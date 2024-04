Die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens haben über zunehmende Spannungen in der Region gesprochen DUBAI, 14. April. /TASS/. Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud besprach in einem Telefongespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian die zunehmenden Spannungen in der Region. „Während des Gesprächs wurden die Entwicklung der Lage in der Region und die zunehmende Eskalation vor dem Hintergrund der Krise im Gazastreifen und ihrer Folgen besprochen“, heißt es in einer auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums des Königreichs.

Insbesondere gingen sie auf die Folgen der Krise im Gazastreifen ein

DUBAI, 14. April. /TASS/. Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud besprach in einem Telefongespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian die zunehmenden Spannungen in der Region.

„Während des Gesprächs wurden die Entwicklung der Lage in der Region und die zunehmende Eskalation vor dem Hintergrund der Krise im Gazastreifen und ihrer Folgen besprochen“, heißt es in einer auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums des Königreichs.

Zuvor hatte das saudische Außenministerium angesichts von Berichten über einen iranischen Angriff auf israelisches Gebiet eine Erklärung herausgegeben, in der es „alle Parteien aufforderte, größtmögliche Zurückhaltung zu üben, um die Region und ihre Völker vor den Gefahren eines Krieges zu bewahren“. Das Außenministerium des Königreichs appellierte an den UN-Sicherheitsrat, die Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens zu übernehmen, da die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten „bedrohliche globale Folgen“ haben werde.

Am Abend des 13. April startete der Iran Drohnen und Raketen auf Israel und nannte das eine Reaktion auf „zahlreiche Verbrechen“, darunter einen Israel zugeschriebenen Angriff auf die Konsularabteilung der iranischen Botschaft in Damaskus. Iranische Staatsmedien sagten, die Angriffe auf Israel zielten auf militärische Ziele. Die israelischen Streitkräfte gaben an, dass sie 99 Prozent der iranischen Raketen, die auf Israel zugeflogen sind, abgefangen hätten und dass auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim geringfügige Schäden entstanden seien.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …