Die Belohnung von Völkermördern: Deutschlands starker Anstieg der Waffenexporte an das israelische Regime

Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. November 2023

Nach der überschwänglichen moralischen Unterstützung für „Israels“ psychopathischen Krieg gegen die Palästinenser auf ihrem eigenen Land, kommt nun die militärische Unterstützung Deutschlands in Form von beschleunigten Waffenverkäufen.

Den Worten Taten folgen lassen: Diese Redewendung beschreibt die Umsetzung von Worten in Taten und wird oft verwendet, um diejenigen zu motivieren, die sich in performativer Tugendhaftigkeit üben, um von ihrem bequemen Hinterteil aufzustehen und konkrete Taten zu setzen.

Im Zusammenhang mit „Israels“ andauerndem Völkermord in Gaza kann dieses Sprichwort sowohl auf Aktivisten im Dienste der Gerechtigkeit als auch auf die Reaktionäre, die sich dem entgegenstellen, angewandt werden: Auf der einen Seite gibt es Menschen, die ihre rhetorische Solidarität mit den Palästinensern dadurch untermauern, dass sie zu Hunderttausenden in Städten auf der ganzen Welt marschieren oder pflichtbewusst und großzügig für Notstandsappelle in Gaza spenden und sich an störenden direkten Aktionen beteiligen.

Am anderen Ende des Spektrums stehen leider die Regierungen des europäischen Westens wie die USA und das Vereinigte Königreich, die ihre moralische Unterstützung für „Israels“ Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung mit konkreter militärischer Hilfe in Form von Munition, Luftabwehrsystemen und der Entsendung von Kriegsschiffen in die Region untermauern.

Das jüngste europäische Land, das diesem Beispiel folgt und einem bereits hoffnungslos übermilitarisierten Apartheidregime, das zudem über unregulierte Atomwaffen verfügt, materielle Unterstützung zukommen lässt, ist Deutschland, „Israels“ treuester Verbündeter in Kontinentaleuropa, aufgrund der gemeinsamen Geschichte verabscheuungswürdiger politischer Ideologien: Die arische Vorherrschaft des Nationalsozialismus, die zum Holocaust an sechs Millionen europäischen Juden führte, und die jüdische Vorherrschaft des Zionismus über Palästina, dem es allein im letzten Monat gelungen ist, über 11.000 Palästinenser aus nichts anderem als kaltblütigem Rassenhass zu ermorden.

Nach Angaben des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums, das die ausländischen Waffenverkäufe überwacht, haben sich die deutschen Waffenexporte nach „Israel“ im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht, wobei die überwältigende Mehrheit dieser Exportgenehmigungen nach dem Einmarsch der Hamas am 7. Oktober in „Israel“ erteilt wurde. Gemessen am Wert wird dieser exponentielle Anstieg noch deutlicher: von 32 Millionen Euro im Jahr 2022 auf satte 303 Millionen heute.

Die deutsche Nachrichtenagentur dpa meldet, dass „nur“ 6 % dieses Exportvolumens aus tatsächlichen Waffen bestehen (ein Anstieg um 4 % im Vergleich zum Vorjahr), während der Rest aus kriegswichtiger Ausrüstung wie kugelsicheren Fahrzeugen und Militärlastwagen besteht. Entsprechend ihrer völligen Vernachlässigung der Transparenz gibt die deutsche Regierung keine Einzelheiten der Geschäfte bekannt, um die Hersteller zu schützen, die mit ihrer Tötungsmaschinerie ein wahres Vermögen verdienen (die deutschen Rüstungsexporte beliefen sich in den ersten drei Quartalen dieses Jahres auf 8,76 Milliarden Euro).

Die nicht ganz so subtile Botschaft, die sich hinter dem derzeitigen militärisch-industriellen Treiben in Deutschland verbirgt, ist eindeutig und scheint zu sagen: „Wir sehen euch, Israel, wie ihr einen Völkermord an einem Volk begeht, das uns auch völlig egal ist. Und da wir Deutschen ein oder zwei Dinge über rassistischen Massenmord wissen, euch aber nicht offen unterstützen können, weil wir, ihr wisst schon, „aus unserer Geschichte gelernt haben“, werden wir das Nächstbeste tun: euch mit der Ausrüstung versorgen, die ihr für eure rassistischen Orgien des wahllosen Blutvergießens braucht.“

Deutschlands Belohnung von Völkermördern durch die beschleunigte Genehmigung von Rüstungsexporten nach „Israel“ ist keineswegs überraschend: Die standhafte moralische Unterstützung „Israels“ nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober in Form von überschwänglicher Solidaritätsrhetorik hat sich als Vorspiel für noch viel schlimmere Dinge erwiesen. Und was ist unheilvoller, als einen Völkermord zu begehen und dessen Vollstrecker zu bewaffnen?

Darüber hinaus wird das deutsche Wirtschaftsministerium, das 2021 sein Ressort und seinen Namen um den Bereich Klimaschutz erweitert hat, von Robert Habeck geleitet, einem Grünen-Politiker, der sich zunehmend gegen Klimagerechtigkeit ausspricht: Er hat wiederholt die Umweltgruppe Letzte Generation für ihre beeindruckenden direkten Aktionen angegriffen und allen Ernstes gesagt, dass die so genannte „Klimafrage“ nicht über alles andere gestellt werden sollte.

Mit Blick auf den andauernden israelischen Völkermord in Gaza und die gewaltsame Unterdrückung pro-palästinensischer Solidarität in Deutschland hat der selbstgefällige Wirtschaftsminister kürzlich die Grenzen seiner Zuständigkeit überschritten, indem er eine zehnminütige Videobotschaft zum Thema Antisemitismus ausstrahlte, in der er, wie die meisten der ausschweifenden politischen Führungsschicht seines Landes, die von Palästinensern angeführten Antikriegsproteste als Beispiele für Judenhass diffamierte.

Es scheint, als sei Habeck, ein hochrangiges Mitglied einer Partei, die einst für Pazifismus und universelle Menschenrechte stand, nicht viel mehr als eine von außen gesteuerte Puppe des kriegstreiberischen Bauchredners der Israel-Lobby: Er hat kürzlich dem Druck eines offenen Briefes nachgegeben, der von mehr als 300 israelischen Geschäftsleuten unterzeichnet wurde, die ihn aufforderten, seine Teilnahme an der Technologiekonferenz Web Summit in Lissabon, Portugal, in diesem Monat abzusagen.

Warum? Weil der irische Mitbegründer Paddy Cosgrave es gewagt hatte, „Israels“ Krieg gegen Gaza öffentlich zu verurteilen, indem er auf der Social-Media-Plattform X Folgendes postete: „Ich bin schockiert über die Rhetorik und die Handlungen so vieler westlicher Führer und Regierungen, mit Ausnahme insbesondere der irischen Regierung, die ausnahmsweise einmal das Richtige tut. Kriegsverbrechen sind Kriegsverbrechen, auch wenn sie von Verbündeten begangen werden, und sollten als das bezeichnet werden, was sie sind.“

Der Beitrag wurde inzwischen gelöscht, und Cosgrave sah sich gezwungen, von seinem Posten als CEO zurückzutreten, weil er es gewagt hatte, das Richtige zu tun. Was Habeck betrifft: Ist es nicht bemerkenswert, dass deutsche Politiker, die die BDS-Bewegung routinemäßig als antisemitisch verleumden, nichts gegen Boykotte haben, wenn diese im Dienste des israelischen Siedlerkolonialismus, der Apartheid und des Völkermords durchgeführt werden?

Die Verzehnfachung der Waffenexporte nach „Israel“ durch die deutsche Regierungskoalition ist nicht nur eine Anklage gegen den ethischen Bankrott der mitregierenden Grünen, sondern auch gegen die eklatante Doppelmoral, die im undurchsichtigen Bereich der deutschen Waffenexportgenehmigung im Spiel ist: Die frühere Regierung unter Angela Merkel zögerte nicht, im November 2018 ein nahezu vollständiges Waffenexportverbot für Saudi-Arabien wegen dessen führender Rolle im Jemen-Krieg zu verhängen, doch Deutschlands aktuelle Regierungschefs haben es versäumt, in Bezug auf „Israel“, das den Gazastreifen aus der Luft, zu Lande und zur See platt macht, ähnlich zu handeln.

Nach der überschwänglichen moralischen Unterstützung für „Israels“ psychopathischen Krieg gegen die Palästinenser in ihrem eigenen Land, kommt nun Deutschlands militärische Unterstützung in Form von beschleunigten Waffenverkäufen. Damit leistet der viertgrößte Todeshändler der Welt Beihilfe zum Völkermord in Gaza, wo die Zahl der palästinensischen Zivilisten, die in einem Monat ums Leben gekommen sind, die Zahl der Toten in den fast zwei Jahren des Krieges in der Ukraine übersteigt.

Schäm dich, Deutschland. Schande über dich.

