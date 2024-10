https://www.middleeasteye.net/opinion/netanyahus-new-middle-east-arrived-not-what-envisioned



Netanjahus „neuer Naher Osten“ ist da – aber nicht so, wie er es sich vorgestellt hat

Von Sansom Milton

7. Oktober 2024

Der Krieg gegen Gaza hat die Region neu gestaltet, indem er ein stärkeres Gefühl der Einheit in der gesamten arabischen Welt gegen die Verbrechen Israels gefördert hat

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hält am 22. September 2023 bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York eine Karte hoch (Michael M Santiago/Getty Images/AFP)

Vor einem Jahr stand der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor der UN-Generalversammlung mit einer Karte, die den „Neuen Nahen Osten“ darstellte.

Sie präsentierte eine Vision des regionalen Wandels, der auf den Abraham-Abkommen basiert, durch die benachbarte arabische Staaten daran arbeiten, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

Doch statt einer neuen regionalen Ordnung, die durch Diplomatie und Handel erreicht wurde, war das vergangene Jahr Zeuge einer verheerenden israelischen Kampagne von Krieg und Völkermord.

Die jahrelange Offensive Israels an mehreren Fronten hat die zaghaften Fortschritte der Region auf dem Weg zum Frieden zunichte gemacht. Die relative Stabilität im Nahen Osten zu Beginn dieses Jahrzehnts wurde durch Israels völkermörderischen Angriff auf Gaza, Luftangriffe in Syrien und Jemen und nun die Bodeninvasion im Libanon zunichte gemacht.

Im Jahr 2003 stellten sich neokonservative Ideologen den Irak als demokratisches Leuchtfeuer vor, das den Wandel im gesamten Nahen Osten verbreiten würde.

Zwei Jahrzehnte später findet diese Transformation durch einen ethnokratischen, extremistischen Siedlerstaat statt, durch Völkermord, Invasion und Massenvertreibung.

Israel hat die Grenzen dessen, was in regionalen bewaffneten Konflikten möglich und tolerierbar ist, durch routinemäßige Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und durch das Austesten, wie weit arabische Staaten ohne größere Eskalation gedrängt werden können, erweitert.

Westliche Doppelmoral

Der Völkermord in Gaza, der das Gebiet weitgehend unbewohnbar gemacht hat, hat bei den Regierungen der Region Forderungen nach einem Waffenstillstand und einer Deeskalation laut werden lassen. Doch mit Ausnahme nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen haben sich die arabischen Länder größtenteils passiv verhalten.

Ehemalige „rote Linien“ – wie die Massenvertreibung palästinensischer Menschen oder gezielte Tötungen in Krankenhäusern und Schulen – rufen keine nennenswerte Reaktion mehr hervor.

Der jahrelange Krieg im Gazastreifen hat jedoch in der Tat die Entwicklung eines „neuen Nahen Ostens“ in Bezug auf die Beziehungen der Region zu westlichen Ländern eingeläutet, da die Doppelmoral der amerikanischen und europäischen Diplomaten deutlich zutage trat.

Da das Vertrauen in die westliche Führung schwindet, richtet sich der Blick der Region zunehmend auf China, das als Vermittler politischer Vereinbarungen und als Partner für technologischen Fortschritt und Wiederaufbau fungiert.

In Netanjahus überarbeiteter Karte des Nahen Ostens fehlte das besetzte Palästina auffällig. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie töricht diese verzerrte Sichtweise ist.

Damit dieses erneuerte Bewusstsein der Bevölkerung dauerhafte Veränderungen vorantreiben kann, müssen die arabischen Staaten ihre Handlungsfähigkeit und Dynamik bei der Neugestaltung der Zukunft der Region zurückgewinnen.

Im Mittelpunkt der israelischen Vision einer neuen Region stand das Potenzial für eine Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien. Palästina bleibt jedoch ein Hindernis für dieses Ziel, da der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman kürzlich schwor, dass sein Land die Beziehungen zu Israel erst dann normalisieren werde, wenn ein palästinensischer Staat mit Ostjerusalem als Hauptstadt gegründet sei.

Entscheidend ist, dass der Kronprinz Berichten zufolge in dieser Frage von den Forderungen junger Saudis beeinflusst wurde, was einen breiteren regionalen Trend widerspiegelt, dass sich die Jugend zum ersten Mal für Palästina engagiert, weil sie dem jahrelangen Völkermord ausgesetzt ist.

In diesem Sinne hat der Krieg im Gazastreifen die Region tatsächlich verändert und ein stärkeres Gefühl der Einheit in der „arabischen Bevölkerung“ gegen die israelische Besatzung und ethnische Säuberung gefördert. Damit dieses erneuerte Bewusstsein der Bevölkerung jedoch einen dauerhaften Wandel vorantreiben kann, müssen die arabischen Staaten ihre Handlungsfähigkeit und Dynamik bei der Neugestaltung der Zukunft der Region zurückgewinnen und sich weigern, einem Siedler-Kolonial-Außenposten und seinen imperialen Unterstützern zu erlauben, den Lauf der Ereignisse zu diktieren.

Nur durch eine entschlossene Führung können sie eine gerechte und souveräne Zukunft für Palästina und den gesamten Nahen Osten sicherstellen.

Sansom Milton ist Senior Research Fellow am Center for Conflict and Humanitarian Studies in Doha, Katar. Er ist außerdem außerordentlicher Assistenzprofessor am Doha Institute for Graduate Studies. Zuvor war er Research Fellow an der University of York im Vereinigten Königreich.

