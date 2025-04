https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/endless-loop-blood-pain-and-death-gaza



Eine „endlose Schleife aus Blut, Schmerz und Tod“ in Gaza

Nora Barrows-Friedman

Rights and Accountability

4. April 2025

Die verschärfte Belagerung des Gazastreifens durch Israel hat das Ausmaß von Hunger und Dehydrierung in der gesamten Enklave beschleunigt.

Doaa el-Baz APA-Bilder

Das Folgende ist aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams vom 2. April. Sehen Sie sich die gesamte Folge hier an.

Israel hat in allen Gebieten des Gazastreifens Massaker verübt, während seine Politik des Aushungerns und der Vertreibung unvermindert fortgesetzt wird.

Während die Palästinenser in Gaza versuchten, Eid zu feiern, den Feiertag, der das Ende des Monats Ramadan markiert, eskalierten und intensivierten sich die israelischen Luftangriffe.

Am 30. März, dem ersten Tag von Eid, wurden bei israelischen Angriffen mehr als 50 Palästinenser getötet und fast 200 verletzt.

Am nächsten Tag erließ die israelische Armee Massenvertreibungsbefehle für das gesamte Gouvernement Rafah im Süden. Ähnliche Vertreibungsbefehle wurden im Norden von Gaza, in Gaza-Stadt und im Osten von Khan Younis erlassen.

Samir Zaqout, stellvertretender Direktor der Menschenrechtsgruppe Al Mezan mit Sitz in Gaza, sagte, dass „die anhaltende Schließung der Grenzübergänge durch Israel und die Behinderung der humanitären Hilfe die Lage in Gaza in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verschlechtern – selbst im Vergleich zu den letzten 17 Monaten.“

Ohne Treibstoff, fügte Zaqout hinzu, “funktionieren grundlegende Dienste wie Entsalzungsanlagen und Wasserbrunnen nicht mehr, was die Menschen an den Rand von lebensbedrohlichem Durst und Hunger treibt. Das Ausmaß der Entbehrungen ist beispiellos seit Beginn des Völkermords im Oktober 2023. Ich verurteile aufs Schärfste, dass die internationale Gemeinschaft angesichts eines andauernden Völkermords weiterhin keine nennenswerten Maßnahmen ergreift.“

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza berichtete, dass israelische Streitkräfte seit der Wiederaufnahme ihrer umfassenden völkermörderischen Angriffe am 18. März mehr als 1.000 Palästinenser getötet haben und dass ganze Familien ausgelöscht wurden.

Am Mittwoch, dem 2. April, wurden bei israelischen Angriffen laut medizinischen Quellen mindestens 77 Palästinenser getötet. Unter den verschiedenen Massakern bombardierte Israel eine medizinische Klinik der Vereinten Nationen im Flüchtlingslager Jabaliya im Norden des Gazastreifens und tötete dabei laut Angaben des Medienbüros der Regierung des Gazastreifens mehr als 20 Menschen.

Der Al-Jazeera-Reporter Anas al-Sharif interviewte eine Mutter, deren Kinder, darunter ihr Neugeborenes, bei dem Luftangriff getötet wurden.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF gab diese Woche an, dass seit der Wiederaufnahme der groß angelegten Angriffe täglich durchschnittlich 100 palästinensische Kinder getötet oder verletzt wurden.

Ärzte in Gaza berichten, dass sie in den letzten Tagen die Kleidung für die neuen Festtagskleider von toten Kindern zerschnitten haben.

Die amerikanische Notärztin Razan al-Nahhas berichtete am 30. März von ihren Erfahrungen im Nasser Medical Complex in Khan Younis.

Sanitäter hingerichtet, in Massengrab geworfen

Letzte Woche berichteten wir über die Sanitäter der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft und die Ersthelfer des palästinensischen Zivilschutzes, die am 23. März vermisst wurden.

Sie verschwanden, nachdem ein Rettungsteam ausgesandt worden war, um nach einem Luftangriff in Rafah Verletzte zu behandeln.

Israelische Soldaten hatten auf den ersten Krankenwagen geschossen und die Sanitäter verletzt. Der Rote Halbmond schickte daraufhin drei weitere Krankenwagen, um seine Kollegen zu finden und zu behandeln und die Angegriffenen zu retten.

Der Kontakt brach jedoch ab und die Rettungskräfte wurden eine Woche lang von israelischen Soldaten daran gehindert, die Sanitäter zu finden.

Der Euro-Med Human Rights Monitor teilte mit, dass nach internationaler Koordination am Freitag, dem 28. März, weitere Krankenwagen und Zivilschutzteams den Einsatzort erreichten.

Sie fanden den Leiter der Mission, den Zivilschutzbeauftragten Anwar Abdul Hamid al-Attar, „tot und zerfetzt auf“. Die am Freitag eingetroffenen Rettungsteams fanden auch alle Fahrzeuge des Roten Halbmonds, Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen, die vollständig zu verkohltem Metall reduziert waren.

Eine Woche nach ihrem Verschwinden, am 30. März, wurde ein Massengrab gefunden, in dem sich die Leichen von acht Sanitätern des Roten Halbmonds und sechs Ersthelfern des Zivilschutzes sowie eines Mitarbeiters der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge befanden, so der Zivilschutz.

Eine Leiche wurde laut Rotem Halbmond mit gefesselten Händen geborgen, und israelische Bulldozer hatten versucht, die Fahrzeuge zu begraben.

Dr. Bashar Murad, der Leiter der Gesundheitsprogramme des Roten Halbmonds, sagte gegenüber The Guardian, dass einer der Sanitäter im Konvoi gerade einen Anruf bei seinen Kollegen in der Rettungsstation tätigte, als der Angriff stattfand.

„Er informierte uns, dass er verletzt sei und um Hilfe bat und dass eine weitere Person ebenfalls verletzt sei“, sagte Murad.

„Ein paar Minuten später hörten wir während des Anrufs, wie israelische Soldaten am Ort des Geschehens ankamen und auf Hebräisch sprachen. In dem Gespräch ging es darum, das Team zusammenzutrommeln, mit Aussagen wie: ‚Versammelt sie an der Mauer und bringt ein paar Fesseln mit, um sie zu fesseln.‘ Dies deutete darauf hin, dass ein Großteil des medizinischen Personals noch am Leben war.“

Jonathan Whittall von der UN-Beobachtergruppe OCHA war vor Ort, als das Massengrab mit den Leichen der Rettungskräfte gefunden wurde.

Mahmoud Basal, der Sprecher des Zivilschutzkorps in Gaza, sagte, dass einem der Sanitäter „die Kleidung ausgezogen und einem anderen der Kopf abgeschlagen wurde“ und dass sie von israelischen Soldaten aus nächster Nähe hingerichtet worden seien.

Ein Mitglied des Zivilschutzteams, das an den Bemühungen zur Bergung der Leichen der Opfer beteiligt war, sagte in einer Erklärung gegenüber Euro-Med Monitor, dass „die Leichen deutliche Merkmale aufwiesen, sich aber in einem frühen Stadium der Verwesung befanden“.

Bei der Untersuchung, so der Zivilschutzmitarbeiter, „war offensichtlich, dass sie von einem Kugelhagel getroffen worden waren. Meinen Beobachtungen zufolge befanden sich die Verletzungen im Brustbereich. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass einige der Opfer trotz ihrer Verletzungen noch am Leben gewesen waren – sie waren offenbar lebendig begraben worden und ihre Füße waren gefesselt.“

Ein Körper, fügte der Rettungshelfer des Zivilschutzes hinzu, „war mit schweren Prellungen übersät und wies Spuren von Folter auf, und seine Beine schienen gefesselt zu sein. Nachdem er in den Hinterkopf geschossen worden war, war sein Gesicht völlig zerfetzt.“

Ein anderer Rettungshelfer, sagte er, “wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen, wodurch sein Schädel zersplitterte. Wir stellten fest, dass jeder Mitarbeiter des Palästinensischen Roten Halbmonds in die linke und rechte Seite des Kopfes geschossen worden war.“

Der Zivilschutz in Gaza warnte davor, dass die Hinrichtung dieser medizinischen Mitarbeiter darauf abziele, „den Gazastreifen von humanitären und Hilfsdiensten zu befreien. Angesichts dieser gefährlichen Pläne sind die internationale Gemeinschaft, die Internationale Zivilschutzorganisation und internationale Menschenrechtsorganisationen heute aufgefordert, wirksame Maßnahmen zu ergreifen und nicht einfach nur diesen israelischen Verbrechen zuzusehen, die Kriegsverbrechen und Völkermord gleichkommen.“

Ein Mitarbeiter des Roten Halbmonds, ein Krankenwagenfahrer namens Assad al-Nassasra, wird weiterhin vermisst.

Ein Monat totale Belagerung

Die Bäckereien in Gaza mussten aufgrund der seit einem Monat andauernden verschärften Blockade durch Israel und der anhaltenden Schließung aller Grenzübergänge schließen.

Das Welternährungsprogramm (WFP) gab bekannt, dass alle 25 von ihm unterstützten Bäckereien aufgrund von Mehl- und Treibstoffmangel geschlossen sind.

Jonathan Whittall von der UN-Beobachtungsgruppe OCHA sagte am 2. April, dass „die humanitäre Krise buchstäblich außer Kontrolle gerät“.

„Am 1. April wurden alle 25 vom WFP subventionierten Bäckereien geschlossen, und das Überleben der Menschen hängt von einem Hilfssystem ab, das selbst angegriffen wird, da Helfer getötet und unsere Beiträge behindert werden. Und dennoch wird uns gesagt – und ich finde es sehr schwer zu hören –, dass Gaza über genügend Lebensmittel verfügt, weil während eines einmonatigen Waffenstillstands Lieferungen eingetroffen sind, nachdem ein Jahr lang die Lieferungen in den Gazastreifen buchstäblich nur tröpfchenweise erfolgten.“

Whittall fügte hinzu: „Meine Kollegen sagen mir, dass sie einfach nur bei ihren Familien sterben wollen. Ihre größte Angst ist es, allein zu überleben. Tag und Nacht hören wir, wie Luftangriffe Gaza erschüttern. Bomben fallen ohne Unterlass. Krankenhäuser sind überfüllt mit Massenopfern, darunter auch das nur einen Block von mir entfernt.“

Whittall sagte: „Es ist eine endlose Schleife aus Blut, Schmerz und Tod. Und Gaza ist zu einer Todesfalle geworden. Wir können nicht akzeptieren – und als Menschenfreunde muss ich das betonen – wir können nicht akzeptieren, dass palästinensische Zivilisten so entmenschlicht werden, dass sie irgendwie des Überlebens unwürdig sind.“

Er fügte hinzu, dass die Hinrichtung von medizinischem Personal durch israelische Streitkräfte und ihre Beerdigung in einem Massengrab “emblematisch für den Punkt ist, den wir in Gaza erreicht haben. Was hier geschieht, entbehrt jeglichen Anstands. Es entbehrt jeglicher Menschlichkeit. Es entbehrt jeglichen Rechts. Es ist wirklich ein Krieg ohne Grenzen.“

Journalist getötet

Diese Woche wurde in Gaza ein weiterer Journalist getötet. Am 1. April wurde Muhammad Saleh al-Bardawil, der für Sawt al-Aqsa Radio arbeitete, zusammen mit seiner Frau und ihren drei Kindern in Khan Younis bei einem israelischen Luftangriff getötet.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza gab an, dass mit der Ermordung von al-Bardawil die Zahl der palästinensischen Journalisten und Medienschaffenden, die seit Oktober 2023 von Israel ermordet wurden, bei 209 liegt.

Das Watson Institute for International and Public Affairs an der Brown University, das das Projekt „Kosten des Krieges“ leitet, sagte diese Woche: „Der Krieg in Gaza hat seit dem 7. Oktober 2023 mehr Journalisten getötet als der US-Bürgerkrieg, der Erste und der Zweite Weltkrieg, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg (einschließlich der Konflikte in Kambodscha und Laos), die Kriege in Jugoslawien in den 1990er und 2000er Jahren und den Krieg nach dem 11. September in Afghanistan, zusammen genommen.“

„Es ist ganz einfach der schlimmste Konflikt für Reporter, den es je gab.“

Widerstandsfähigkeit hervorheben

Schließlich wollten wir, wie immer, Bilder von Menschen teilen, die in ganz Palästina Freude, Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen.

Das Sameer Project, eine lokale Hilfsorganisation in Gaza, hat diesen Clip von Kunstkursen im Flüchtlingslager Beach in der Nähe von Gaza-Stadt gepostet, in dem Kinder sich über neue Notizbücher freuen. Die Gruppe berichtet, dass ihr großartiger Kunstlehrer, Herr Anas, jede Woche drei Kunstkurse gibt.

Übersetzt mit Deepl.com

