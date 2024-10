https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-hamas-is-open-for-new-gaza-truce-deal-that-includes-israeli-exit-18225711



Live-Blog: Hamas ist offen für neuen Waffenstillstandsvertrag für Gaza, der den Abzug Israels beinhaltet

29. Oktober 2024

Der Krieg Israels in Gaza –

Reuters

Nachwirkungen des israelischen Angriffs auf eine Schule, die als Notunterkunft im Beach Camp in Gaza-Stadt diente. / Foto: Reuters

Dienstag, 28. Oktober 2024

17:54 Uhr GMT – Ein hochrangiger Hamas-Beamter sagte, die palästinensische Widerstandsgruppe prüfe neue Vorschläge von Vermittlern, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen, bekräftigte jedoch, dass diese einen vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus der Enklave beinhalten sollten.

„Die Bewegung hat bestätigt, dass sie für jedes Abkommen oder jede Idee offen ist, die das Leid unseres Volkes in Gaza beendet und einen dauerhaften Waffenstillstand sowie den Rückzug der Besatzungstruppen aus dem gesamten Gazastreifen erreicht“, sagte Sami Abu Zuhri in einer Fernsehansprache.

Er sagte auch, dass ein Abkommen die von Israel geführte Blockade der Küstenenklave beenden, uneingeschränkte Hilfslieferungen und einen Wiederaufbau des Gazastreifens ermöglichen und einen Gefangenenaustausch erreichen müsse.

Weitere Updates

18:14 Uhr GMT – Jordanien fordert Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga nach israelischem Vorstoß zum Verbot der UNRWA

Jordanien forderte die Arabische Liga auf, eine „Dringlichkeitssitzung“ abzuhalten, um eine gemeinsame Reaktion auf die Entscheidung des israelischen Parlaments zu erörtern, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zu verbieten, was sich auf ihre Arbeit in Gaza auswirken könnte.

Eine gemeinsame arabische Antwort auf die „schwerwiegenden und illegitimen Gesetze“, die von der israelischen Knesset verabschiedet wurden und die Aktivitäten der UNRWA im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalem, verbieten, sei erforderlich, heißt es in einer Erklärung des jordanischen Außenministeriums.

In der Erklärung heißt es, dass auf dem Treffen „die notwendigen Schritte erörtert werden, um eine einheitliche arabische Haltung einzunehmen, die diese ungültigen israelischen Gesetze und Maßnahmen ablehnt, und um internationale Unterstützung zu mobilisieren, um ihnen entgegenzutreten und sie zu annullieren“.

18:11 Uhr GMT – Die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe im Libanon steigt laut Gesundheitsministerium auf 2.787

Die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe im Libanon ist auf 2.787 gestiegen, 12.772 weitere wurden seit Oktober 2023 verwundet, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte.

In den letzten 24 Stunden stieg die Zahl der Todesopfer auf 77, 180 weitere wurden verwundet, wie aus dem Bericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

18:03 Uhr GMT – UN-Sicherheitsrat kritisiert israelischen Vorstoß zum Verbot der UNRWA

Der UN-Sicherheitsrat äußerte sich besorgt über die Verabschiedung eines Gesetzes durch die israelische Knesset (Parlament) zum Verbot der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA).

„Wir treffen uns auch hier, um die Schlüsselrolle der Vereinten Nationen für Frieden, Stabilität und humanitäre Hilfe in der Region zu bekräftigen“, sagte der schwedische Außenminister Ignazio Cassis auf einer Sitzung des Sicherheitsrats zu Palästina.

Cassis betonte, wie wichtig es sei, den UN-Organisationen die Durchführung ihrer Arbeit zu ermöglichen, und sagte: „Der UN-Generalsekretär (Antonio Guterres) muss ungehindert mit allen Parteien sprechen können. Jeder einseitige Versuch, sein Mandat zu schwächen, wird nur den Multilateralismus als Ganzes schwächen.“

17:58 Uhr GMT – Israelischer Luftangriff tötet 5 Menschen im Südlibanon

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohngebäude im Südlibanon sind fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden, wie medizinische Quellen Anadolu mitteilten.

Der Luftangriff wurde im Stadtteil Haret Sidon in der Nähe der Küstenstadt Sidon durchgeführt.

Nach Angaben der Nationalen Nachrichtenagentur des Libanon löste der Luftangriff eine sofortige Reaktion der Notfallteams vor Ort aus.

17:56 Uhr GMT – USA äußern sich besorgt über „schrecklichen“ israelischen Angriff in Gaza, bei dem Kinder getötet wurden

Die Vereinigten Staaten äußerten sich besorgt über einen „schrecklichen“ israelischen Angriff in Gaza, bei dem eine große Anzahl von Kindern getötet wurde, und sagten, sie würden ihren Verbündeten um Antworten bitten.

„Wir sind zutiefst besorgt über den Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung bei diesem Vorfall. Dies war ein schrecklicher Vorfall mit einem schrecklichen Ergebnis“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, gegenüber Reportern und verwies auf ‚Berichte über zwei Dutzend getötete Kinder‘ bei dem Bombenangriff, der den fünfstöckigen Wohnblock in Beit Lahia zerstörte.

„Wir haben uns an die israelische Regierung gewandt, um zu fragen, was hier passiert ist“, sagte Miller.

17:55 Uhr GMT – Israelische Armee greift internationale Delegation in Palästina im Westjordanland an

Die ehemalige Bürgermeisterin von Barcelona und spanische Europaabgeordnete prangerte an, von der israelischen Armee angegriffen worden zu sein, als sie mit örtlichen Bauern einen Olivenhain im besetzten Westjordanland besuchte.

Ada Colau und Jaume Asens gehören zu einer internationalen Delegation, die am Montag eingetroffen ist und in den kommenden Tagen mutmaßliche Verstöße gegen das Völkerrecht in Palästina untersuchen wird.

Am zweiten Tag ihres Aufenthalts besuchten sie Olivenhaine in der Nähe der Stadt Qusra. Colau, der ehemalige Bürgermeister von Barcelona, berichtete, dass die israelische Armee und bewaffnete illegale jüdische Siedler die Delegation und die örtlichen Bauern umzingelten, sobald sie eingetroffen waren.

17:49 Uhr GMT – UN-Chef schreibt Brief an israelischen Premierminister und protestiert gegen UNRWA-Verbot: Der Sprecher

des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat am Dienstag einen Brief an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu geschickt, in dem er gegen ein neues Gesetz protestiert, das die für die Hilfe für palästinensische Flüchtlinge zuständige UN-Agentur (UNRWA) effektiv lahmlegen könnte, wie sein Sprecher mitteilte.

Guterres ging in seinem Schreiben auf „die völkerrechtlichen Fragen ein, die durch dieses Gesetz aufgeworfen wurden“, sagte Stephane Dujarric und fügte hinzu, dass es „verheerende Auswirkungen auf die humanitäre Lage der Palästinenser in den besetzten Gebieten“ haben würde, wenn es umgesetzt würde.

17:47 Uhr GMT – UN „entsetzt“ über Israels Angriff auf Gebäude, in dem Frauen und Kinder untergebracht sind

Das UN-Menschenrechtsbüro äußerte sich besorgt über den israelischen Angriff auf ein mehrstöckiges Wohngebäude, in dem Kinder, Frauen und ältere Menschen im Norden des Gazastreifens untergebracht waren.

Es forderte eine rasche, transparente und detaillierte Untersuchung.

„Zivilisten sind durch das humanitäre Völkerrecht geschützt“, sagte Sprecher Jeremy Laurence in einer Erklärung, in der er darauf hinwies, dass seine Behörde über den Angriff in Beit Lahia ‚entsetzt‘ sei.

17:39 Uhr GMT – Israels UNRWA-Verbot wird ‚palästinensische humanitäre Katastrophe‘ verschärfen

Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnte davor, dass der Schritt Israels, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zu verbieten, „katastrophale Auswirkungen auf die schreckliche humanitäre Lage der im Gazastreifen lebenden Palästinenser“ haben wird.

„Das am 28. Oktober von der israelischen Knesset beschlossene Verbot der UNRWA-Einsätze ist ein verheerender Schlag für das Leben der Palästinenser. Es wird die Überlebenschancen der Menschen in Gaza weiter untergraben und schwerwiegende Auswirkungen auf die Gemeinden im Westjordanland haben“, so die medizinische Hilfsorganisation in einer Erklärung.

Die Organisation verurteilte das Gesetz und erklärte, dass die Entscheidung „ein unmenschliches Verbot lebenswichtiger humanitärer Hilfe darstellt“.

17:24 Uhr GMT – Norwegen will den Internationalen Gerichtshof (IGH) um Klärung der Hilfsverpflichtungen Israels gegenüber den Palästinensern bitten

Einen Tag nach dem Verbot der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge durch Israel kündigte Norwegen an, den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen um Klärung der Hilfsverpflichtungen Israels gegenüber den Palästinensern zu bitten.

Norwegen erklärte, es „beantrage, dass der IGH über die Verpflichtungen Israels zur Erleichterung der humanitären Hilfe für die palästinensische Bevölkerung, die von internationalen Organisationen, einschließlich der UNO und Staaten, geleistet wird, entscheidet“, sagte Premierminister Jonas Gahr Store in einer Erklärung.

Er sagte, Norwegen werde der UN-Generalversammlung eine Resolution mit der Bitte vorlegen, dass der IGH ein Gutachten zu dieser Angelegenheit abgibt.

17:20 Uhr GMT – Pro-Palästina-Gruppe verurteilt die Kommentare des britischen Spitzendiplomaten zu Gaza

Eine in Großbritannien ansässige Palästina-Solidaritätsgruppe „verurteilte aufs Schärfste“ die jüngsten Äußerungen des britischen Außenministers, der den Begriff „Völkermord“ bei der Beschreibung der Zerstörung des Gazastreifens durch Israel ablehnte.

Das Palästinensische Forum in Großbritannien (PFB) erklärte in einer Stellungnahme, dass die Äußerungen von David Lammy nicht nur „die rechtliche und historische Bedeutung des Völkermords verzerren“, sondern auch die schrecklichen Gräueltaten, die dem palästinensischen Volk zugefügt wurden, auf gefährliche Weise herunterspielen.

„Wir fordern David Lammy auf, seine Äußerungen zurückzunehmen und die Realität des Völkermords in Gaza anzuerkennen“, wird Zaher Birawi, der Leiter des PFB, in der Erklärung zitiert.

17:15 Uhr GMT – 4 Tote und 80 Verletzte bei israelischen Luftangriffen im Norden von Gaza

Bei israelischen Luftangriffen auf einen Marktplatz in Gaza-Stadt und nordwestlich der Enklave wurden mindestens vier Menschen getötet und 80 weitere verletzt, wie der Zivilschutz mitteilte.

Sprecher Mahmoud Basal sagte, die Opfer seien in der letzten Stunde nach den Angriffen auf den Sahaba-Markt im Stadtteil Daraj in Gaza-Stadt und im Gebiet Sudaniya im Nordwesten von Gaza in das al-Ahli-Baptisten-Krankenhaus gebracht worden.

Zeugen zufolge feuerte eine israelische Drohne eine Rakete auf den Al-Sahaba-Markt ab, wobei mehrere Menschen getötet und verletzt wurden.

17:12 Uhr GMT – Seit letztem Oktober mindestens 322 Helfer in Gaza getötet: UN

Seit Kriegsbeginn im vergangenen Oktober wurden in Gaza mindestens 322 Helfer getötet, darunter 237 UN-Mitarbeiter, so die UN.

Laut dem Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) stehen Helfer und Einsatzkräfte bei der Unterstützung der Menschen in Gaza weiterhin vor „extremen Herausforderungen“, sagte Sprecher Stephane Dujarric.

„Seit Anfang des Monats wurden in Gaza mindestens 14 humanitäre Helfer und vier Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und weitere verletzt, darunter auch einige, die nicht im Dienst waren.

Insgesamt wurden seit Oktober letzten Jahres 322 Helfer getötet, darunter 315 Palästinenser und sieben Ausländer; darunter 237 Mitarbeiter der Vereinten Nationen, von denen 233 UNRWA-Mitarbeiter waren“, sagte Dujarric gegenüber Reportern.

15:55 Uhr GMT – Laut WFP könnte sich die humanitäre Krise im Gazastreifen zu einer Hungersnot entwickeln

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen forderte sofortige Maßnahmen zur Abwendung einer Hungersnot im Gazastreifen und warnte, dass sich die humanitäre Krise dort aufgrund der seiner Meinung nach strengen Beschränkungen des Hilfsgüterflusses bald verschlimmern könnte.

Ein globaler Beobachter warnte diesen Monat, dass die gesamte palästinensische Enklave weiterhin von einer Hungersnot bedroht sei, wobei israelische Militäroperationen die Besorgnis noch verstärkten und den Zugang für humanitäre Hilfe behinderten.

„Jetzt, da sich die Lage im Norden des Gazastreifens weiter verschlechtert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine größere Gruppe von einer Hungersnot betroffen sein wird, mit Sicherheit, wenn sich die Bedingungen vor Ort nicht verbessern“, so das WFP, das Ernährungshilfswerk der Vereinten Nationen.

1550 GMT – USA lehnen ‚israelische Bemühungen, Palästinenser auszuhungern‘ ab: UN-Gesandte

Die USA lehnen die israelischen Bemühungen ab, palästinensische Zivilisten auszuhungern, und Israel muss sich mit der katastrophalen humanitären Krise im Gazastreifen befassen, so die amerikanische Gesandte bei den Vereinten Nationen.

Linda Thomas-Greenfield forderte während einer Sitzung des Sicherheitsrats zum Thema Naher Osten eine Änderung der israelischen Politik, das palästinensische Volk mit Hunger zu bestrafen.

„Die Vereinigten Staaten lehnen jegliche israelischen Bemühungen ab, Palästinenser in Dschabalija oder anderswo auszuhungern, und Israels Worten müssen Taten vor Ort folgen. Im Moment ist dies nicht der Fall. Das muss sich sofort ändern“, sagte Thomas-Greenfield.

Sie sagte, die USA hätten deutlich gemacht, dass Israel die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Hilfsgütern in den gesamten Gazastreifen, insbesondere in den Norden, zulassen und die Mitarbeiter der UN-Palästinenseragentur (UNWRA), die die Hilfsgüter verteilen, schützen müsse, da der Winter bevorstehe.

1545 GMT – Israelische Drohnenangriffe auf beliebten Markt in Gaza, WFP warnt vor Hungersnot

Berichten von Augenzeugen zufolge wurden bei einem israelischen Luftangriff auf einen beliebten Marktplatz östlich von Gaza-Stadt mehrere Menschen getötet und verletzt.

Zeugen zufolge feuerte eine israelische Drohne eine Rakete auf den Al-Sahaba-Markt im Stadtteil Daraj ab.

Das Gesundheitsministerium hat noch keine offizielle Bilanz des israelischen Angriffs vorgelegt.

15:45 Uhr GMT – Spanien erwägt, den Vertrag über den Kauf von Munition aus Israel zu kündigen

Das spanische Innenministerium kündigte an, dass es beabsichtige, einen Vertrag mit einem israelischen Unternehmen über den Kauf von Munition zu kündigen.

Zuvor hatte der spanische Sender Cadena Ser berichtet, dass das Ministerium einen Vertrag über den Kauf von 15,3 Millionen Kugeln von einem israelischen Unternehmen für rund 6,7 Millionen Euro (7,2 Millionen Dollar) abgeschlossen hatte.

Der Kauf der Munition stand im Widerspruch zu der jüngsten Behauptung der spanischen Regierung, sie habe den gesamten Waffenhandel mit Israel seit dem 7. Oktober 2023 ausgesetzt.

1540 GMT – Nahost am „gefährlichsten Scheideweg seit Jahrzehnten“: UN-Gesandter

Der Koordinator des Nahost-Friedensprozesses der Vereinten Nationen warnte vor dem „gefährlichen Scheideweg“ im Nahen Osten angesichts des Völkermords in Gaza.

Tor Wennesland sagte, die Region des Nahen Ostens stehe „kurz vor einer weiteren schweren Eskalation“ und erklärte vor dem UN-Sicherheitsrat, dass „die Gewalt im besetzten palästinensischen Gebiet und in der weiteren Region keine Anzeichen für ein Nachlassen zeigt“.

„Wir befinden uns auch am gefährlichsten Scheideweg im Nahen Osten seit Jahrzehnten“, sagte Wennesland und verwies auf einen israelischen Luftangriff am Montag, bei dem ‚mindestens 90 Palästinenser vermisst oder getötet wurden, darunter mindestens 25 Kinder‘ in Beit Lahiya.

15:20 Uhr GMT – UN-Friedenstruppen bei Raketenangriff im Südlibanon verletzt

UN-Friedenstruppen wurden bei einem Raketenangriff im Südlibanon verletzt, wie die UN-Friedensmission (UNIFIL) mitteilte.

In einer Erklärung gab UNIFIL an, dass eine Rakete ihr Hauptquartier in Naqoura getroffen und eine Fahrzeugwerkstatt in Brand gesetzt habe.

„Einige Friedenstruppen erlitten leichte Verletzungen. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt“, hieß es und fügte hinzu, dass eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet wurde. Die Nationalitäten der verletzten Friedenstruppen wurden nicht angegeben. UNIFIL gab an, dass die Rakete wahrscheinlich von der ‚Hisbollah‘ oder einer ihr angeschlossenen Gruppe abgefeuert wurde.

1500 GMT – Österreich sagt, dass 8 Staatsangehörige der UN-Friedenstruppe im Libanon bei israelischem Angriff verletzt wurden

Acht österreichische Staatsangehörige, die der UN-Friedenstruppe im Libanon angehören, wurden bei einem israelischen Raketenangriff verletzt, so der österreichische Außenminister.

Am X sagte Alexander Schallenberg, er sei „empört“ über den heutigen Angriff auf die UN-Interimstruppe im Libanon (UNIFIL).

„Die Sicherheit der Blauhelme muss jederzeit gewährleistet sein. Angriffe auf (UN-)Friedenstruppen sind eine schwere Verletzung des Völkerrechts und völlig inakzeptabel“, schrieb er am X.

1450 GMT – Gesundheitssystem im nördlichen Gaza-Streifen zusammengebrochen: Krankenhausdirektor

Das Gesundheitssystem im nördlichen Gaza-Streifen ist inmitten einer tödlichen israelischen Offensive in der Region völlig zusammengebrochen, so ein Krankenhausdirektor.

„Jeder Verletzte, der das Krankenhaus erreicht, stirbt aufgrund fehlender Ressourcen„, sagte Hussam Abu Safiya, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, gegenüber der Anadolu Agency.

Er appellierte an die Verantwortlichen, Krankenwagen in das blockierte Gebiet zu lassen, um die Opfer der israelischen Angriffe im Norden des Gazastreifens zu evakuieren.

„Im Norden des Gazastreifens ist derzeit kein einziger Krankenwagen im Einsatz“, fügte er hinzu.

„Es gibt keine Möglichkeit, die Verletzten zu transportieren. Die Verletzten kommen entweder selbst zu uns oder werden von Zivilisten transportiert. Manchmal sterben sie auf dem Weg ins Krankenhaus an Blutungen“, sagte er.

1430 GMT – 12 weitere israelische Soldaten in Gaza verletzt, Libanon, Militär sagt

Zwölf weitere israelische Soldaten wurden in den letzten 24 Stunden bei Zusammenstößen in Gaza und im Südlibanon verletzt, teilte die Armee mit.

Vertriebene palästinensische Familien in Gaza suchen Schutz auf einem Friedhof

1314 GMT – Katar verurteilt Israels UNRWA-Verbot

Der Vermittler im Gaza-Krieg, Katar, verurteilte die Entscheidung des israelischen Parlaments, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge die Arbeit in Israel zu verbieten, wie das Außenministerium des Golfemirats mitteilte.

„Wir betonen, dass die Einstellung der Unterstützung für UNRWA verheerende Folgen haben wird“, sagte der Sprecher des Ministeriums, Majed al-Ansari, gegenüber Reportern.

„Die internationale Gemeinschaft kann angesichts dieser Missachtung ihrer internationalen Institutionen nicht schweigen“, fügte er hinzu.

13:13 Uhr GMT – Verbotene UN-Agentur sagt, sie arbeite daran, die Menschen im Gazastreifen ‚am Leben zu erhalten‘

Ein Beamter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, die diese Woche von Israel verboten wurde, sagte, die Organisation sei ‚unersetzlich‘, da ihr Netzwerk dazu beitrage, die Menschen im kriegszerstörten Gazastreifen zu unterstützen.

Jonathan Fowler, Sprecher der UNRWA in Jerusalem, bezeichnete die Organisation als Rückgrat der humanitären Arbeit in den palästinensischen Gebieten, insbesondere in Gaza.

„Die UNRWA ist unersetzlich, die UNRWA ist unverzichtbar. Das bleibt eine Tatsache, unabhängig von der gestern verabschiedeten Gesetzgebung“, sagte Fowler, der das Gesetz als ‚empörend‘ bezeichnete, in einem Interview mit AFP auf dem Gelände der Organisation in Ostjerusalem.

13:03 GMT – Weitere israelische Soldaten im Kampf gegen den Widerstand im Gazastreifen getötet: Armee

Vier weitere israelische Soldaten wurden im nördlichen Gazastreifen getötet, wie das Militär mitteilte, während die Armee ihre tödliche Offensive auf das blockierte Gebiet fortsetzt.

In einer militärischen Erklärung hieß es, die vier Soldaten der Eliteeinheit Multidomain hätten bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen ihr Leben verloren, ohne dass die Umstände ihres Todes genannt wurden.

Die Armee gab an, dass bei den Kämpfen auch ein Offizier schwer verletzt worden sei.

Nach Angaben des Militärs wurden seit Ausbruch des Gaza-Konflikts am 7. Oktober 2023 mindestens 776 Soldaten getötet und etwa 5.100 weitere verletzt.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid gab jedoch am Montag bekannt, dass seit letztem Jahr 890 Soldaten getötet und 11.000 weitere verletzt wurden, und warnte davor, dass die Zahl der militärischen Opfer im Zuge der tödlichen israelischen Offensiven in Gaza und im Libanon weiter steigen werde.

1259 GMT – Israel erlässt neue Evakuierungsanordnungen für 16 libanesische Städte

Die israelische Armee erließ neue Evakuierungsanordnungen für Zivilisten in 16 Städten im Südlibanon, während Israel seine Luft- und Bodenangriffe auf das Land fortsetzte.

Der Militärsprecher Avichay Adraee forderte die Zivilisten in den Zielstädten auf, ihre Häuser sofort zu verlassen und sich nördlich des Awali-Flusses zu begeben.

Zu den Städten, die angegriffen wurden, gehören Tayr Harfa, Jebbayn, El Qaser El Ahmar, Jbal El Botm, Zebqine, Chihine, Houmayri, Kharayeb, Ansar, Al-Matariyyah, Aadloun, Majdal Zoun, Chamaa, Abou Chach, Alama Al-Shaab und Naqoura.

12:50 Uhr GMT – Israelische Beamte berichten von „Fortschritt“ bei Waffenstillstandsgesprächen im Libanon

Israelische Beamte berichteten von „bedeutenden Fortschritten“ bei den Gesprächen über einen Waffenstillstand mit der Hisbollah im Libanon.

Die israelische Tageszeitung Yedioth Ahronoth berichtete unter Berufung auf ungenannte Beamte, dass die Waffenstillstandsverhandlungen „einen Durchbruch erzielt haben und sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden“.

Die Zeitung berichtete, dass der US-Gesandte Amos Hochstein möglicherweise vor den US-Wahlen am 5. November nach Israel und in den Libanon reisen wird, um zu versuchen, eine endgültige Einigung zu erzielen.

„Wenn die Gespräche vorankämen, würde die israelische Armee damit beginnen, den Großteil ihrer Streitkräfte abzuziehen und Gebiete zu verlassen, in denen die Bedrohung durch die Radwan-Truppe der Hisbollah beseitigt wäre“, so die Zeitung.

1217 GMT – Zahl der Todesopfer im Gazastreifen übersteigt 43.060, da Israel weitere Palästinenser tötet

Bei den unerbittlichen israelischen Angriffen im Gazastreifen wurden mindestens 41 weitere Palästinenser getötet, wodurch sich die Gesamtzahl der Todesopfer seit letztem Jahr auf 43.061 erhöht hat, wie das Gesundheitsministerium in der Enklave mitteilte.

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es außerdem, dass bei dem andauernden Angriff etwa 101.223 weitere Menschen verletzt wurden.

„Die israelische Besatzung hat in den letzten 24 Stunden vier Massaker an Familien verübt, bei denen 41 Menschen getötet und 113 verletzt wurden„, so das Ministerium.

„Viele Menschen sind immer noch unter den Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen, da die Rettungskräfte sie nicht erreichen können“, fügte es hinzu.

1105 GMT – Schweiz besorgt über israelisches Verbot der UNRWA

Die Schweiz hat am Dienstag ihre Besorgnis über das israelische Verbot der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zum Ausdruck gebracht.

„Israel hat zwei Gesetze verabschiedet, die die Zusammenarbeit mit der UNRWA verbieten und darauf abzielen, ihre Präsenz in Israel und den (besetzten palästinensischen Gebieten) OPT einzuschränken„, so das Außenministerium am X.

„Die Schweiz ist besorgt über die humanitären, politischen und rechtlichen Auswirkungen dieser Entscheidungen“, fügte es hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

