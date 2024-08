https://mondoweiss.net/2024/08/germany-was-never-denazified-thats-why-its-siding-with-israel-today/



Deutschland wurde nie entnazifiziert. Deshalb steht es heute auf der Seite Israels.

Von Alain Alameddine und Nira Iny

17. August 2024

Die Alliierten haben bei der Entnazifizierung Europas versagt, weil sie es versäumt haben, die politischen Grundlagen zu beseitigen, die ihre eigenen Nationen mit dem Nazi-Regime teilten. Die Europäer müssen diesen Fehler nicht wiederholen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu trifft Bundeskanzler Olaf Schulz am 16. März 2023 in Berlin. (Foto: Büro des israelischen Premierministers/APA Images)

Deutschlands entschiedene Haltung zur Unterstützung des Völkermordes in Palästina wirft die Frage auf: Wie kommt es, dass das Land, das am besten für seine vermeintliche Abrechnung mit der Schuld an seinem vergangenen Völkermord bekannt ist, solche ähnlichen Fehler wiederholt? Wenn wir verstehen, was der Nationalsozialismus ist – nicht die Verbrechen, die er begangen hat, sondern sein Wesen als gesellschaftspolitische Vision -, können wir besser nachvollziehen, wie und warum es den Alliierten absichtlich nicht gelungen ist, Deutschland zu entnazifizieren, und warum das Gespenst des Faschismus auch heute noch in Palästina, Europa und der Welt umgeht. Es hilft uns auch zu verstehen, dass die Lösung in unseren Händen liegt.

Die Grundpfeiler des politischen Projekts der Nazis verstehen

Der Nationalsozialismus ist kein unpolitischer krimineller Impuls, sondern ein kriminelles politisches Projekt , das auf drei Grundpfeilern aufbaut: der Politisierung der Identität, dem Kolonialismus und dem Kapitalismus. Weiterlesen bei mondoweiss.com

