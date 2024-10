https://consortiumnews.com/2024/10/06/the-meaning-of-october-7/?eType=EmailBlastContent&eId=46f7ee0d-1af5-45f9-a102-f869ff444e85



Die Bedeutung des 7. Oktobers

Von John Wight

Sonderbeitrag für Consortium News

6. Oktober 2024

Der Einfall der Hamas war weniger Israels 9/11 als vielmehr eine palästinensische Tet-Offensive, sagt John Wight. Keine hässliche Unterdrückung hat jemals zu einem schönen Widerstand geführt.

Frantz Fanon während einer Pressekonferenz des Schriftstellerkongresses in Tunis im Jahr 1959. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

„Wenn ich in der Technik und im Stil Europas nach dem Menschen suche, sehe ich nur eine Abfolge von Verneinungen des Menschen und eine Lawine von Morden.“

– Frantz Fanon

Israels mörderischer Angriff auf die Menschen in Gaza – im vergangenen Jahr – mit materieller, diplomatischer und politischer Unterstützung des gesamten Westens – kommt dem Anblick eines tollwütigen Hundes gleich, der das Fleisch von den Knochen reißt, von dem, was viele sich selbst erlaubt hatten zu glauben, dass es eine lebenswerte Welt sei. Das ist sie derzeit nicht.

Israels andauernde Ausübung von wahnsinnigem Gemetzel ist vergleichbar mit der Wut, die der Sklavenhalter als Reaktion auf widerspenstige Sklaven, die es wagten, von der Plantage auszubrechen, entfesselte. Und hier verstehen wir das wahre „Verbrechen“ der Palästinenser von Gaza – die Weigerung, an dem Ort zu bleiben, den ihnen ihr Kolonisator und Unterdrücker zugewiesen hat. Das heißt, sie sind auf ihren metaphorischen Knien, besiegt und gebrochen in Geist, Körper und Seele.

Darin liegt die wahre Bedeutung des 7. Oktobers 2023. Er hat den Israelis und ihren westlichen Unterstützern bewiesen, dass die Palästinenser trotz ihres Zustands als Volk, das auf ein Reservat der Neuzeit beschränkt ist, und trotz der rassistischen Missachtung ihrer Menschlichkeit trotzig bleiben. Er hat auch ein Maß an Planung und Einfallsreichtum offenbart, das kein kolonisiertes Volk jemals erreichen sollte.

Niemand verstand oder artikulierte die Psychologie der Unterdrückten besser als der legendäre antikolonialistische Kämpfer und Denker Frantz Fanon: „Gewalt“, schrieb er einmal,

„befreit den Eingeborenen von seinem Minderwertigkeitskomplex und von seiner Verzweiflung und Untätigkeit; sie macht ihn furchtlos und gibt ihm seine Selbstachtung zurück.“

Fanon mag 1961 gestorben sein, aber seine Analyse des westlichen Kolonialismus, seiner Brutalität und der entmenschlichenden Auswirkungen auf seine Opfer – die psychologische Ketten der Unterdrückung und des Selbsthasses schmieden, die nur durch einen „mörderischen und entschlossenen Kampf“ gegen den Kolonialherrscher gebrochen werden können – ist auch mehr als fünf Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen in seinem klassischen Werk Die Verdammten dieser Erde immer noch zutreffend.

Fanon schrieb das Buch inmitten des epischen Kampfes um die nationale Befreiung, der zwischen dem algerischen Volk und seinen französischen Kolonialherren stattfand und in dem die Macht einer europäischen Großmacht der Ersten Welt gegen einen schlecht bewaffneten, aber von der Bevölkerung unterstützten antikolonialen Aufstand antrat. Es war ein heftiger und erbitterter Konflikt, der über acht lange Jahre, zwischen 1954 und 1962, tobte.

Letztendlich erwies sich das Streben des algerischen Volkes nach nationaler Befreiung als stärker als die Fähigkeit Frankreichs, eine nordafrikanische Kolonie zu behalten, die es seit den 1830er Jahren besaß. Als der Konflikt endete, was durch die Erklärung des französischen Präsidenten Charles De Gaulle gekennzeichnet war, dass das algerische Volk das Recht habe, seine eigene Zukunft zu bestimmen, waren 1,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen, von denen die überwiegende Mehrheit Algerier waren.

Der 7. Oktober war weniger Israels 9/11 als vielmehr eine palästinensische Tet-Offensive. Es war ein Aufschrei aus den Eingeweiden struktureller Unterdrückung, eine Bekräftigung der Selbstachtung, die Fanon in der Gewalt eines kolonisierten und unterdrückten Volkes erkannte. Es war, kurz gesagt, die mörderische Wut derer, die sich weigern, den Status eines Unvolkes zu akzeptieren.

Im Geiste von Geronimo, Sitting Bull und Crazy Horse. Im Geiste der Mau-Mau-Rebellen, im Geiste des irischen Revolutionsführers James Connolly, der durch den Osteraufstand von 1916 Berühmtheit erlangte. Im Geiste von Bobby Sands und den anderen irischen Hungerstreikern, die 1981 ihr Leben für die Freiheit gaben. Im Geiste jeder antikolonialen Widerstandsbewegung und jedes Kampfes, den es je gegeben hat, wagten es die Palästinenser von Gaza am 7. Oktober 2023, „Nein!“ zu sagen.

Palästinensische Demonstranten in Gaza am 17. Oktober 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Welle der totalen Gewalt, die sich seitdem gegen das palästinensische Volk richtet, ist nicht die einer gerechten Sache. Sie ist genau das Gegenteil. Wie bei den Franzosen in Algerien, den Amerikanern in Vietnam und den Briten in Irland ist dieses zionistische Siedler-Kolonialprojekt an seinen eigenen Bedingungen gescheitert. Es kann nur durch extreme Gewalt und Massaker aufrechterhalten werden, so unhaltbar ist es auf der Grundlage seiner rassistischen Idee.

Die einfache und ungeschminkte Wahrheit ist, dass man 2,2 Millionen Menschen nicht 17 Jahre lang in einem modernen Indianerreservat einsperren, ihren Zugang zu Elektrizität, sauberem Trinkwasser und allen lebensnotwendigen Gütern kontrollieren und ihnen gleichzeitig Bewegungsfreiheit, Würde, Hoffnung und eine Zukunft verweigern kann. Nein, das kann man nicht alles tun und so gut wie keinen Widerstand erwarten.

In diesem Zusammenhang muss die Operation Al-Aqsa Flood verstanden werden, die heute vor einem Jahr von Palästinensern im Gazastreifen gestartet wurde. Aus hässlicher Unterdrückung ist noch nie schöner Widerstand entstanden. Die Geschichte lässt daran keinen Zweifel.

Der Vorwand für diese kühne palästinensische Operation war die wiederholte Verletzung der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem – der drittheiligsten Stätte des Islam – während des Ramadan im Jahr 2023. Sie basierte auch auf der unerbittlichen Weigerung, die Normalisierung ihres Zustands als kolonisiertes und enteignetes Volk in der arabischen und muslimischen Welt zu akzeptieren.

Der Gazastreifen liegt heute in Trümmern. Über 40.000 Menschen wurden bisher in Israels Racheorgie getötet. Es wird verständlicherweise diejenigen geben, die die Gründe für den 7. Oktober in Frage stellen, angesichts des Ausmaßes des Leids, das dem Volk von Gaza in der Folge zugefügt wurde. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen chronologischer und historischer Zeit. Und wenn man Letzteres bedenkt, ist es noch zu früh, um zu sagen, ob es sich gelohnt hat.

Aber wenn man diese spezielle Frage auf einer tieferen Ebene betrachtet, würde dies bedeuten, dass die Normen der Unkolonisierten auf die Kolonisierten übertragen werden. In Wahrheit sollten wir uns ein Jahr danach die folgende Frage stellen: Welche Wahl hatten sie? Wenn die Wahl zwischen einem Leben auf den Knien oder einem Tod auf den Füßen besteht, gibt es dann überhaupt eine Wahl?

John Wight, Autor von „Gaza Weeps, 2021“, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte ziehen Sie ein Abonnement auf seiner Medium-Website in Betracht.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …