Jonathan Greenblatt von der ADL im Januar 2022. Screenshot aus einem ADL-Video.

Die Aufforderung der Anti-Defamation League an das FBI und die IRS, studentische Aktivisten zu überwachen, zu untersuchen und möglicherweise strafrechtlich zu verfolgen, ist eine neue Stufe in ihrer McCarthy-Kampagne, um jegliche Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen.

Die ADL führt den Angriff auf die freie Meinungsäußerung über Palästina an

Von Amira Jarmakani

November 20, 2023

Die jüngste Suspendierung der Sektionen der Studenten für Gerechtigkeit in Palästina (SJP) und der Jüdischen Stimmen für den Frieden (JVP) an der Columbia University war nur das jüngste Beispiel für die zunehmenden Angriffe auf die Meinungsfreiheit in Bezug auf Palästina in den Vereinigten Staaten. Zu den beunruhigenden Aspekten dieses Trends gehört die Rolle, die externe Gruppen bei den Aktionen an den Universitäten seit dem 7. Oktober spielen, darunter die Anti-Defamation League (ADL), die landesweit die Angriffe auf SJP-Gruppen anführt.

Obwohl die ADL weithin als Bürgerrechtsorganisation angesehen wird, hat sie eine lange Geschichte der Überwachung und Infiltrierung von Organisationen für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte, der Unterdrückung des Einsatzes für Palästina und insbesondere der Unterdrückung jeglicher Kritik an Israel.

Insbesondere die Organisation Students for Justice in Palestine (Studenten für Gerechtigkeit in Palästina) steht seit mindestens einem Jahrzehnt im Fadenkreuz der Unterdrückungskampagne der ADL. Eines der wichtigsten Mittel, um dies zu erreichen, ist die Gleichsetzung von Antizionismus und wirklich jeder Form von Kritik an Israel mit Antisemitismus. Solche Zusammenhänge bilden die Grundlage für die oft wiederholte Behauptung der ADL, SJP und JVP seien das „umgekehrte Bild der extremen Rechten“, und sie werden sogar in den Anstieg antisemitischer Hassverbrechen verwickelt.

Diese Argumente gipfelten in der Aufforderung der ADL an die Strafverfolgungsbehörden, die studentischen Aktivisten zu überwachen, zu untersuchen und möglicherweise strafrechtlich zu verfolgen. In einem am 25. Oktober veröffentlichten öffentlichen Schreiben fordern die ADL und Brandeis die Universitätsverwaltung auf, gegen Studenten für Gerechtigkeit in Palästina zu ermitteln und sie möglicherweise wegen unbegründeter Anschuldigungen der „materiellen Unterstützung“ des Terrorismus strafrechtlich zu verfolgen – ein Aufruf, der vom ADL-Vorstandsvorsitzenden Jonathan Greenblatt in seinem Aufruf vom 15. November an das FBI und den IRS, gegen diese Studentengruppen zu ermitteln, aufgegriffen und verstärkt wurde.

Darüber hinaus hat die ADL vor kurzem die Jüdische Stimme für den Frieden – eine Gruppe, die sich seit langem dem Abbau von Antisemitismus widmet – als „Hassgruppe“ bezeichnet. Auslöser für diese Behauptung war das Sit-in am 27. Oktober in der Grand Central Station, bei dem ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wurde. Mit der Wiederholung des Mantras, dass antizionistische Gruppen das „umgekehrte Bild der weißen Rassisten“ seien, zensiert die ADL Kritiker Israels effektiv mit ihren Waffen.

So setzt sich die ADL beispielsweise dafür ein, die Verwendung von Wörtern wie Apartheid und Völkermord in Bezug auf Israel zu verbieten, obwohl führende Menschenrechtsinstitutionen und Wissenschaftler dieselben Wörter verwendet haben, um Israels Handeln zu beschreiben. Darüber hinaus hat die ADL in einem Schritt, der eindeutig auf die Ziele der weißen Vorherrschaft ausgerichtet ist, sogar rechtliche Schritte gegen eine K-12-Schule eingeleitet und behauptet, dass der Inhalt ihres Lehrplans für ethnische Studien antisemitisch sei, weil er unter anderem Israel als „Siedlerkolonialisten“ beschreibt.

Im Gegensatz zu den politischen Zielen der Unterdrückung, die hinter ihrer Kampagne „Kein Platz für Hass“ stehen, bietet die ADL reichlich Raum für die hasserfüllte und verabscheuungswürdige Politik der Kriminalisierung Andersdenkender.

In Wirklichkeit dient die von der ADL vorgenommene Verknüpfung von Israelkritik mit Hassreden und Rechtsextremismus drei Zwecken. Erstens wird dadurch die Verquickung von Zionismus und Judentum noch verstärkt. Zweitens dient es dazu, die ADL von ihrer eigenen Unterstützung des Rechtsextremismus zu distanzieren. Und schließlich, nicht unähnlich der Aneignung linker Identitätspolitik durch die Rechte, dient sie dazu, die Sprache der Bürgerrechte als Waffe zu benutzen, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Durch diesen dreieckigen Prozess beschwört die ADL beispielsweise „Hassreden“ herauf, um die gewaltlose BDS-Bewegung zu dämonisieren.

Die Aufrufe der ADL, gegen SJP und andere Gruppen zu ermitteln, heben die langjährigen Bemühungen der ADL, Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen, auf ein neues Niveau eines McCarthy’schen Klimas der Angst und Unterdrückung. Durch diesen neuen McCarthyismus werden die Investitionen der ADL in die Institutionalisierung der weißen Vorherrschaft überdeutlich.

Die Geschichte der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zur Kriminalisierung schwarzer und brauner Gemeinschaften ist gut dokumentiert. Es überrascht daher nicht, dass sich die ADL auf die Klausel der „materiellen Unterstützung des Terrorismus“ beruft, die in Titel XII (Terrorismus) des Gesetzes zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität und der Strafverfolgung von 1994 eingeführt wurde und die Michelle Alexander und andere für den Anstieg der Masseninhaftierungen verantwortlich gemacht haben, die sich insbesondere gegen schwarze Männer richten. Es überrascht auch nicht, dass die ADL für diese unbegründeten Anschuldigungen der „materiellen Unterstützung des Terrorismus“ Unterstützung bei der Biden-Regierung gefunden hat, da Biden der Architekt des Kriminalitätsgesetzes von 1994 war. Obwohl er ursprünglich Unterstützung für das Gesetz gewann, indem er Angst vor „Raubtieren auf den Straßen“ schürte, gab Biden etwa 25 Jahre später – nach den Aufständen von George Floyd – zu, dass das Gesetz ein Fehler war. Wir können nicht 25 Jahre warten, um den gefährlichen Präzedenzfall zu erkennen, der darin besteht, Studentengruppen grundlos eines Verbrechens im Zusammenhang mit Terrorismus zu beschuldigen.

Die Gesetzgebung zur Eindämmung des Extremismus hat auch dazu beigetragen, die Überwachung schwarzer und brauner Gemeinschaften erheblich auszuweiten. Der Hinweis eines Historikers, dass McCarthyismus eher als Hooverismus bezeichnet werden sollte, trifft auf die ADL zu, da sie in der Vergangenheit mit dem FBI zusammengearbeitet hat, um schwarze Befreiungsbewegungen, arabische und muslimische Gruppen sowie andere Bürger- und Menschenrechtsorganisationen zu überwachen. In der Tat spioniert die ADL weiterhin Organisatoren aus, darunter Gruppen wie SJP und JVP, und zwar über Mitgliedsorganisationen wie die Israel on Campus Coalition (ICC), die die Gruppen infiltriert und ausspioniert und dann die ADL mit Daten aus dem Netz der ICC-Campus-Spione füttert.

Dass die ADL – oder irgendeine andere Organisation – eine Studentengruppe der materiellen Unterstützung des Terrorismus beschuldigt, während die USA Milliarden an materieller Unterstützung für eine völkermörderische Militärkampagne bereitstellen, die bisher über 13.000 Zivilisten in Gaza getötet hat, ist skrupellos. So ist niemand sicher – weder vor Gewalt noch vor Diskriminierung. Indem sie pro-palästinensische Befürworter als „Extremisten“ bezeichnet, benutzt die ADL das Alibi des weißen Vorherrschertums, um Unterdrückung, Zensur und polizeiliche Überwachung derjenigen auf der Linken zu schüren, die kritisch gegenüber Israel sind. Dies ist der Moment, die ADL als das zu sehen, was sie ist: eine Organisation, die nicht zögert, Antisemitismus als Waffe einzusetzen, um die Meinungsfreiheit zu unterdrücken und Befreiungsbewegungen zu zerquetschen. Lasst die ADL fallen.

Übersetzt mit Deepl.com



