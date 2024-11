Trump announces immigration official Tom Homan as ‚border czar‘ An expected appointment as Trump pledges to launch the largest deportation operation in the country’s history.

News|US-Wahl 2024

Trump ernennt Elise Stefanik zur UN-Botschafterin und Tom Homan zum „Grenzzar“

Die Wahl von Homan, einem hartgesottenen Einwanderungsbeamten, erfolgt, während Trump die größte Abschiebeaktion aller Zeiten ankündigt.

Homan war während der ersten Amtszeit von Trump amtierender Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde [File: John Bazemore/AP]

Veröffentlicht am 11. November 2024

Der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat damit begonnen, seine Regierung zu formen, und den Hardliner in Einwanderungsfragen, Tom Horman, mit der Überwachung der Grenzen und der Abschiebungen beauftragt. Die Kongressabgeordnete Elise Stefanik soll als Botschafterin bei den Vereinten Nationen fungieren.

Trump sagte, er habe Stefanik, eine langjährige Verbündete, für die UN-Rolle ausgewählt, wie mehrere Medien am Montag berichteten, darunter Reuters und die Associated Press. Er beschrieb sie als „eine unglaublich starke, zähe und kluge Frau.

Stefanik bestätigte ihre Annahme der Rolle in einer Erklärung gegenüber der New York Post und sagte, sie fühle sich „zutiefst geehrt“ und sei bereit, Trumps „Frieden durch Stärke“-Führung voranzutreiben.

Während Stefaniks Posten der Bestätigung durch den Senat bedarf, ist dies bei Homan nicht der Fall.

Trump kündigte Homan, den ehemaligen Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), am späten Sonntag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social für einen Posten in seiner neuen Regierung an.

„Ich kenne Tom schon lange und es gibt niemanden, der besser darin ist, unsere Grenzen zu überwachen und zu kontrollieren“, schrieb Trump und fügte hinzu, dass Homan für ‚alle Abschiebungen illegaler Einwanderer in ihr Herkunftsland‘ zuständig sein wird.

Die US-Abgeordnete Elise Stefanik winkt während einer Kundgebung für Donald Trump im Madison Square Garden in New York am 27. Oktober [Andrew Kelly/Reuters]

„Schmeißt sie aus dem Land“

Trumps Ernennung von Homan, der sagte, dass Einwanderer ohne Papiere „Angst haben sollten“, unterstreicht den Plan des designierten Präsidenten, die größte Abschiebeaktion von Migranten ohne Papiere in der Geschichte der USA zu starten.

Im Jahr 2017, als Homan während der ersten Amtszeit von Trump amtierender Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) war, stieg die Zahl der verhafteten Einwanderer im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent.

Migranten und Asylsuchende auf dem Weg in die USA: Angst und Sorge vor Trumps Rückkehr ins Amt

Weiter

Die Überzeugung, dass es für Menschen, die in das Land einreisen wollen, keine Hindernisse gibt, war ein zentraler Bestandteil der Trump-Kampagne – eine Rhetorik, die Einwanderer als Kriminelle und als Belastung für die Ressourcen des Landes darstellt.

„Am Tag nach meinem Amtsantritt endet die Migranteninvasion“, sagte Trump letzte Woche bei einer Kundgebung in Raleigh, North Carolina, wo er Migranten als ‚bösartige und blutrünstige Kriminelle‘ bezeichnete und versprach, sie ‚aus dem Land zu werfen‘.

Während die US-Regierung seit Jahren darum kämpft, ihre südliche Grenze zu Mexiko zu kontrollieren, behauptet Trump, dass eine ‚Invasion‘ von Migranten im Gange sei, die Amerikaner ‚vergewaltigen und ermorden‘ würden.

Werbung

In Wahlkampfreden übertrieb er lokale Spannungen und täuschte sein Publikum über Einwanderungsstatistiken und -politik. Die Gewaltkriminalität, die unter Trump stark anstieg, ist in jedem Jahr der Amtszeit von Präsident Joe Biden gesunken, obwohl in einigen aufsehenerregenden Fällen von gewalttätigen Angriffen auf Frauen und Kinder ausländische Verdächtige genannt wurden.

Videodauer 23 Minuten 55 Sekunden 23:55

Untersuchungen zeigen jedoch, dass Einwanderer weniger wahrscheinlich Gewaltverbrechen begehen und dass Arbeitnehmer ohne Papiere Steuern zahlen, die zu Sozialprogrammen beitragen, auf die sie selbst keinen Anspruch haben.

Die Zahl der Begegnungen der US-Grenzpatrouille mit Migranten, die „illegal“ aus Mexiko einreisen, ist jetzt etwa gleich hoch wie im Jahr 2020, dem letzten Jahr der Präsidentschaft von Trump, nachdem sie im Dezember 2023 mit 250.000 einen Rekordwert erreicht hatte.

Trump versprach, Migrantenbanden mit dem Alien Enemies Act von 1798 zu bekämpfen – der es der Bundesregierung erlaubt, Ausländer, die feindlichen Ländern angehören, zusammenzutreiben und abzuschieben – als Teil einer Massendeportationsaktion, die er „Operation Aurora“ nannte.

Aurora war Schauplatz eines viralen Videos, das bewaffnete Latinos zeigt, die durch ein Wohnhaus toben, was zu weit verbreiteten, falschen Erzählungen über die Stadt führte, die von lateinamerikanischen Migranten angegriffen wurde. Trump hat in ähnlicher Weise die fiktive Geschichte verbreitet, dass haitianische Migranten in Springfield, Ohio, die Haustiere der Bewohner essen.

Experten warnen davor, dass die fieberhafte Rhetorik rund um die Einwanderung eine humanitäre Krise an der Grenze verschlimmern und es einfacher machen könnte, eine harte Politik zu rechtfertigen. Im vergangenen Jahr bezeichnete die Internationale Organisation für Migration, eine Einrichtung der Vereinten Nationen, die Reise über die US-mexikanische Grenze als die „tödlichste Landroute für Migranten weltweit, die es je gab“.

In einem Interview in der Sendung Sunday Morning Futures des Fox News Channel sagte Homan, dass das US-Militär keine illegalen Einwanderer im Land aufgreifen und verhaften würde und dass die ICE Trumps Pläne auf „humane Weise“ umsetzen würde.

„Es wird eine gezielte, geplante Operation sein, die von den Männern und Frauen des ICE durchgeführt wird. Sie tun dies täglich. Sie sind gut darin“, sagte er. “Wenn wir da rausgehen, werden wir wissen, nach wem wir suchen. Wir wissen höchstwahrscheinlich, wo sie sein werden, und es wird auf humane Weise geschehen.“

Anfang des Jahres äußerte sich Homan auf der National Conservatism Conference in Washington, D.C., frustriert über die Berichterstattung über eine Massendeportation.

„Warten Sie bis 2025“, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung zwar seiner Meinung nach Bedrohungen der nationalen Sicherheit Vorrang einräumen müsse, aber ‚niemand vom Tisch sei‘.

„Wenn Sie illegal hier sind, sollten Sie sich besser vorsehen“, sagte er. “Sie haben mein Wort. Wenn Trump im Januar zurückkommt, werde ich ihm auf den Fersen sein und die größte Abschiebeaktion durchführen, die dieses Land je gesehen hat.“

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …