Die „brillante“ Art und Weise, wie Israel Unschuldige tötet

Von Andrew Mitrovica, Kolumnist bei Al Jazeera

25. September 2024

In den Köpfen der israelischen Befürworter im Ausland sind die Kinder, die Opfer des „ausgeklügelten“ und „komplexen“ Massenmordkomplotts im Libanon wurden, nichts weiter als eine Unannehmlichkeit.

Angehörige trauern um Fatima Abdallah, ein 10-jähriges Mädchen, das getötet wurde, nachdem Hunderte von Paging-Geräten in einer tödlichen Welle im Libanon explodierten, bei ihrer Beerdigung im Dorf Saraain im Bekaa-Tal am 18. September 2024 [AFP]

Mittlerweile wird das kurze Leben und der schreckliche Tod der zehnjährigen Fatima Abdallah Jaafar, abgesehen von ihrer Familie und ihren Freunden, wahrscheinlich in Vergessenheit geraten sein.

Aber die schlimmen Umstände, wie, wo und warum Fatima getötet wurde, sollten in Erinnerung bleiben.

Sie sollten in Erinnerung bleiben, weil ihr plötzlicher, entstellender Tod ein schockierendes Gegenmittel zu den fast schwindelerregenden Feierlichkeiten über die „genialen“ Methoden Israels darstellt, seine Gegner zu ermorden.

Es ist auch ein bedrückender Vorbote für die vielen anderen Unschuldigen, die dem Tod geweiht sind, da der Nahe Osten von einem noch größeren Krieg überrollt zu werden scheint. Allein in den letzten 48 Stunden wurden im Libanon 50 Kinder getötet – alles Opfer der jüngsten israelischen Angriffe.

Fatima und ein elfjähriger Junge, Bilal Kanj, wurden während der ersten Welle israelischer Angriffe auf Hisbollah-Kämpfer getötet, bei denen Sprengstoff in Pagern eingesetzt wurde, die am 17. September um 15:30 Uhr im gesamten Libanon und in Syrien gleichzeitig detonierten.

Fatima war gerade vom ersten Tag des neuen Schuljahres nach Hause gekommen. Sie war in der vierten Klasse. Ihre Tante erinnerte sich daran, wie eifrig Fatima Englisch lernen wollte.

„Fatima versuchte, Englischkurse zu belegen“, sagte sie. “Sie liebte Englisch.“

Fatima war in der Küche, als ein Pager, der auf einem Tisch lag, zu piepen begann. Sie nahm das Gerät in die Hand und wollte es ihrem Vater bringen. Auf dem Weg dorthin explodierte es.

Fatimas kleines, engelsgleiches Gesicht verwandelte sich augenblicklich in ein zerfetztes Chaos. Der Raum war nun mit dem Blut der Schülerin überflutet – ein schrecklicher Beweis für die tödliche Kraft der improvisierten Bombe.

Bei ihrer Beerdigung im Bekka-Tal im Libanon trugen trauernde Klassenkameraden ein großes Bild von Fatima in die Höhe. Ihre Mutter, die neben einem mit winzigen Blumen geschmückten Sarg ging, weinte.

Die Trauernden hielten auf dem Marktplatz inne, bevor sie sich auf den Weg zu einem nahe gelegenen Friedhof machten. Dort beteten sie, während ein religiöser Ältester Gott „um Gerechtigkeit“ bat.

Fatimas Tod war für die Schar von westlichen Journalisten und sogenannten „Sicherheitsexperten“, die „über die Komplexität“ des verdeckten „Komplotts“ Israels zur Infiltration der Hisbollah in einem so „kolossalen“ Ausmaß „staunten“, von geringer oder gar keiner Bedeutung.

Israel hat seine Beteiligung weder bestätigt noch dementiert. Dennoch wird weithin angenommen, dass die Sicherheitsdienste des Landes für die Organisation und Durchführung der Angriffe verantwortlich waren.

Es ist natürlich eine bekannte Geschichte. Kinder – ob sie nun verwaist, traumatisiert, verstümmelt oder getötet sind, in Gaza, im besetzten Westjordanland oder im Libanon – gelten als entbehrliches Kanonenfutter, während Israel weiterhin ungehindert seiner „Tötungswut“ Luft macht.

Fatima und die Tausenden von Kindern in Gaza, im Westjordanland und im Libanon, die bereits getötet wurden und noch getötet werden, sind in den kurzsichtigen Köpfen der Legion von Israels Anhängern im Ausland zu einem unbequemen Sternchen geworden.

Zu ihnen gehört Artur Wilcynski, ein ehemaliger kanadischer Botschafter und hochrangiger Sicherheitsbeamter, der sich umgehend an X wandte, um Israels rücksichtslosen Schachzug, der das Leben der Kinder Fatima Abdallah und Bilal Kanj forderte, als „brillant“ zu bezeichnen.

„Die heutige gezielte Tötung von Hisbollah-Aktivisten war brillant.Es war ein schwerer Schlag gegen eine Terrorgruppe, die Tausende von Raketen auf Zivilisten abgefeuert hat, während die nutzlose UN-Mission im Libanon tatenlos zusieht. Dafür muss man einen Preis zahlen“, schrieb Wilcynski.

Dass der Tod von Fatima und Bilal ein schockierendes Maß für den ‚Preis‘ war, den libanesische Zivilisten ‚zahlen‘ mussten, hielt Wilcynski nicht davon ab, nur wenige Stunden nach Beginn der tödlichen Explosionen ein GIF zu posten, das der pensionierte kanadische Diplomat offenbar für ein prägnantes GIF hielt.

Das GIF zeigt zwei beliebte Looney-Tunes-Zeichentrickfiguren. In der kurzen Szene erschreckt Road Runner Wile E Coyote. Die Bildunterschrift lautet: „Beep beep“.

Später, als Reaktion auf einen Tweet der gefeierten palästinensischen Schriftstellerin Mariam Barghouti, in dem sie darauf hinwies, dass unter den Opfern des „vorsätzlichen“ Angriffs Israels auch Kinder waren, postete Wilcynski ein weiteres GIF – diesmal von einem Filmstar in einer Rolle, der applaudiert.

Wilcynskis ungeheuerliche Beiträge lösten eine heftige und anhaltende Gegenreaktion aus – insbesondere angesichts der Tatsache, dass er nur wenige Monate zuvor zum „Sonderberater“ der Universität Ottawa für Antisemitismus ernannt worden war.

In einem verwirrenden Versuch, seine vernichtenden Beiträge zu erklären, behauptete Wilcynski, dass das Cartoon-GIF in Wirklichkeit „eine Aussage über die anhaltenden Versuche, Juden im Laufe der Jahrhunderte zu töten, die scheitern“ sei.

Nein, Sir. Einen Ausschnitt aus einem Cartoon zu posten, um „eine Aussage“ über die mörderischen Pogrome zu machen, die Juden „im Laufe der Jahrhunderte“ erdulden mussten, ist ein ungeheuerlicher Affront gegen das Andenken an Millionen von Opfern – Mädchen und Jungen, Frauen und Männer.

Man bedenke, dass der Autor dieser obszönen Absurdität ein karrierebewusster und ausgezeichneter Beamter war, der Kanadas Werte und Interessen im In- und Ausland vertrat und damit beauftragt war, den Antisemitismus auf einem Universitätscampus zu bekämpfen.

Meine Güte.

Wilcynski hat sich nicht nur blamiert, sondern sich auch als Amateur-Psychoanalytiker betätigt, indem er behauptete, seine Online-Gegner – die ihn dafür kritisierten, dass er über den Tod von Kindern „scherzte“ – seien der „morbiden Projektion“ schuldig.

Dann brachte Wilcynski die vorhersehbare, entlastende Plattitüde vor, dass er den „Verlust unschuldiger Menschenleben … verabscheuungswürdig“ finde.

„Es gab erhebliche Missverständnisse über meine Verwendung des Wortes „brillant“, schrieb er auf X. „Der Verlust unschuldiger Menschenleben in jedem Konflikt ist verabscheuungswürdig und muss vermieden werden. Als ehemaliger nationaler Sicherheits- und Geheimdienstleiter ging es mir bei der Verwendung dieses Wortes um die Komplexität und Raffinesse einer Operation.“

Ob Wilcynski bereit ist, es zuzugeben oder nicht, die undurchsichtigen Architekten der „komplexen“ und „ausgeklügelten“ „Operation“ Israels sind schuldig, Fatima und Bilal getötet zu haben.

Sie tragen die Verantwortung. Sie sind schuld. Die Morde sollten ihr Gewissen plagen, da sie niemals zur Rechenschaft gezogen werden. Stattdessen könnten sie Medaillen und Beförderungen erhalten. Sie werden von Wilcynski und seiner gefühllosen Gesellschaft für ihren „Dienst“ und ihren Erfindungsreichtum gelobt werden.

Wilcynskis hastige und eigennützige Klarstellung hat nicht funktioniert.

Am 18. September kündigte er auf einer Social-Media-Plattform, die für ihre Ernsthaftigkeit, Intelligenz und Differenziertheit bekannt ist, X, erneut seinen Rücktritt an.

„Meine Beiträge zum Krieg zwischen der Hisbollah und Israel haben Schaden angerichtet und meine Fähigkeit beeinträchtigt, den Antisemitismus an der Universität von Ottawa zu bekämpfen. Meine Absicht, diese zu teilen, ist irrelevant, wenn klar ist, dass viele dadurch verletzt wurden. Ich entschuldige mich dafür. Ich bin als Sonderberater für Antisemitismus zurückgetreten“, schrieb er.

Wilcynskis Beiträge, die solchen ‚Schaden‘ und ‚Leid‘ verursacht haben, sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels weiterhin auf X zu finden.

Inzwischen wurden Fatima und Bilal beerdigt. Sie werden niemals ihren Abschluss machen. Sie werden niemals heiraten. Sie werden niemals eine eigene Familie haben, die sie lieben können.

Und Fatima wird niemals Englisch lernen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Andrew Mitrovica ist Kolumnist bei Al Jazeera und lebt in Toronto.

Übersetzt mit Deepl.com

