Die Doppelmoral des Völkerrechts: Warum werden die Rechte der Palästinenser übersehen?

von Rick Zand

11. November 2024

Während das Völkerrecht gelegentlich gegen mutmaßliche Menschenrechtsverletzer angewendet wird, schützt es niemals die Rechte der Palästinenser.

Das Völkerrecht, wie es heute existiert, speist sich aus den Quellen der westlichen liberalen Demokratien, insbesondere der USA. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) ist der Eckpfeiler des Völkerrechts, da sie die humanitären Grundsätze festlegt, nach denen Staaten regieren sollten.

UDHR

Eleanor Roosevelt, die Ehefrau des damaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, die die USA durch die Weltwirtschaftskrise führte und Sicherheitsnetze wie die Sozialversicherung einführte, leitete den Ausschuss der Vereinten Nationen (UN), der die 30 Artikel der grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten entwarf, die in der UDHR enthalten sind.

Dazu gehörten das Recht auf Leben, Freizügigkeit, das Recht auf eine Staatsangehörigkeit, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und das Recht auf Schutz vor Sklaverei, Folter und Verfolgung aufgrund von Religion, Meinungen oder Überzeugungen.

Im Jahr 1948, dem Jahr der palästinensischen Nakba, verabschiedete die UN-Generalversammlung die AEMR.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra’ad Al Hussein, schrieb im Vorwort zur AEMR von 2015: „[Die Rechte der AEMR] sind die unveräußerlichen Ansprüche aller Menschen, zu jeder Zeit und an jedem Ort – Menschen jeder Hautfarbe, jeder Rasse und jeder ethnischen Gruppe; ob sie behindert sind oder nicht; Bürger oder Migranten; unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Klasse, ihrer Kaste, ihrem Glauben, ihrem Alter oder ihrer sexuellen Orientierung.“

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte galt jedoch nie für Palästinenser, die zum Zeitpunkt ihrer Ratifizierung von zionistischen Kolonisatoren aus ihren Häusern vertrieben wurden. Die Besatzer vertrieben über 700.000 Palästinenser in Erfüllung des UN-Teilungsplans von 1947, der als Resolution 181 verfasst wurde und eine Teilung Palästinas in arabische und jüdische Staaten forderte. Während zionistische Führer dem Plan zustimmten, taten dies Palästinenser und die Arabische Liga nicht.

Der Teilungsplan sah vor, dass 52 Prozent des Landes an den zionistischen Staat gehen sollten, während 45 Prozent für einen arabischen Staat vorgesehen waren. Die restlichen drei Prozent – Jerusalem und Bethlehem – sollten unter internationaler Kontrolle bleiben.

Diese ungleiche Aufteilung des angestammten Landes der Palästinenser spiegelte nicht die Ungleichheit der Bevölkerung wider. Als der Teilungsplan in Kraft trat, lebten etwa 1,3 Millionen Palästinenser in Palästina, im Gegensatz zu 610.000 Juden, die weniger als sechs Prozent des Landes besaßen.

Trotz der Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte war also dasselbe Gremium, das dieses humanitäre Dokument verfasst hatte, federführend bei der Vereinbarung, die eine ethnische Säuberung einer indigenen Bevölkerung durch gewaltsame Vertreibung beinhaltete.

Die Ironie ging irgendwie an den regierenden Mitgliedern vorbei, die den Widerspruch darin nicht erkannten, universelle Menschenrechte zu unterstützen, sich aber weigerten, den Palästinensern dieselben Rechte zu gewähren.

In Deir Yassin, Tantura und Safsaf und vielen anderen palästinensischen Enklaven wurden Hunderte von Palästinensern massakriert und vergewaltigt und ganze Dörfer ausgelöscht.

Während dieser ethnischen Säuberung haben die UN-Nationen nie das humanitäre Völkerrecht zitiert. Außerdem verabschiedete die UN 1948 die Resolution 194, in der den Palästinensern das Recht auf Rückkehr zugesichert wurde.

Während die UN-Organisation den vertriebenen Palästinensern eine Rückkehr versprach, hatte das neu gegründete zionistische Regime die Resolution 194 inzwischen abgelehnt. „Das israelische Kabinett hatte sich bereits im Sommer (1948) auf eine strikte Politik der Nichtrückkehr der palästinensischen Flüchtlinge geeinigt und blieb in diesem Punkt unnachgiebig“, so Marte Heian-Engdal in ihrem Buch „Palestinian Refugees After 1948, A Failure of International Diplomacy“.

Die Völkermordkonvention

Es folgten weitere Ironien. Die Genfer Konventionen schufen internationale Gesetze gegen Völkermord, um eine Wiederholung des Holocaust an den Juden zu verhindern. Dies führte zur Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (Völkermordkonvention).

Artikel II der Völkermordkonvention definiert Völkermord wie folgt:

Tötung von Mitgliedern der Gruppe; Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe; vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen; Auferlegung von Maßnahmen mit dem Ziel, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern; Zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.

Es ist schwer vorstellbar, dass die Vertreibung, Massaker und ethnische Säuberung von Palästinensern in ihrem eigenen Land nicht unter die Völkermordkonvention fällt. Vielleicht, weil diejenigen, für die sie geschrieben wurde, die Täter waren, die gegen die Gesetze verstießen, die zu ihrem Schutz geschaffen wurden.

Ironischerweise ist Israel ein Unterzeichnerstaat.

Die Verantwortung zum Schutz (R2P)

Das Thema Völkermord kehrte erst in den 1990er Jahren in das kollektive Bewusstsein der UNO und ihrer westlichen Partner zurück. Zu diesem Zeitpunkt waren die Massaker in Ruanda und der serbischen Stadt Srebrenica aufgrund der fehlenden Intervention der UNO trotz der Einführung der Völkermordkonvention zu ikonischen Fehlschlägen geworden.

Infolgedessen verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2005 die „Responsibility to Protect“ (R2P), die die Verhinderung von Völkermord zu einer Handlungsressource machte. Nach diesem neuen Konzept hat der Staat die Verantwortung, seine Bevölkerung vor Völkermord zu schützen, und wenn er dabei versagt, sind die UN-Staaten verpflichtet, einzugreifen.

R2P hätte weitere ethnische Säuberungen in Palästina verhindern, die Besetzung der Palästinenser beenden und ihre Rechte, wie sie in der AEMR und den UN-Resolutionen zum Schutz der Palästinenser formuliert sind, sicherstellen können.

Stattdessen wurde R2P zu einer Waffe der westlichen Hegemonie, die 2011 zur Absetzung des libyschen Staatschefs Oberst Muammar al-Gaddafi eingesetzt wurde. Anstatt die Libyer zu schützen, überließ die von den USA angeführte Koalition das Land dem Bürgerkrieg, obwohl Gaddafi zuvor Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatte, die vom UN-Sicherheitsrat und der NATO abgelehnt wurden.

Gareth Evans, Ko-Vorsitzender von R2P, erklärte in seiner Rede vor dem Amnesty International/ANU College of International Law im Jahr 2018: „Während die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem gefeiert wurde, wurden bei der schockierend unverhältnismäßigen Reaktion Israels auf die Demonstrationen an der Grenze zum Gazastreifen 60 palästinensische Männer, Frauen und Kinder getötet und bis zu 2.000 oder mehr verletzt – [und] trotz aller von Israel geäußerten Befürchtungen wurde die [Gaza-]Zaunlinie nicht durchbrochen und nur ein israelischer Soldat wurde als „leicht verwundet“ gemeldet: eine Gegenüberstellung von Ereignissen, die der israelische Journalist Gideon Levy in Haaretz als „grausame moralische Finsternis“ bezeichnete, in der „Ruanda nach Gaza kommt und Israel feiert“.

Anstatt die Rechte der Palästinenser zu legitimieren, ignorierten die Befürworter von R2P die ethnischen Säuberungen Israels. Stattdessen wurde die Schuld für den Völkermord an den Palästinensern den Palästinensern selbst zugeschoben, die es nicht schafften, mit ihren brutalen Besatzern auszukommen.

UN-Berichte über Israels Kriegsverbrechen

Für die USA und ihre europäischen Verbündeten wurde das Völkerrecht geschaffen, um die westliche Hegemonie zu schützen, nicht um sie zu demontieren. Die USA stützten sich auf das Völkerrecht, als Präsident George W. Bush eine Koalition bildete, um den Irak zu überfallen, basierend auf falschen Behauptungen, Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen.

Doch wenn es um den zionistischen Staat ging, versagte das Völkerrecht. UN-Organisationen, die versuchten, Kriegsverbrechen bei den Massakern in Gaza in den Jahren 2004, 2008 und 2014 zu dokumentieren, konnten den Angriffen der zionistischen Regierung nicht standhalten, und oft wurde in den Berichten die Missachtung des Völkerrechts durch Israel heruntergespielt, insbesondere die Missachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.

Laut Amnesty International wurden 2008 während der Operation „Gegossenes Blei“ vier israelische Zivilisten und sechs Soldaten der israelischen Streitkräfte (IDF) getötet. Im Gegensatz dazu wurden über 1.400 Menschen in Gaza getötet, darunter 300 Kinder, 115 Frauen und Hunderte unbewaffnete Zivilisten.

Der UN-Menschenrechtsrat veröffentlichte den Goldstone-Bericht, in dem die von der IDF während der Operation „Gegossenes Blei“ begangenen Verbrechen detailliert aufgeführt sind. Wie Norman G. Finkelstein in seinem Buch „Gaza:“ berichtet, kam der [Goldstein-]Bericht zu dem Schluss, dass der israelische Angriff „einen absichtlich unverhältnismäßigen Angriff darstellte, der darauf abzielte, eine Zivilbevölkerung zu bestrafen, zu demütigen und zu terrorisieren, ihre lokale Wirtschaftskapazität sowohl in Bezug auf die Arbeit als auch auf die Selbstversorgung radikal zu verringern und ihr ein immer stärkeres Gefühl der Abhängigkeit und Verwundbarkeit aufzuzwingen“.

Der American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) kritisierte den Bericht als „zutiefst fehlerhaft“ und „verzerrt“. Es dauerte nicht lange, bis der Autor des Berichts, Richard Goldstein, selbst ein leidenschaftlicher Zionist, der den Fehler begangen hatte, Israels Kriegsverletzungen während der Operation „Gegossenes Blei“ zu dokumentieren, die Fakten im Bericht widerrief. Die israelische Führung, einschließlich Premierminister Benjamin Netanjahu, freute sich über ihren Sieg über die Menschenrechte.

Lesen Sie: Unter Berufung auf das Völkerrecht Völkermord und Mittäterschaft bei Völkermord verschleiern

Besatzung und Völkerrecht

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bekräftigt, dass eine Besatzungsmacht „keine Politik oder Maßnahmen ergreifen darf, die dauerhafte Veränderungen, insbesondere im sozialen, wirtschaftlichen und demografischen Bereich, einführen oder zur Folge haben würden“, und der Besatzer muss „im besetzten Gebiet ein möglichst normales Leben aufrechterhalten“.

Die zionistische Besatzung hat der palästinensischen Bevölkerung nie solche Zugeständnisse gemacht. Das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerte Recht auf Selbstbestimmung wurde den Bewohnern des Westjordanlands und des Gazastreifens verweigert.

Das soziale und wirtschaftliche Leben der Palästinenser wurde zerstört. In Gaza und im Westjordanland gibt es kein normales Leben.

Darüber hinaus verbieten die Haager Landkriegsordnung und die Vierte Genfer Konvention zusammen mit anderen internationalen Gesetzen die Beschlagnahme von Land durch eine Besatzungsmacht, es sei denn, es wird als vorübergehender taktischer Außenposten oder zum Nutzen der besetzten Zivilbevölkerung genutzt. Israel und die USA ignorieren diese Gesetze weiterhin, während Israel sich immer mehr palästinensisches Land aneignet, einschließlich der derzeitigen Annexion des nördlichen Gazastreifens.

Das vom Westen selbstgerecht angepriesene Völkerrecht hat die Errichtung illegaler Siedlungen in Palästina nie verhindert. Israel und sein Verbündeter USA ignorieren angesichts der anhaltenden ethnischen Säuberung, des Völkermords und der illegalen Besatzung bequemerweise die milde Verurteilung und die unverbindlichen Resolutionen der internationalen Gemeinschaft.

Das Völkerrecht ist bedeutungslos, wenn es keine Konsequenzen hat, und Konsequenzen sind bedeutungslos, wenn sie nicht gleichermaßen angewendet werden.

Die Tatsache, dass der Westen die ethnische Säuberung der Palästinenser ermöglicht, spricht für die Identitätsdynamik, die eine gleichmäßige Verteilung von Rechten für alle Völker verhindert. Die Tötung eines israelischen Zivilisten ist eine Gräueltat; die Ermordung eines Palästinensers ist ein Opfer.

Es ist an der Zeit, das Völkerrecht einheitlich anzuwenden oder es ganz aufzugeben, wenn unschuldige Palästinenser weiterhin mit Waffen abgeschlachtet werden, die von den USA, Großbritannien und den Ländern der Europäischen Union geliefert werden.

Vielleicht wird die zweite Ära Donald Trump, die wahrscheinlich eine beschleunigte Zerstörung Palästinas mit sich bringen wird, auch den Vorwand beenden, dass der Westen ein Verfechter der Menschenrechte und des Völkerrechts ist. Allerdings wird das westliche Bündnis die Ironie wahrscheinlich nie erkennen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

