillons auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben, mit dem ursprünglich 60 Jahre diplomatischer israelisch-deutscher Beziehungen gefeiert werden sollten.

Yoel Pollak, der Koordinator des Auswärtigen Amtes für das 60-jährige Jubiläum, teilte „Israel“ in einer kurzen Mitteilung ohne Begründung mit, dass die Gedenkfeierlichkeiten reduziert werden sollen. Hochrangige israelische Beamte äußerten ihre Frustration und verwiesen auf „Verzögerungen, Schwierigkeiten und Verzögerungen“ seitens des deutschen Außenministeriums beim Vorantreiben von Projekten für den Jahrestag.

Im Gegensatz zu früheren Jahrestagen, wie dem 50. und 55. Jahrestag, hat Deutschland für die diesjährigen Gedenkfeiern kein spezifisches Budget bereitgestellt, was Zweifel an der Durchführbarkeit wichtiger Initiativen aufkommen lässt.

Warum es wichtig ist

„Israel“ misst seinen Beziehungen zu Deutschland aufgrund der gemeinsamen und komplexen Geschichte einen hohen strategischen Wert bei. Die vergangenen Jahrestage wurden mit gemeinsamen und feierlichen Veranstaltungen begangen, aber der aktuelle Krieg in „Israel“ scheint das deutsche Engagement zu beeinträchtigen.

Beamte des israelischen Außenministeriums führen derzeit Gespräche mit ihren deutschen Kollegen, um die Unterstützung für die geplanten Aktivitäten zu sichern, und haben ihre Unzufriedenheit gegenüber der deutschen Botschaft in Tel Aviv zum Ausdruck gebracht.

Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der Berichte über die angespannten Sicherheitsbeziehungen zwischen beiden Seiten vorliegen. Im September enthüllte die deutsche Bild-Zeitung , dass Berlin mehrere israelische Anträge auf Waffenkäufe abgelehnt und gleichzeitig den Verkauf schwerer Waffen im Wert von über 100 Millionen Euro an Katar genehmigt hatte. Bild deutete an, dass Deutschland ein „stilles Embargo“ gegen „Israel“ verhängt habe.

Im selben Bericht heißt es weiter, dass „Israel“ im vergangenen Jahr versucht habe, Tausende von Panzergranaten und andere Munition zu beschaffen. Die israelische Regierung betrachtet die Beschaffung bestimmter militärischer Ausrüstung als kritisch, so die Zeitung.

Lesen Sie weiter: Deutschland verlangt, dass Waffenhilfe für „Israel“ nicht gegen Zivilisten eingesetzt wird

Übersetzt mit Deepl.com

