germanys-disobedience-on-icc-verdicts-18237660 Der IStGH kann 123 Nationen wegen Deutschlands Ungehorsam gegenüber IStGH-Urteilen aufrufen

Von Zeynep Conkar

28. November 2024

Wenn der IStGH Angelegenheiten an den ASP verweist, ersucht er im Wesentlichen um den kollektiven Beitrag oder die Intervention der Vertragsstaaten des Römischen Statuts. / Foto: IStGH

Deutschlands zweideutige Haltung gegenüber dem jüngsten Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant könnte innerhalb des internationalen Gremiums einen weiteren Prozess in Gang setzen und eine Diskussion über das Engagement Berlins für das Römische Statut auslösen, das es unterzeichnet hat.

„Da der Gerichtshof auf der Grundlage eines multilateralen Vertrags arbeitet, ist es am besten, diese Fragen den Vertragsstaaten zu überlassen. Dieser Ansatz stärkt die Legitimität des Prozesses, insbesondere in Fällen der Nichteinhaltung“, sagt Andrea Maria Pelliconi, Assistenzprofessorin an der Universität Southampton mit Schwerpunkt Menschenrechtsgesetzgebung.

Pelliconi bezog sich auf die Versammlung der Vertragsstaaten (ASP) – ein Gremium für Aufsicht und Gesetzgebung, dem 124 Nationen angehören, die das Römische Statut ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind, ein Vertrag, der 2002 zur Gründung des IStGH führte.

Wenn der IStGH Angelegenheiten an die ASP verweist, ersucht er im Wesentlichen um den kollektiven Beitrag oder die Intervention der Vertragsstaaten des Römischen Statuts.

Dieser Verweisungsprozess findet statt, wenn der Gerichtshof auf Probleme stößt, die er nicht eigenständig lösen kann, wie z. B. mangelnde Zusammenarbeit von Staaten, Schwierigkeiten bei der Durchsetzung oder systemische Hindernisse für seine Arbeit.

„Die Versammlung der Vertragsstaaten könnte sich für Gegenmaßnahmen entscheiden, aber ich glaube nicht, dass es eine wünschenswerte oder wirksame Reaktion auf die Nichteinhaltung wäre, sich für den Ausschluss Deutschlands aus dem Römischen Statut einzusetzen“, sagt Pelliconi gegenüber TRT World.

Die deutsche Regierung ist ein entschiedener Unterstützer Israels, wobei Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholt die besondere Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit des Landes betont hat.

Diese Bürde hat sich jedoch oft in einer Außenpolitik niedergeschlagen, die Israel bedingungslos schützt, selbst wenn es die abscheulichsten Verbrechen begeht und wiederholt gegen das Völkerrecht verstößt.

Der jüngste Ausdruck dieser Dynamik kam letzte Woche, als Deutschland Israel weiterhin seine Unterstützung zusicherte, obwohl der IStGH Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant wegen ihres Verhaltens im Krieg gegen Gaza erlassen hatte.

Auf einer Pressekonferenz in Berlin gefragt, ob Deutschland Israel weiterhin unterstützen würde, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit: „Unsere Haltung gegenüber Israel bleibt unverändert.“

In einem umstrittenen Schritt nahm Berlin im vergangenen Monat auch die Waffenlieferungen an Tel Aviv wieder auf, obwohl die uneingeschränkte Unterstützung Israels zunehmend zu seiner globalen Isolation führt.

Der Regierungssprecher fügte hinzu, dass sein Land den IStGH zwar generell unterstütze, aber noch nicht entschieden habe, ob der Haftbefehl gegen Netanjahu und Gallant bei ihrer Einreise nach Deutschland vollstreckt werden solle.

Er wies auch auf die „einzigartige Beziehung und große Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel“ hin, die sich aus der deutschen Geschichte ergibt, und deutete an, dass dies bei jedem Entscheidungsprozess berücksichtigt werden würde.

Pelliconi bezweifelt, dass Deutschland sich rundheraus weigern würde, den Haftbefehlen des IStGH nachzukommen, merkt jedoch an, dass der Ansatz nuancierter sein könnte.

„Ich denke nicht, dass wir die Aussagen deutscher Politiker als völlige Ablehnung des Haftbefehls interpretieren sollten. Diese Aussagen sind sorgfältig formuliert und spiegeln eher politische Vorsicht wider, als dass sie den IStGH offen kritisieren. Der Ton Deutschlands ist weit entfernt von der abfälligen und einschüchternden Rhetorik der USA oder der außergewöhnlichen Entscheidung Ungarns, Netanjahu zu einem Besuch einzuladen“, erklärt sie.

Sie geht weiter auf die rechtliche Position Deutschlands ein: „Deutschland ist sich seiner rechtlichen Verpflichtungen aus dem Römischen Statut voll bewusst. Auch wenn ihre Aussagen frustrierend erscheinen mögen, ist die wichtigste Erkenntnis, dass sie die Vollstreckung der Haftbefehle nicht ausgeschlossen haben.“

„Die Botschaft an Netanjahu und Gallant ist klar: Sie laufen Gefahr, verhaftet zu werden, wenn sie deutschen Boden betreten. Das allein ist bereits ein bedeutendes Ergebnis“, erklärt sie.

Was passiert, wenn Deutschland die Verpflichtungen des IStGH ablehnt?

Da Deutschland eine nuanciertere Position zum Ausdruck gebracht hat, indem es zwar die Achtung der Entscheidung des IStGH ankündigte, aber Zweifel an der praktischen Durchsetzung äußerte, wird sich der ultimative Test für die Position Berlins erst zeigen, wenn Netanjahu oder Gallant deutschen Boden betreten.

Sollte Deutschland jedoch die Vollstreckung der Haftbefehle des IStGH ablehnen, würde dies zweifellos die Rechtsstaatlichkeit untergraben und erhebliche Sanktionen nach sich ziehen.

Gemäß Artikel 86 des Römischen Statuts müssen alle Vertragsstaaten uneingeschränkt mit dem Gerichtshof zusammenarbeiten, um sein Mandat zu unterstützen, und als Vertragspartei des Statuts muss Deutschland dies tun, einschließlich der Vollstreckung von Haftbefehlen.

Die Nichtverhaftung von Netanjahu würde jedoch eine Nichteinhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen darstellen und die Autorität des IStGH und seine Fähigkeit, Rechenschaftspflicht durchzusetzen, untergraben.

Auf die Frage, welche Folgen es hätte, wenn Deutschland das Urteil des IStGH offiziell ablehnen würde, antwortet Pelliconi, dass dies einen Verstoß gegen die rechtlichen Verpflichtungen Deutschlands gemäß dem Römischen Statut darstellen würde, was möglicherweise dazu führen könnte, dass der IStGH Deutschland wegen Nichteinhaltung verurteilt, wie er es im September mit der Mongolei getan hat, weil sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht verhaftet hat, gegen den ebenfalls ein internationaler Haftbefehl vorliegt.

Die Reaktion des IStGH auf die Nichteinhaltung durch die Mongolei war entschieden: Er verwies die Angelegenheit an den ASP, der die rechtlichen Pflichten der Mitgliedstaaten öffentlich bekräftigte.

„… Der IStGH stellte fest, dass die Mongolei, indem sie Herrn Putin nicht verhaftet hat, während er sich auf ihrem Territorium befand, und ihn nicht dem Gerichtshof übergeben hat, der Aufforderung des Gerichtshofs zur Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit nicht nachgekommen ist, was gegen die Bestimmungen des Römischen Statuts verstößt“, sagte der Gerichtshof.

Die ASP kann zwar keine Verhaftungen durchsetzen, übt jedoch erheblichen Einfluss aus, indem sie politischen Druck ausübt und formelle Verurteilungen ausspricht, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Dies geschieht jedoch in der Regel eher auf diplomatischem Wege als durch Ausschlussmechanismen mit Strafandrohung, da der IStGH auf einen globalen Konsens und Unterstützung angewiesen ist, um effektiv arbeiten zu können.

„Wenn das Ziel darin besteht, die Zusammenarbeit zu sichern“, sagt Pelliconi und fügt hinzu, “kann die Einbeziehung der Versammlung einen größeren politischen Druck ausüben, um die Einhaltung der Vorschriften zu fördern.“

Ein Widerspruch in den Grundsätzen

Ob es sich nun dafür entscheidet, dem IStGH-Urteil zu folgen oder nicht, Deutschlands konsequente Unterstützung der Regierung Netanjahu sendet eine beunruhigende Botschaft an die Palästinenser: Ihr Leid ist zweitrangig gegenüber der historischen Schuld Deutschlands, wodurch ein Kreislauf der Straflosigkeit aufrechterhalten wird, der zu weiterer Gewalt und Ungerechtigkeit ermutigt.

Kritiker argumentieren, dass die Unterstützung Netanjahus eine selektive Anwendung der historischen Lehren Deutschlands widerspiegelt. Anstatt das Bekenntnis zu „nie wieder“ zu verkörpern, untergräbt Deutschland die Gerechtigkeit und die Menschenrechte, indem es Israel nicht zur Rechenschaft zieht.

„Deutschland sollte sich nicht aus Angst, als antisemitisch abgestempelt zu werden, über das Gesetz hinwegsetzen. Im Gegenteil, angesichts seiner Geschichte hat Deutschland eine moralische Verpflichtung, das Völkerrecht und die Gerechtigkeit zu wahren„, sagt Pelliconi.

„Tatsächlich ist Kritik an der israelischen Regierung nicht antisemitisch. Viele Juden und Israelis lehnen die Schrecken ab, die in Gaza und anderswo geschehen“, fährt sie fort.

Insbesondere Theodore Meron, ein Holocaust-Überlebender und ehemaliger israelischer Diplomat, spielte eine Schlüsselrolle bei der Beratung des Anklägers des IStGH zu den Haftbefehlen.

„Das jüdische Volk und israelische Politiker, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, sind nicht dasselbe. Etwas anderes zu behaupten, wäre wirklich antisemitisch“, sagt Pelliconi.

Zeynep Conkar

