Deutschland verteidigt umstrittenen Besuch eines Top-Generals in Israel inmitten von UN-Kriegsverbrechensvorwürfen

Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums weist Kriegsverbrechensvorwürfe gegen Israel zurück

Oliver Towfigh Nia

6. Dezember 2024

BERLIN

Das deutsche Verteidigungsministerium hat am Freitag den umstrittenen Besuch des Generalinspekteurs der Bundeswehr, General Carsten Breuer, in Israel angesichts der UN-Kriegsverbrechensvorwürfe verteidigt.

„Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mir Ihre Bewertung des Begriffs Kriegsverbrecher nicht zu eigen machen möchte“, antwortete die stellvertretende Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Natalie Jenning, bei einem Pressegespräch auf die Frage, warum Breuer sich mit dem israelischen Generalstabschef Herzi Halevy getroffen habe, während Israel von der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu den besetzten palästinensischen Gebieten Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.

„Außerdem stimmen wir uns auf allen Ebenen eng mit unseren Partnern und anderen Nationen ab, und das gilt natürlich auch für die Ebene des Generalinspekteurs“, fügte sie hinzu.

Jenning lehnte es ab, Einzelheiten über die Gespräche zwischen Breuer und Halevy zu nennen.

Nach Angaben des israelischen Militärs erörterten die beiden „die jüngsten operativen Ereignisse mit Schwerpunkt auf der Nordfront, die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Armeen und die Bereitschaft für Bedrohungen von nah und fern“.

Die UNO hat Israel beschuldigt, im Gazastreifen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben.

„Israel hat eine konzertierte Politik zur Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen als Teil eines umfassenderen Angriffs auf den Gazastreifen betrieben und dabei Kriegsverbrechen und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung mit unerbittlichen und vorsätzlichen Angriffen auf medizinisches Personal und Einrichtungen begangen“, so die UN in einem am 10. Oktober veröffentlichten Bericht.

Dem Bericht zufolge haben die israelischen Sicherheitskräfte „vorsätzlich medizinisches Personal getötet, inhaftiert und gefoltert und medizinische Fahrzeuge angegriffen, während sie die Belagerung des Gazastreifens verschärften und die Ausreiseerlaubnis für medizinische Behandlungen einschränkten“.

„Diese Handlungen stellen die Kriegsverbrechen der vorsätzlichen Tötung und Misshandlung sowie der Zerstörung von geschütztem Zivileigentum und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung dar“, heißt es weiter.

Übersetzt mit Deepl.com

