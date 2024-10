https://thecradle.co/articles/the-western-diplomatic-offensive-on-lebanon-fails



Die diplomatische Offensive des Westens gegen den Libanon scheitert

Von Khalil Harb

29. Oktober 2024

Um die Souveränität des Libanon von innen heraus zu kontrollieren, suchen die USA und Israel nach einem neuen Kriegspräsidenten, der dem kriecherischen Charakter des PA-Präsidenten Mahmud Abbas nachempfunden ist. Doch wie westliche Diplomaten, die diesen Deal vorschlagen, gerade erfahren haben, hat der Libanon noch viele Trümpfe in der Hand.

(Bildnachweis: The Cradle)

Die diplomatischen Manöver, die von Washington und anderen westlichen Hauptstädten angeführt werden, sowie die ausgedehnte US-Botschaft in Beirut basieren auf einer falschen Prämisse – dass der Libanon zersplittert und verwundbar ist, reif für eine Art „Palästinensisierung“.

Diese Illusion hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ermutigt, der glaubt, dass er mit der unerschütterlichen diplomatischen Unterstützung der westlichen Mächte – insbesondere des in Israel geborenen US-Gesandten Amos Hochstein – im Libanon an politischem Boden gewinnen kann, zumal sein Palästinenserkrieg nach einem Jahr noch immer ungelöst ist und ihm ein ständiger Dorn im Auge ist.

Netanjahu setzt auf die Spaltung des Libanon, indem er Spannungen zwischen den Konfessionen, Religionen und Bevölkerungsgruppen ausnutzt und auf die Komplizenschaft prowestlicher libanesischer Persönlichkeiten setzt, die sich als Verteidiger der „Souveränität“ darstellen.

Ihre Ambitionen gehen jedoch kaum über die von Mahmud Abbas (Abu Mazen), dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), hinaus, der nach wie vor der auffälligste Kriecher unter allen arabischen Führern in Westasien ist. Einige dieser libanesischen Persönlichkeiten scharren bereits mit den Hufen und sind bereit, als libanesische Version von Abu Mazen zu agieren – bereit, die Macht abzugeben, indem sie den Widerstand entwaffnen, eine begrenzte Souveränität ähnlich der der PA zu akzeptieren und feindlichen Kräften zu erlauben, nach Belieben in Städte und Dörfer einzudringen und auf Befehl Tel Avivs hin Attentate und Razzien durchzuführen.

Dieses Szenario ist nicht nur theoretisch. Was Israel vom Libanon will, ähnelt laut Quellen, die mit The Cradle sprechen, dem unglückseligen Abkommen vom 17. Mai 1983 – einem umstrittenen Friedensabkommen, das unter US-Vermittlung zwischen Beirut und Tel Aviv unterzeichnet wurde und darauf abzielte, die Feindseligkeiten zu beenden, aber die Souveränität des Libanon effektiv untergrub, die internen Spaltungen vertiefte und eine weit verbreitete Gegenreaktion auslöste, die schließlich eine neue Phase des Widerstands auslöste.

Israels Strategie zur Destabilisierung des Libanon

Die aktuellen Ereignisse, die mit Israels verschärften Aggressionen auf libanesischem Gebiet zusammenfallen, stoßen zwar auf erheblichen Widerstand der Hisbollah, deuten jedoch auf eine bewusste Strategie des Westens hin, die darauf abzielt, den Libanon zu destabilisieren. Dies wird durch mehrere wichtige Entwicklungen deutlich:

Erstens brachte das „Maarab-Treffen“, das von Samir Geagea von der Libanesischen Streitkräftepartei in ihrem Hauptquartier ausgerichtet wurde, Gegner des Widerstands zusammen, um den „Tag danach“ nach einer hypothetischen Niederlage der Hisbollah zu besprechen. Geagea ist natürlich der Anführer der christlichen, suprematistischen Parteimiliz, die Palästinenser in ihren Flüchtlingslagern abgeschlachtet hat und noch nie auf einen Vorschlag der US-amerikanischen und israelischen Politik gestoßen ist, der ihm nicht gefallen hat.

Bei der Veranstaltung mit dem Titel „In Defense of Lebanon“ (Verteidigung des Libanon) betonte der berüchtigte Kriegsherr, dass „all dies nicht bedeutet, dass eine Partei siegen und eine andere besiegt wird. Vielmehr wird der Libanon zum Wohle seines gesamten Volkes, seiner Sicherheit, Stabilität und seines Wohlstands siegen.“

Auf ihrer Tagesordnung stand die Wahl eines „nachgiebigen“ Präsidenten – eine der wichtigsten Forderungen auf Hochsteins Wunschliste – und die Wiederbelebung internationaler Resolutionen wie der Resolution 1559 der Vereinten Nationen, die „die Auflösung und Entwaffnung aller libanesischen und nicht-libanesischen Milizen“ – ein klarer Seitenhieb gegen die Hisbollah – auf dem Höhepunkt des Kampfes gegen die israelische Invasion fordert.

Geageas Timing kann trotz der bemerkenswerten Abwesenheit nur als politisches Risiko gewertet werden, sich angesichts der vermuteten Niederlage der Hisbollah als Präsidentschaftskandidat zu positionieren.

Zweitens dienten die plötzlichen Medienauftritte des Führers der Freien Patriotischen Bewegung (FPM), Gebran Bassil, in den saudischen Kanälen Al Arabiya und Al-Hadath dazu, seine Spaltung von der Hisbollah bekannt zu geben und sie und den Iran – aber nicht Israel – für den aktuellen Krieg verantwortlich zu machen. Er kritisierte auch Geagea und den in den USA beliebten Armeekommandanten Joseph Aoun – beide sind Präsidentschaftskandidaten. Es ist zu beachten, dass die FPM seit 2006 ein politisches Bündnis mit der Hisbollah eingegangen ist und dass Bassil in den letzten Jahren bei mehreren Nominierungen ein entscheidender Spielverderber war.

Drittens war das diplomatische Treiben des Westens in den letzten Monaten kaum mehr als eine Farce, ohne echte Versuche, die israelische Brutalität einzudämmen und einen Waffenstillstand im Libanon oder im Gazastreifen zu erreichen. Unter der Führung der USA zielen diese Vorschläge darauf ab, die Unterstützungsfront der Hisbollah für den Gazastreifen zu stoppen, was mit leeren Versprechungen von Hilfe für den angeschlagenen libanesischen Elektrizitätssektor versüßt wird.

Diplomatische Farce

Auch die jüngsten Interventionen der US-Gesandten Hochstein und der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock verliefen im Sande. Hochstein übermittelte im Wesentlichen die israelischen Forderungen, während Baerbock die Frechheit besaß, in Beirut einzutreffen, nachdem sie öffentlich das Recht Israels befürwortet hatte, Zivilisten anzugreifen, wenn sich unter ihnen angeblich „Terroristen“ befänden. Sie kam in den Libanon und glaubte, wie sie erklärte, dass der Besatzungsstaat „die Hisbollah durch die Ausschaltung von Nasrallah stark geschwächt“ habe.

Die Ereignisse seither haben das Gegenteil bewiesen – es ist das israelische Militär, das aus den südlichen Dörfern flieht, wo seine Truppen auf tödlichen Widerstand gestoßen sind.

Der Politikanalyst Dawood Ramal berichtet gegenüber The Cradle, dass Hochstein einen Vorschlag zur Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats mitbrachte, die den militärischen Flügel der Hisbollah auflösen und die „Zone ohne bewaffnete Präsenz“ auf den Awali-Fluss ausdehnen würde, und nicht nur auf den Süden des Litani-Flusses, wie ursprünglich vorgesehen.

Die Vorschläge Deutschlands zur Überwachung der libanesischen Häfen und Grenzen, um Waffenlieferungen zu verhindern, sowie die Verknüpfung der Wiederaufbauhilfe mit der Entwaffnung der Hisbollah stehen in engem Zusammenhang mit den Interessen der USA und Israels. Ramal betont: „Sie wollen ein Kapitulationsabkommen, das dem Abkommen vom 17. Mai 1983 ähnelt.“

Die offizielle Haltung des Libanon bleibt, dass die Resolution 1701 die Grundlage für jede Lösung ist. Beirut ist offen für eine Erweiterung des Mandats der UN-Friedenstruppen (UNIFIL), besteht aber auf Gegenleistungen von Israel – nämlich der Beendigung der täglichen Luftraumverletzungen und der Diskussion über den Status der von Israel besetzten Shebaa-Farmen.

Unterdessen haben israelische Quellen über die US-Website Axios ein Dokument durchsickern lassen, in dem die Bedingungen Israels für die Beendigung des Konflikts dargelegt werden. Dem Bericht zufolge, der sich auf einen israelischen Beamten beruft, lautet eine israelische Forderung, dass die IDF „aktiv durchgreifen“ darf, um sicherzustellen, dass die Hisbollah ihre militärische Infrastruktur in den grenznahen Gebieten im Südlibanon nicht wieder aufrüstet und wiederaufbaut.

Der Beamte fügte hinzu, dass Tel Aviv auch die „Einsatzfreiheit“ seiner Luftwaffe im libanesischen Luftraum fordert. Soviel zur Souveränität.

Westliche Vermittler stellten der libanesischen Armee 350 Millionen US-Dollar an finanzieller und militärischer Hilfe in Aussicht, um ihre Einsätze im Süden zu unterstützen, während Hochstein auf eine erweiterte UNIFIL-Autorität drängte, um sich frei bewegen und Inspektionen ohne die Koordination der libanesischen Armee durchführen zu können.

Während viele die Wahl eines Präsidenten inmitten eines Krieges ablehnen, wiederholte US-Außenminister Antony Blinken seine Forderung an den Libanon, das präsidiale Vakuum zu füllen – ein klares Signal für falsch gesetzte Prioritäten.

Auf der Suche nach einem „libanesischen Abu Mazen“

Der Sicherheitsanalyst Abdullah Qamh erklärt gegenüber The Cradle, dass Israels Forderung, den Libanon von der Hisbollah zu „befreien“ und einen Präsidenten zu wählen, darauf abzielt, den Vorsitzenden der Amal-Partei und Parlamentspräsidenten Nabih Berri, einen langjährigen Verbündeten der Hisbollah, der über Nacht zur mächtigsten Autorität des Landes geworden ist, aus dem Weg zu räumen. Als Reaktion auf Hochsteins Forderungen lehnte Berri die sogenannte „1701+“ entschieden ab, die eine Änderung der UN-Resolution zugunsten israelischer Bedingungen vorsieht. Er wies auch jegliche Diskussion über eine Präsidentschaftswahl zurück, solange der Libanon angegriffen wird.

Israel lehnt Berris Vermittlerrolle ab und zieht es vor, einen Waffenstillstand mit einem gefügigen Präsidenten zu schließen und dabei die Verbündeten der Hisbollah zu umgehen. Qamh fasst Hochsteins Mission als einen Versuch zusammen, den libanesischen Staat dazu zu drängen, Druck auf die Hisbollah auszuüben.

Er weist darauf hin, dass Berris Beharren auf einer unveränderten Resolution 1701 mit israelischen Angriffen auf Hochburgen der Amal-Bewegung beantwortet wurde, von Beiruts Jnah-Viertel bis zu den Städten Nabatieh und Tyre im Süden. Laut Qahm „ist Hochsteins Vermittlungsmission beendet, da Berri den Besuch des amerikanischen Gesandten als ‚letzte Chance‘ bezeichnete.“

Ramal seinerseits sagt, Berri befinde sich in der „Gefahrenzone“, da Israel ihn als Sprachrohr der Hisbollah und damit als potenzielles Ziel für Tel Aviv betrachte. Der Anstieg der ausländischen Vermittlungsaktivitäten erfolgte nach drei entscheidenden Entwicklungen: direkte israelische Angriffe auf UNIFIL-Truppen unter europäischer Führung, erfolgreiche Widerstandsschläge tief in israelisches Gebiet hinein (einschließlich Netanyahus Residenz in Caesarea) und die wirksame Abwehr israelischer Einfälle im Südlibanon durch die Hisbollah.

Vor und nach Hochsteins Besuch sandte Israel klare Signale – vor allem intensive Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut –, dass es bei der „Vermittlung“ eher darum ging, die Bereitschaft des Libanon zur Kapitulation zu prüfen. Aber vor Ort, wo die eigentlichen Kämpfe stattfinden, stärkte der Widerstand der Hisbollah, weit entfernt von einer Niederlage, bereits die Verhandlungsposition des Libanon.

Paradoxerweise kritisierte der geschäftsführende Ministerpräsident Najib Mikati, ein Überbleibsel der letzten libanesischen Regierung, den iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Qalibaf wegen der „offensichtlichen Einmischung Teherans in libanesische Angelegenheiten und des Versuchs, eine inakzeptable Vormundschaft über den Libanon zu errichten“, während er Hochstein, einen ehemaligen israelischen Panzersoldaten, willkommen hieß und zu den Tonnen von US-Raketen schwieg, die Israel bei der Ermordung Tausender libanesischer Zivilisten unterstützen.

Die Libanesen fürchten, dass ihre Anführer erneut versagen könnten, wie es Mikati kürzlich tat, und die einheitliche Haltung untergraben, für deren Aufrechterhaltung Berri gegen den Druck von außen gekämpft hat. Während der Widerstand des Libanon im Süden nach wie vor ein entscheidender Vorteil ist, scheinen einige Politiker zu begierig darauf zu sein, die Demütigungen der Ära des Abkommens vom 17. Mai wieder aufleben zu lassen, oder sich mit einer schwachen, symbolischen Rolle abzufinden, die der eines libanesischen Abu Mazen ähnelt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …