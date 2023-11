New Painting - “Blood On Our Hands“ I’ve got a new oil painting I’m titling „Blood On Our Hands“, based on the demonstration at Tony Blinken’s Senate testimony last month where protesters painted their hands red and called for a…

Neues Gemälde – „Blut an unseren Händen“

Caitlin Johnstone

20. November 2023

Ich habe ein neues Ölgemälde mit dem Titel „Blood On Our Hands“ (Blut an unseren Händen), basierend auf der Demonstration bei Tony Blinkens Aussage im Senat letzten Monat, bei der die Demonstranten ihre Hände rot bemalten und einen Waffenstillstand in Gaza forderten:

____________

