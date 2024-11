mpact-on-resilient-towns-in-sou Al Mayadeen dokumentiert die Rückkehr in die Grenzdörfer des Südlibanon

https://english.almayadeen.net/news/politics/al-mayadeen-documents-war-s-impact-on-resilient-towns-in-sou



Al Mayadeen dokumentiert die Rückkehr in die Grenzdörfer des Südlibanon

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

28. November 2024

Nach Inkrafttreten des Waffenstillstands begab sich Al Mayadeen in die Dörfer an der Frontlinie im Südlibanon und dokumentierte die Auswirkungen der monatelangen heftigen Auseinandersetzungen.

Eine Frau schwenkt eine Hisbollah-Flagge, während sie den Waffenstillstand feiert, der am frühen Morgen des 27. November 2024 in Tyre im Südlibanon begann. (AP)

Al Mayadeen dokumentierte die Situation in den Grenzdörfern an der Frontlinie im Südlibanon, den Rückzug der israelischen Besatzungstruppen über die libanesisch-palästinensische Grenze hinaus und die Rückkehr von Bürgern und Familien in ihre Dörfer und Häuser nach Monaten der Vertreibung.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass die libanesische Armee im Südlibanon Kontrollpunkte an den Eingängen mehrerer Dörfer eingerichtet hat, von al-Khiam bis Kfar Kila, Deir Mimas, Markaba und Odaisseh, um die Zivilbevölkerung zu schützen und jegliche Konfrontationen mit israelischen Besatzungstruppen zu verhindern.

Obwohl es an diesen Orten keine israelische Bodenpräsenz gibt, hat die libanesische Armee die Straßen gesperrt, um die Zivilbevölkerung vor möglichen Angriffen zu schützen.

In al-Khiam, einer Stadt, die die israelischen Streitkräfte nicht einnehmen konnten, beschrieb unser Korrespondent erhebliche Zerstörungen am westlichen Stadtrand. Trotz anhaltender Bedrohungen kehren die Bewohner allmählich in die Stadt zurück. Außerdem wurde ein israelischer Merkava-Panzer am westlichen Stadtrand beobachtet.

Einige israelische Panzer haben sich in unübersichtliche Gebiete innerhalb der besetzten Gebiete zurückgezogen.

Kamera #Mayadeen in der Stadt #Khyam an der libanesischen Grenze.

#AlMayadeen-Reporter auf Murtaza.@aliimortada@AlMayadeenNews#AlMayadeen_Lebanon#Lebanon pic.twitter.com/V9MljzXh5e

— AlMayadeen Lebanon (@mayadeenlebanon) 28. November 2024

Unterdessen ergreift die Angst israelische Soldaten in den Grenzstädten, während vertriebene Bürger auf ihr Land und in ihre Häuser zurückkehren, ungeachtet der geschlossenen Stadteingänge.

Darüber hinaus hat der Waffenstillstand Diskrepanzen in den Behauptungen des israelischen Militärs bezüglich der Standorte seiner Streitkräfte aufgedeckt. Unser Korrespondent wies darauf hin, dass die Positionen, die die israelischen Truppen derzeit einnehmen, dieselben sind, die sie in den letzten zwei Monaten erreicht hatten, was im Widerspruch zu früheren Behauptungen der israelischen Armee über ihre Truppenstationierungen steht.

„Die Errichtung von Brandherden ist eine bekannte Taktik der israelischen Armee, da sie ihre Truppen auf libanesischem Boden nicht zu sehr exponieren will.“

#AlMayadeen-Korrespondent über Murtaza.@aliimortada@AlMayadeenNews#AlMayadeen_Lebanon#Lebanon pic.twitter.com/9I9eOlC1fq

— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) 28. November 2024

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete weiter, dass Zivilschutzteams aktiv daran arbeiten, die Trümmer zu beseitigen und die Straße am Eingang zu al-Khiam zu öffnen.

Während die Räumungsarbeiten fortgesetzt werden, wurden im Gebiet von Jalahiya, einem bedeutenden Schauplatz der Bodenkämpfe in den letzten Kriegstagen, Leichen von Märtyrern der Hisbollah und der Amal-Bewegung geborgen. Trotz der Bergungsbemühungen sind in der Region immer noch ein israelischer Merkava-Panzer und eine Gruppe israelischer Soldaten präsent, die weiterhin auf sich nähernde Zivilisten schießen.

Diese Aktivitäten verdeutlichen die anhaltenden Spannungen in der Region, da sowohl Bergungs- als auch Militäreinsätze inmitten der komplexen und instabilen Lage an der südlichen Grenze des Libanon andauern.

Kamera #AlMayadeen in der Stadt #Khiam an der libanesischen Südgrenze.

#AlMayadeen-Reporter auf Murtada.@aliimortada@AlMayadeenNews#AlMayadeen_Lebanon#Lebanon pic.twitter.com/V9MljzXh5e

— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) 28. November 2024

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon berichtete, dass die Widerstandskämpfer bis zum letzten Moment der Aggression und dem Beginn des Waffenstillstands in al-Khiam blieben.

Kamera #AlMayadeen in der Nähe von #Addees, das von den feindlichen Streitkräften und den Besatzungstruppen verwüstet wurde.

Die Einzelheiten mit der Kamera #almyadin Fátima Foutouni #libanon #almyadin_libanon @ftounifatima pic.twitter.com/HLLyFkOQfa

— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) 28. November 2024

Al Mayadeens Kamera dokumentierte die Situation am Rande der Grenzstadt al-Taybeh und im Dreieck Rab al-Thalathin-Odaisseh, Gebiete, die Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen Widerstandskämpfern und den israelischen Besatzungstruppen waren.

#Die Kamera der Märtyrer im Gebiet von Rab al-Thalathin-Odaisseh, #das von den israelischen Besatzungstruppen heftig umkämpft wurde,

Die Einzelheiten mit der Kamera #AlMayadeen Fátima Fattouni #Libanon #AlMayadeen_Libanon @ftounifatima pic.twitter.com/HLLyFkOQfa

— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) 28. November 2024

Die Kamera von Al Mayadeen dokumentierte auch die anhaltende Rückkehr vertriebener Bewohner und die allmähliche Wiederherstellung nahezu normaler Aktivitäten in fBint Jbeil im Südlibanon und hob die Widerstandsfähigkeit und die Bemühungen der Gemeinde um Erholung trotz der jüngsten Herausforderungen hervor.

Die Kamera von #AlMayadeen dokumentiert die Rückkehr der Vertriebenen und die allmähliche Wiederherstellung nahezu normaler Aktivitäten in Bint Jbeil im Südlibanon und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und die Bemühungen der Gemeinde, sich trotz der jüngsten Herausforderungen zu erholen.

#DieMeyadinen, Hussein al-Sayed@HusseinHsayed@AlMayadeenNews#DieMeyadinen_Libanon

#Libanon pic.twitter.com/jssUWm823e

— DieMeyadinen_Libanon (@mayadeenlebanon) 28. November 2024

Der Bürgermeister von Bint Jbeil, Afif Bazzi, sagte gegenüber Al Mayadeen, dass die Rückkehr der vertriebenen Bewohner ohne die Opfer der Widerstandskämpfer nicht möglich gewesen wäre. Er wies auch darauf hin, dass die Wiederaufbaumaßnahmen begonnen haben, um die sichere und dauerhafte Rückkehr der Vertriebenen zu erleichtern. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Normalität wiederherzustellen und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft beim Wiederaufbau ihres Lebens zu unterstützen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …