https://countercurrents.org/2024/10/reflections-on-october-7/



Reflexionen zum 7. Oktober

von Richard Falk

07. Oktober 2024

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Ein Kommentar zum 7. Oktober, angeregt durch ein Interview mit dem unabhängigen türkischen Journalisten Naman Bakac

F: Wie bewerten Sie kurz das letzte Jahr in Bezug auf die Operation vom 7. Oktober in Bezug auf HAMAS, Palästina und Israel?

Antwort: In den Monaten nach dem 7. Oktober förderte Israels Beherrschung des öffentlichen Diskurses ein Verständnis, das es Israel ermöglichte, die ersten Phasen seines völkermörderischen Angriffs auf Gaza mit relativ wenig diplomatischer Reibung im Westen, aber wachsender Unzufriedenheit in fortschrittlichen Sektoren der Zivilgesellschaft durchzuführen. Während dieser frühen Phase stützten sich die Mainstream-Medien auf eine israelische Sichtweise, um eine eindimensionale, irreführende Einschätzung des 7. Oktobers als einen grundlosen Terroranschlag von Hamas-Terroristen auf unschuldige israelische Zivilisten zu fördern, der von barbarischen Gräueltaten begleitet wurde. Die Dimension der Gräueltaten des Hamas-Angriffs wurde allmählich heruntergespielt, ohne jedoch die Unterstützung der Regierung für Israel im Westen, angeführt von den USA, aber mit der Unterstützung Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und der meisten anderen westlichen Staaten, zu untergraben.

Was in dieser Phase der im Grunde bedingungslosen Unterstützung Israels fehlte, war eine kritische Berichterstattung in den Medien, die mehr tat, als nur Israels Version der Fakten zu berichten, indem sie israelischen Regierungssprechern, pensionierten Militärs und Geheimdienstmitarbeitern endlose Sendezeit einräumte, um den Fortschritt der angeblichen Vergeltungskampagne Israels zu kommentieren, und pro-zionistischen Meinungskolumnisten, die für etablierte Medienplattformen wie die New York Times, die Washington Post und The Economist schrieben. Mit Ausnahme eher obskurer Online-Plattformen wurde Kritikern, die auf den Extremismus der Regierung Netanjahu vor dem 7. Oktober hinwiesen, der darauf abzielte, das Westjordanland durch die Entfesselung von Gewalt durch Siedler unbewohnbar zu machen und eine umfassende Einstaatenlösung für Großisrael anzustreben, kein Raum gegeben.

Die Dämonisierung der Hamas wurde völlig unwidersprochen hingenommen, obwohl die US-Regierung sie davon überzeugt hatte, sich an den Parlamentswahlen im Gazastreifen 2006 zu beteiligen, da ein solcher Schritt der Hamas zu einer politischen Normalisierung führen würde, was auch die Streichung von der Terrorliste einschloss. Doch weder Washington noch Tel Aviv erwarteten, dass die Hamas bei diesen international überwachten Wahlen siegen würde. Als dies geschah und die Hamas später die korrupte Fatah-Präsenz in Gaza verdrängte, machte sich Israel daran, die Zusicherungen, die der Hamas vor den Wahlen gegeben worden waren, rückgängig zu machen, und weigerte sich, die Ergebnisse anzuerkennen. 2007 verhängte Israel eine umfassende Blockade , die bis heute andauert und einer grausamen, erweiterten Form der kollektiven Bestrafung der gesamten palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens gleichkommt, von der 75 % Flüchtlinge aus dem Krieg von 1948 sind, denen das Recht auf Rückkehr nach internationalem Recht verweigert wird. Erst vor Kurzem gab es einige Versuche, die Hamas ausgewogen darzustellen, insbesondere in einem von Helena Cobban, Rami Khouri und David Wildman gemeinsam herausgegebenen Buch mit dem Titel Understanding Hamas and Why That Matters (OR Books, 2024).

Meine eigenen Ansichten über die Hamas wurden durch Treffen mit Hamas-Führern vor zehn Jahren in Doha, Kairo und Gaza-Stadt beeinflusst, als ich als UN-Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete tätig war. Ich war beeindruckt von der Intelligenz und Mäßigung dieser Hamas-Beamten, sodass ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass sie keine „Show“ abzogen, um einen kleinen UN-Beamten in die Irre zu führen. In diesen Gesprächen wurden zwei Elemente betont: Erstens die Notwendigkeit einer politischen Alternative zur Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes zum Wohle Palästinas und Israels und zweitens ein langfristiger Waffenstillstand in Verbindung mit einem israelischen Rückzug aus den besetzten palästinensischen Gebieten Gaza, Westjordanland und Ostjerusalem als Formel für langfristige Stabilität. Die Türkei bemühte sich damals mehr als andere Länder darum, unter der Führung ihres Star-Diplomaten Ahmet Davutoglu (später Außenminister und Premierminister der Türkei) verdeckt zwischen der Hamas und Israel zu vermitteln, in der Hoffnung, dass eine Einigung erzielt werden könnte, die der Region Stabilität und Hoffnung bringen und dem lange unterdrückten palästinensischen Volk, jetzt dem Volk des Libanon, Syriens, Jemens und vor allem des Irans, ein gewisses Maß an Normalität zurückgeben würde. Doch wie die Ereignisse seit 2006 auf düstere Weise gezeigt haben, sollte dies nicht der Fall sein. Ganz im Gegenteil!

Die schlimmste Verzerrung in diesen ersten Monaten nach dem 7. Oktober war zweifellos das Beharren der westlichen liberalen Demokratien darauf, dass die Verwendung des Wortes „Völkermord“ im Zusammenhang mit der Militäroperation Israels verleumderisch sei, ein Beispiel für „Hassrede“, das strafende Reaktionen wie formelle Rücknahmen, Entlassungen von Studenten, Suspendierungen von Lehrkräften und erzwungene Rücktritte von Verwaltungsmitarbeitern rechtfertigte. In vielen Unternehmen und Regierungskreisen bedeutete es, auf Nummer sicher zu gehen, über israelische Gräueltaten zu schweigen, außer in privaten Gesprächen unter vertrauten Freunden. Westliche Regierungen verstärkten diese antidemokratische Wende, indem sie Druck auf Bildungsadministratoren und Regierungsangestellte ausübten.

Den Völkermord nicht zu erwähnen, bedeutete, den sprichwörtlichen Elefanten im Raum zu ignorieren. Zahlreiche Äußerungen hochrangiger israelischer Politiker und Militärs machten kein Geheimnis aus ihren völkermörderischen Absichten. Am 9. Oktober kündigte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant eine „totale Belagerung“ des Gazastreifens an, die sich auf Lebensmittel, Treibstoff und Strom erstrecken sollte. Er erklärte, dass es im Kampf gegen „menschliche Tiere“ notwendig sei, den Gegner entsprechend zu behandeln. Premierminister Netanyahu berief sich auf das blutigste Kapitel der Bibel, in dem die Rache an den Amalekitern gerechtfertigt wird: „Verschont sie nicht, tötet Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.“ In der modernen Tora-Lehre wird diese problematische Passage im Allgemeinen metaphorisch oder als Botschaft interpretiert, die sich an das Böse in den Juden richtet. Für die Rechtsextremen, darunter auch Kabinettsmitglieder der Netanjahu-Koalition, wird die Amalek-Passage jedoch wörtlich genommen und dient seit langem als Rechtfertigung für die Tötung aller Palästinenser.

Wenn dies durch Taktiken verstärkt wird, die die Verwundbarkeit der Palästinenser missachten, ist die Schlussfolgerung eines Völkermords unmissverständlich, so sehr, dass selbst der juristisch vorsichtige Internationale Gerichtshof in seinen Urteilen vom 26. Januar als Reaktion auf die südafrikanische Initiative, die eine Lösung für den Streitfall suchte, dass Israel gegen die Völkermordkonvention von 1951 verstößt, eine vorläufige Zustimmung in Richtung der Anerkennung eines Völkermords gab. Natürlich wies Israel diese Völkermordvorwürfe mit seiner üblichen Taktik zurück, die Motive der Kritiker zu geißeln, und bestand wie immer darauf, dass es sich sowohl dem weltweiten Antisemitismus als auch dem Hamas-Terrorismus entgegenstelle, den es in einem vorsätzlichen Versuch, die Wahrnehmung umzukehren, als „Völkermord“ bezeichnete.

Nach dieser frühen Phase der Bewusstseinskontrolle und öffentlichen Verwirrung verlor Israel allmählich die Kontrolle über den Diskurs, außer in den westlichen Elitenkreisen, in denen sich die Meinung zwar etwas änderte, aber in einer Weise, die mit einer unverantwortlichen Fortsetzung der Unterstützung einherging. Israel verlagerte den Fokus auf das Schicksal der am 7. Oktober gefangen genommenen Geiseln, die zugegebenermaßen eine qualvolle Erfahrung der Gefangenschaft und israelischer Bombardierungen machten, die oft mit ihrem Tod endeten. Eine solche humanitäre Besorgnis über das Schicksal der Geiseln ist völlig gerechtfertigt, wird jedoch in der Regel durch das Schweigen des Westens über die unaussprechlich missbräuchliche Inhaftierung von

mehreren tausend Palästinensern ohne oder mit nur dürftigen Anklagen.

Selbst die europäischen NATO-Mitglieder wurden durch die Proteste der Bevölkerung in ihren eigenen Ländern dazu veranlasst, sich bei UN-Abstimmungen über Waffenstillstände zunehmend der Stimme zu enthalten, anstatt sich offen auf die Seite Israels zu stellen. So blieben nur die USA und Israel als entschiedene Gegner jeglicher deutlicher Kritik an Israel übrig, selbst nachdem der IGH in seinem Gutachten vom 19. Juli die Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel aus mehreren Gründen als rechtswidrig verurteilt hatte. Diese Erklärung des Internationalen Gerichtshofs wurde in einer Resolution, die am 17. September von der Generalversammlung mit 124 zu 14 Stimmen bei 43 Enthaltungen angenommen wurde, stark befürwortet. Wie zu erwarten war, gehörten die USA und Israel zu den 14, während sich die europäischen Länder der Stimme enthielten.

Diese neue Objektivität zeigte sich auch in der allmählich wachsenden Opposition der Zivilgesellschaft gegen das Vorgehen Israels in Gaza und in der gesamten Region. Sie ist noch nicht stark genug, um die parteiübergreifende Unterstützung Israels durch die USA zu durchbrechen, obwohl die Medien etwas eher bereit sind, die tägliche Grausamkeit der israelischen Taktiken aufzudecken, aber immer noch gewohnheitsmäßig durch Israels offizielle Berichte abgefedert werden, die Israels umstrittene Taktiken beschönigen, indem sie ihre oft nicht belegten Behauptungen über die Verantwortung der Hamas durch die Lokalisierung von Tunneln und menschlichen Schutzschildern aufstellen. Die Medien laden nur selten Sprecher der palästinensischen Seite oder starke zivilgesellschaftliche Kritiker Israels zu ihren prestigeträchtigsten Plattformen ein.

Die vielleicht anschaulichste Demonstration dieser Phase 2 des israelischen Völkermords waren die weit verbreiteten Proteste an den Universitäten auf der ganzen Welt, die indirekt die wachsende Kluft zwischen dem, was die Regierungen des Westens unterstützen, und dem, was ein wachsender Teil ihrer Bevölkerung glaubt und befürwortet, aufzeigten. Der Verlust der Kontrolle über den öffentlichen Diskurs durch Israel ist beispiellos und geht einher mit dem zunehmenden Gewicht autoritativer Interpretationen des Völkerrechts im Rahmen der Vereinten Nationen, die sowohl das rechtswidrige Verhalten Israels im vergangenen Jahr als auch die ihm zugrunde liegende rechtswidrige Besatzungspolitik und die anhaltende Präsenz seit 1967 als Besatzungsmacht in Gaza, im Westjordanland und in Ostjerusalem unterstreichen. Die USA haben im Laufe des Jahres immer wieder Israels strategische Schritte und Besatzungspolitik gebilligt, obwohl dies auf Kosten der Missachtung des Völkerrechts geht. In Verbindung mit ihrem empörten Beharren auf der Einhaltung des Völkerrechts durch Russland im Zusammenhang mit der Ukraine machten die USA deutlich, dass sie nicht zögern werden, das Völkerrecht anzuwenden, um Gegner anzugreifen, während sie es ablehnen, wenn das Verhalten eines internationalen Verbündeten rechtswidrig ist. Dies ist eindeutig ein eklatanter Fall von Doppelmoral und moralischer Heuchelei, bei dem das Völkerrecht zu einem politischen Instrument und nicht zu einer regulativen Norm herabgewürdigt wird.

Je mehr wir über den 7. Oktober erfahren, desto verdächtiger wird die offizielle Begründung für die heftige Reaktion Israels. Eine unabhängige internationale Untersuchung ist längst überfällig. Wie lässt sich der „Sicherheitsmangel“, der den Angriff ermöglichte und kürzlich von Israel eingestanden wurde, mit den Warnungen vereinbaren, die israelische Regierungsvertreter von Ägypten und den USA erhalten haben und die zweifellos durch Israels Überwachungs- und Geheimdienstkapazitäten in Gaza bestätigt wurden? Die unvermeidlichen skeptischen Ansichten, die sich gegen die israelische Vergeltung richteten, wurden durch das Ausmaß und die Intensität der israelischen Reaktion sofort glaubwürdig, die einen vorgeplanten Vorwand zu bieten schien, um Pläne zur Errichtung eines Groß-Israels vom Fluss bis zum Meer, die vor dem 7. Oktober geschmiedet wurden, zu eskalieren, was durch die erzwungene Vertreibung möglichst vieler Palästinenser erleichtert wurde.

Gegenwärtig scheint es fast töricht, davon auszugehen, dass der 7. Oktober 2025 eine Zeit sein wird, in der man auf die Verzweiflung des Jahres 2024 als groteske Anomalie in der menschlichen Erfahrung zurückblicken wird, aber es ist nicht töricht, dafür zu beten, dass es so sein wird.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für Völkerrecht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Seit 2002 lebt er in Santa Barbara, Kalifornien, und lehrt am örtlichen Campus der University of California in Global and International Studies. Seit 2005 ist er Vorsitzender des Vorstands der Nuclear Age Peace Foundation.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …