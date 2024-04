Germany bars entry to ‚Gaza hero‘ Dr Ghassan Abu Sittah Dr Ghassan Abu Sittah was barred entry into Germany to speak at a Palestine solidarity conference taking place in the capital Berlin today.

Deutschland verwehrt „Gaza-Held“ Dr. Ghassan Abu Sittah die Teilnahme an der Berliner Palästina-Konferenz

Dr. Ghassan Abu Sittah wurde die Einreise nach Deutschland verweigert, um auf einer Palästina-Solidaritätskonferenz zu sprechen, die heute in der Hauptstadt Berlin stattfindet.

Rose Chacko

Rabeea Eid

12 April, 2024

Teilen

FlipboardRedditWhatsAppXFacebook

Dr. Ghassan Abu Sittah wurde die Einreise nach Deutschland verweigert, wo er auf einer Konferenz über Palästina sprechen sollte [HENRY NICHOLLS/AFP/Getty]

Der renommierte palästinensisch-britische Arzt Ghassan Abu Sittah wurde am Freitag an der Einreise nach Deutschland gehindert, wo er auf einer inzwischen abgesagten Pro-Palästina-Konferenz in Berlin über die Herausforderungen für Mediziner in Gaza sprechen sollte.

Der Korrespondent von The New Arab , Rabeea Eid, der über die Konferenz berichtet, sprach mit Abu Sittah, der bestätigte, dass „sie ihn nicht einreisen ließen und er nun erst am Abend eine Erklärung abgeben kann“.

Abu Sittah, der kürzlich zum Rektor der Universität Glasgow ernannt wurde, wird derzeit auf einem Berliner Flughafen festgehalten und kann nicht an der Konferenz teilnehmen.

„Ich wurde eingeladen, auf einer Konferenz in Berlin über meine Arbeit in den Krankenhäusern des Gazastreifens während des gegenwärtigen Konflikts zu sprechen“, twitterte er.

„Die deutsche Regierung hat mich gewaltsam an der Einreise gehindert. Einen Zeugen des Völkermordes vor dem IGH zum Schweigen zu bringen, macht Deutschland mitschuldig an dem andauernden Massaker“, sagte er mit Blick auf die Klage, die gegen Deutschland wegen seiner Unterstützung Israels eingereicht wurde.

Abu Sittah trotzte Bombenangriffen und anderen Entbehrungen und kehrte am 9. Oktober nach Gaza zurück, gerade als Israel seinen verheerenden Angriff auf die Enklave begann, bei dem mehr als 33 500 Palästinenser getötet wurden.

Er wurde zu einem der bekanntesten und angesehensten Mediziner, die in Gaza arbeiten, und sprach mit den Medien über die Herausforderungen, denen die in der Enklave gestrandete palästinensische Bevölkerung ausgesetzt ist.

Während seiner 44-tägigen Behandlung der palästinensischen Opfer israelischer Bomben und Kugeln wies Abu Sittah auf den verheerenden medizinischen Mangel hin, mit dem die Ärzte konfrontiert waren, die auf Essig und andere Haushaltsgegenstände zurückgriffen, um Operationen durchzuführen.

Er sollte über seine Auftritte auf der Palästina-Konferenz sprechen. Wir werden Sie vor Gericht stellen“ sprechen, die von deutschen Pro-Israel-Organisationen und Medien ins Visier genommen wurde.

Der Ort der Veranstaltung wurde bis heute Morgen geheim gehalten, da es in den letzten Wochen immer wieder zu Angriffen auf die Konferenz und zu Forderungen nach einem Verbot gekommen war.

Wie sich nun herausstellte, wurde die Konferenz jedoch abgesagt, nachdem die Berliner Polizei die Veranstaltung aufgelöst hatte. Nur der palästinensische Journalist und Aktivist Hebh Jamal konnte sprechen, bevor die Behörden die Veranstaltung beendeten. Ein Korrespondent der arabischsprachigen Schwesterpublikation von The New Arab, Al-Araby-Al-Jadeed, berichtete, dass die Berliner Polizei den Strom in der Halle, in der die Palästina-Konferenz stattfand, abschaltete und die pro-palästinensischen Teilnehmer und Redner warnte, dass „wir Sie strafrechtlich verfolgen werden“.

Seit den Ereignissen vom 7. Oktober und Israels anschließendem Angriff auf den Gazastreifen, der von führenden Rechtsexperten als Völkermord bezeichnet wird, herrscht in Deutschland eine aggressive antipalästinensische Atmosphäre.

Deutschland hat strenge Beschränkungen für Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas verhängt, die so weit gehen, dass das Zeigen der palästinensischen Flagge oder das Tragen der Keffiyeh verboten wird.

„Die Idee, dass Israel einen Völkermord begehen könnte, wird reflexartig abgetan“, sagte Wieland Hoban von der deutschen Gruppe Jüdische Stimme für Frieden im Nahen Osten gegenüber der Reporterin Rabeea Eid von The New Arab.

„Obwohl wir sehen, dass Politiker und andere ständig moralische Gründe anführen, um die Unterstützung Israels zu rechtfertigen … ist dies auch ein Deckmantel für Bedenken, die sehr viel mit Realpolitik zu tun haben, nämlich mit Waffengeschäften und auch mit der Möglichkeit, dass Deutschland, wie Nicaragua jetzt behauptet, Beihilfe zum Völkermord leisten könnte. Die deutsche Regierung verteidigt sich also auch, indem sie Israel in Schutz nimmt.“

Die Konferenz sollte um 12.00 Uhr beginnen, und es wurden mehr als 800 Eintrittskarten verkauft, aber die Polizei, die vor dem Veranstaltungsort aufmarschiert ist, sagte, dass nur 250 Personen Einlass erhalten würden.

Die Redner der Konferenz wollten eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Israel und Palästina ansprechen, darunter die andauernde Nakba, Antisemitismusvorwürfe, die weltweite Solidaritätsbewegung und Vernetzungssitzungen. Aktivisten und Redner sind aus dem Ausland angereist, um auf der Konferenz zu sprechen und an ihr teilzunehmen.

In einer von den Organisatoren im Vorfeld der Konferenz veröffentlichten Erklärung heißt es: „Die anhaltenden und fortgesetzten völkerrechtswidrigen Verbrechen der israelischen Armee gegen unser Volk in Gaza erfordern unsere Solidarität und wirksame Beteiligung um Palästinas willen […] Die deutsche Öffentlichkeit kann nicht länger schweigen.“

Neben Ghassan Abu Sittah, der gerade zum Rektor der Universität Glasgow gewählt wurde, wurden eine Reihe prominenter Redner eingeladen, darunter der griechische Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis, der irische Politiker und Aktivist Richard Boyd Barrett, die deutsch-palästinensische Rechtsanwältin Nadija Samour, der antizionistische jüdische Regisseur Dror Dayan, der palästinensische Historiker Salman Abu Sitta und die palästinensisch-amerikanische Autorin Noura Erekat.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …