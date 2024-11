https://www.palestinechronicle.com/germanys-arms-to-israel-e23m-surge-despite-genocide-complicity-concerns/



Deutschlands Waffenlieferungen an Israel – Anstieg um 23 Millionen Euro trotz Bedenken wegen Völkermord-Mitschuld

28. November 2024

Bundeskanzler Olaf Scholz. (Foto: Heinrich-Böll-Stiftung, via Wikimedia Commons)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Teilen

Von Palestine Chronicle Staff

Allein zwischen Oktober und November erhöht Deutschland seine Waffenexporte auf 23,6 Millionen Euro.

Deutschland hat in diesem Jahr Militärexporte nach Israel in Höhe von 131 Millionen Euro (ca. 139 Millionen US-Dollar) genehmigt, wobei allein zwischen dem 18. Oktober und dem 19. November ein bemerkenswerter Anstieg um 23,6 Millionen Euro zu verzeichnen war, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Dies geschieht inmitten wachsender Besorgnis über einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza.

Die Zahlen wurden vom deutschen Wirtschaftsministerium als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der linken Oppositionspartei Bündnis 90/Die Grünen (BSW) bekannt gegeben.

Die jüngsten Militärexporte umfassten Berichten zufolge keine „Kriegswaffen“, sondern bestanden aus anderen militärischen Gütern, die als „sonstige militärische Ausrüstung“ eingestuft wurden.

Diese Klassifizierung umfasst nicht-tödliche Gegenstände wie Helme, Schutzwesten und unbewaffnete Militärfahrzeuge, aber auch bestimmte Komponenten für Waffensysteme.

Deutschland nahm die Waffenexporte nach Israel nach einer kurzen Unterbrechung wieder auf, nachdem Nicaragua beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eine Klage eingereicht hatte, in der Deutschland der Mittäterschaft am Völkermord an den Palästinensern in Gaza beschuldigt wurde.

Die Wiederaufnahme der Waffenlieferungen erfolgte Berichten zufolge nach schriftlichen Zusicherungen Israels, das Völkerrecht einzuhalten.

Am 24. Oktober gab das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) bekannt, dass es im Namen eines Bewohners des Gazastreifens beim Verwaltungsgericht Frankfurt Berufung eingelegt habe, um weitere Waffenlieferungen nach Israel zu stoppen, wie Reuters berichtete.

Leugnung des Völkermords

Am 14. Oktober erklärte die deutsche Regierung, sie sehe keine Beweise dafür, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begehe.

Der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Sebastian Fischer, gab die Erklärung am selben Tag ab, an dem israelische Streitkräfte Berichten zufolge vertriebene Palästinenser in ihren Zelten in der Nähe des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah verbrannt haben sollen.

In den sozialen Medien kursierten zahlreiche Aufnahmen der Folgen, die erschütternde Szenen der Auswirkungen der Bombardierung zeigten.

Deutschland ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Waffenlieferant Israels. Im vergangenen Monat bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz das Engagement seiner Regierung für die Lieferung weiterer Waffen an Israel.

Während einer Parlamentssitzung am 10. Oktober sagte Scholz: „Wir in der Regierung haben Entscheidungen getroffen, die dafür sorgen werden, dass bald mehr Waffen geliefert werden.“

Er wies auch die Behauptungen der Opposition zurück, es sei eine Pause bei den Waffenlieferungen eingelegt worden, und erklärte: “Wir haben nicht beschlossen, die Waffenlieferungen einzustellen. Wir haben Waffen geliefert und werden auch weiterhin Waffen liefern.“

Scholz betonte, dass diese Haltung die offizielle Position der deutschen Regierung widerspiegelt, ging jedoch nicht näher auf die Art, Menge und den Verwendungszweck der Waffen ein.

Andauernder Völkermord

Israel hat sich über eine Resolution des UN-Sicherheitsrats hinweggesetzt, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel steht derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof und führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit Beginn des andauernden Völkermords durch Israel in Gaza am 7. Oktober 2023 44.282 Palästinenser getötet und 104.880 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen tot sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen sagen, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die zum Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, geführt hat.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – der größte Massenexodus in Palästina seit der Nakba von 1948.

Später im Krieg begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …