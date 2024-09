https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-weaponised-antisemitism-eroding-democracy-how

Deutschlands Kampf gegen Antisemitismus mit Waffen untergräbt die Demokratie

Von Dorthe Engelcke

25. September 2024

Ein Vorschlag für eine parlamentarische Entschließung bedroht die Meinungsfreiheit und könnte legitime Kritik an Israel ersticken

Ein Demonstrant hält ein Plakat während einer Protestkundgebung zur Unterstützung der Palästinenser in Berlin am 4. November 2023 (Odd Andersen/ AFP)

Der Deutsche Bundestag bereitet die Verabschiedung einer Resolution mit dem Titel „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ vor.

Was wie ein hehres Ziel klingt, droht das demokratische Gefüge unserer Gesellschaft zu untergraben, das den Schutz schutzbedürftiger Personen überhaupt erst gewährleistet.

Die Parlamentarier wollen die Resolution vor dem 7. Oktober verabschieden – ein konkretes Datum für die Abstimmung steht noch nicht fest –, um am ersten Jahrestag des Hamas-Angriffs ein Zeichen der Solidarität mit Israel zu setzen.

Dieser Schritt hat in Deutschland eine Debatte entfacht. Zivilgesellschaftliche Gruppen, Künstler und Akademiker, zu denen auch ich gehöre, haben den Resolutionsentwurf in einem offenen Brief kritisiert. Wir sind besonders besorgt über die Bedrohung, die er für die Meinungsfreiheit sowie die Freiheit von Wissenschaft und Kunst darstellt, während er das Ziel, das er sich zu Recht gesetzt hat, nicht erreicht.

Der Resolutionsentwurf empfiehlt, die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) als Maßstab für die Bewertung von Anträgen auf staatliche Finanzierung und die Feststellung, ob ein Projekt antisemitisch ist, zu übernehmen.

Dies gibt Anlass zur Sorge, da die IHRA-Definition weit gefasst und mehrdeutig ist und Kritik an der israelischen Politik als antisemitisch eingestuft werden kann. Selbst Kenneth Stern, einer der ursprünglichen Autoren der Definition, hat sich davon distanziert und vor dem Potenzial für politischen Missbrauch und der Gefahr der Unterdrückung legitimer Debatten gewarnt.

Der Resolutionsentwurf schlägt umfassende Maßnahmen vor, die angeblich auf die Bekämpfung von Antisemitismus abzielen, wie er von der IHRA definiert wird. Er fordert die Regierung auf, nach neuen Schritten zu suchen, um sicherzustellen, dass staatliche Mittel nicht „für Antisemitismus verwendet“ werden, und schlägt vor, Finanzierungsanträge von zivilgesellschaftlichen Gruppen zu prüfen, um die Verbreitung „antisemitischer Narrative“ zu verhindern.

Hintergedanken

Abgeordnete verschiedener Parteien haben vorgeschlagen, dass Geheimdienste bei Bedarf in die Beurteilung einbezogen werden könnten, ob ein Projekt Antisemitismus fördert.

Dies ist aus mehreren Gründen besonders besorgniserregend. Es nutzt die wichtige Notwendigkeit, Antisemitismus zu bekämpfen, mit dem potenziellen Hintergedanken, abweichende Meinungen zu unterdrücken. Dies könnte dazu führen, dass die Zuweisung von Mitteln für Forschung und Kulturarbeit auf der Grundlage der eigenen Positionierung zur israelischen Politik erfolgt.

Diese Art der ideologischen Überprüfung ist mit der akademischen Freiheit unvereinbar. Eine Definition von Antisemitismus vorzuschreiben, die Kritik an der israelischen Politik verbietet, hätte nachteilige Auswirkungen auf die Forschung.

Zu einer Zeit, in der Deutschland mehr und nicht weniger Wissen über Israel, Palästina und den Nahostkonflikt benötigt, könnte diese Resolution Wissenschaftler und Künstler davon abhalten, sich mit diesen Themen zu befassen, aus Angst, als antisemitisch abgestempelt zu werden.

Indem Deutschland in einer Zeit wie dieser versucht, Kritik an der israelischen Politik zu unterdrücken, macht es sich immer mehr zu Komplizen unsäglicher Kriegsverbrechen

Darüber hinaus fordert die Resolution das Parlament auf, „repressive Maßnahmen“ in Bezug auf Aufenthalts-, Asyl-, Staatsangehörigkeits- und Strafrecht anzuwenden, um Antisemitismus zu bekämpfen. Es heißt, dass antisemitisches Verhalten im akademischen Umfeld sanktioniert werden sollte, in schweren Fällen auch der Ausschluss von Studierenden.

Wenn dies umgesetzt wird, bedeutet dies, dass Menschen ihr Recht auf Asyl verlieren, ihnen der Weg zur Staatsbürgerschaft versperrt oder ihre Aufenthaltserlaubnis entzogen werden könnte, wenn sie Äußerungen oder Handlungen begehen, die nach der IHRA-Definition als antisemitisch gelten.

Studierende könnten für die Organisation von Protestcamps aus Solidarität mit Palästina ausgeschlossen werden, wobei solche Versammlungen oft als antisemitisch angeprangert werden.

Tatsächlich zeigt der Resolutionsentwurf einen beunruhigenden Trend auf: Seit dem 7. Oktober wird immer deutlicher, dass es unserer Gesellschaft an der Fähigkeit mangelt, sich auf kontroverse Debatten einzulassen. Infolgedessen bestand die primäre politische Reaktion auf solche Debatten darin, abweichende Stimmen zu verbieten, zu bestrafen und zu kriminalisieren.

Gegenteiliger Effekt

Obwohl das vorgebliche Ziel des Resolutionsentwurfs darin besteht, die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland zu schützen, könnte er das Gegenteil bewirken. Jüdische Künstler und Akademiker, die ihre Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck gebracht oder Israels Krieg gegen Gaza kritisiert haben, sahen sich mit schwerwiegenden Folgen konfrontiert, darunter Vertragsauflösungen, widerrufene Einladungen zu Ausstellungen und andere Formen der Unterdrückung.

Wenn die Resolution in ihrer jetzigen Form angenommen wird, wird sie wahrscheinlich den Druck auf israelische und jüdische Stimmen erhöhen, die von der offiziellen Haltung des Deutschen Bundestags abweichen.

Ein echtes Bemühen, jüdisches Leben zu erhalten und zu schützen und die Vielfalt jüdischer Stimmen in Deutschland zu würdigen, würde mit einer Demokratisierung der Vergabe staatlicher Mittel beginnen. So wurde die staatliche Förderung für den Zentralrat der Juden, eine sozialkonservative Organisation, die die derzeitige israelische Regierung unterstützt, für das Jahr 2024 von 13 Millionen auf 22 Millionen Euro (24 Millionen US-Dollar) erhöht.

Im krassen Gegensatz dazu erhalten liberale jüdische Gruppen, die der israelischen Regierung kritisch gegenüberstehen, wie die Jewish Voice for Just Peace in the Middle East, keine staatlichen Mittel und sind Repressionen ausgesetzt.

Im vergangenen März sperrte eine staatliche Bank das Konto der Organisation, und im vergangenen Herbst wurde eines der Vorstandsmitglieder der Gruppe kurzzeitig in Berlin inhaftiert, weil es ein Schild mit der Aufschrift „Als Jude und Israeli: Stoppt den Völkermord in Gaza“ trug.

Der Resolutionsentwurf folgt auf einen größeren Skandal um die akademische Freiheit in Deutschland. Anfang des Jahres hatte eine Gruppe von Akademikern, zu denen auch ich gehörte, einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die polizeiliche Auflösung eines Protestcamps an der Freien Universität Berlin kritisierte und den Schutz des Rechts der Studierenden auf friedlichen Protest forderte.

Als Reaktion darauf warf das deutsche Bildungsministerium den Unterzeichnern vor, Gewalt und Antisemitismus zu fördern. Durch geleakte E-Mails wurde bekannt, dass das Ministerium prüfte, ob Akademikern, die den Brief unterzeichnet hatten, die Finanzierung entzogen werden könnte, obwohl das Ministerium später erklärte, dass es keine weiteren Konsequenzen geben werde.

Realitätsfremd

Diese Enthüllungen haben Schockwellen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft geschickt und die Befürchtungen verstärkt, dass Finanzierungsentscheidungen eher von politischen Erwägungen beeinflusst werden könnten als auf akademischen Leistungen zu basieren. Der Resolutionsentwurf untergräbt das Vertrauen in die Unparteilichkeit staatlicher Unterstützung für die Wissenschaft weiter. Dies ist besonders in Deutschland von Bedeutung, da Akademiker zunehmend von Drittmitteln abhängig sind.

Der Entschließungsentwurf wird vorgeschlagen von den Grünen, den Sozialdemokraten, den Christdemokraten und den Liberaldemokraten. Angesichts der jüngsten Erfolge der Rechtsextremen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland hatten viele erwartet, dass die Bedrohung der akademischen Freiheit, der Redefreiheit und der Kunst in erster Linie von der extremen Rechten ausgehen würde.

Das vergangene Jahr hat jedoch gezeigt, dass viele repressive Maßnahmen von Parteien aus der politischen Mitte vorangetrieben werden. Die sogenannte demokratische Mitte sollte darauf achten, nicht den Weg für die extreme Rechte zu ebnen; sobald Mechanismen wie die im Resolutionsentwurf vorgeschlagenen etabliert sind, könnten sie leicht dazu verwendet werden, andere politische Gegner ins Visier zu nehmen.

Die politische Debatte in Deutschland hat den Bezug zur Realität verloren. Ein Fall, in dem behauptet wird, Israel begehe in Gaza Völkermord, ist derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof anhängig. Die Lage in Gaza ist apokalyptisch: Zehntausende Zivilisten sind tot oder werden vermisst, Tausende Kinder sind zu Waisen geworden und nun dem Risiko ausgesetzt, sich mit Polio zu infizieren.

Die Palästinenser in Gaza werden ausgehungert, und es gibt zahlreiche Berichte über körperliche und sexuelle Misshandlung palästinensischer Gefangener.

Indem Deutschland versucht, die öffentliche Debatte und die dringend benötigte Kritik an der israelischen Politik in einer Zeit wie dieser zu unterdrücken, macht es sich immer mehr zu Komplizen bei unsäglichen Kriegsverbrechen und möglicherweise Völkermord.

Letztendlich ist die Staatsraison – Deutschlands „Staatsräson“, die den Schutz Israels als Teil der Wiedergutmachung für vergangene Gräueltaten beinhaltet – in ihrer derzeitigen Auslegung mit einem modernen demokratischen Land unvereinbar.

Wenn wir eine offene Gesellschaft sein und unsere eigene Vielfalt anerkennen wollen, können wir uns nicht an die Staatsraison in ihrer derzeitigen Form klammern, die uns daran hindert, das Leid aller anzuerkennen – indem wir ihre Geschichte und Erfahrung leugnen – und so einen ewigen Kreislauf der Gewalt nähren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Dörthe Engelcke ist kommissarische Leiterin des Kompetenzzentrums für das Recht arabischer und islamischer Länder am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Sie promovierte in Orientalistik an der Universität Oxford. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Wechselwirkung von Recht, Politik und Geschlechterfragen in Westasien und Nordafrika.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …