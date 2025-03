Von Pierre Levy

Ein führender Politiker hat kürzlich dazu aufgerufen, dass man wieder „Lust auf Risiko, Ehrgeiz und Macht erlangen sollte„. Es wäre interessant, Passanten auf der Straße in London, Berlin oder Paris zu fragen, wer diese Ermahnung ausgesprochen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele von ihnen sie Wladimir Putin zuschreiben würden.

Der Satz wurde in Wirklichkeit von Emmanuel Macron ausgesprochen. Der französische Präsident sprach am 28. Februar bei einem Besuch in Lissabon vor einem Forum von Hightech-Unternehmern. Aber seine Worte gingen natürlich über rein geschäftliche Überlegungen hinaus. Vor dem aktuellen Hintergrund klangen seine Worte seltsam, zumal er Europa aufforderte, „stolz auf das zu sein, was es ist“ und auf seinen „Zivilisationsprozess„.

Diese Sprache mag überraschen, da die großen westlichen Medien den russischen Präsidenten als skrupellosen Eroberer darstellen, der immer auf der Suche nach neuer Beute ist, als Verbrecher, der davon träumt, „das Sowjetimperium wiederherzustellen“ und dabei alle internationalen Regeln mit Füßen tritt.

Im Gegensatz dazu werden die europäischen Führer implizit – oder explizit – als bescheiden in ihrem Streben nach Stabilität und Frieden dargestellt, die sich nur darum kümmern, die Schwachen und die Opfer zu unterstützen, die kriegerischen Bestrebungen des Kremls zu besänftigen und darüber hinaus eine Welt auf der Grundlage gerechter und fairer Regeln neu zu erfinden.

Leider passt diese friedfertige Beschreibung nicht wirklich zur Realität, egal ob man sich der fernen oder der viel jüngeren Vergangenheit zuwendet. Um nicht weiter in die Vergangenheit zurückzugehen, sei daran erinnert, dass das 19. Jahrhundert mit den zahlreichen Eroberungen Napoleons begann, die nicht gerade ein Beispiel für Menschlichkeit und Mäßigung waren. Dann teilten sich die verschiedenen Reiche auf dem Wiener Kongress (1815) die Herrschaft über den alten Kontinent.

Dasselbe Jahrhundert war auch das der Kolonialeroberungen – ein Musterbeispiel für die Achtung der Menschenrechte … – also der Unterwerfung und Aufteilung Afrikas, aber auch Chinas, mit Großbritannien und Frankreich als Hauptakteuren (aber nicht als einzige).

Sind diese Ereignisse weit genug zurückliegend, dass sie verjährt sind? Eigentlich dauerte die Kolonialherrschaft bis in die 1950er- und 1960er-Jahre an. So erlangte Algerien beispielsweise erst 1962 seine Unabhängigkeit, nach einem Krieg, der von den französischen Machthabern ebenfalls – wie bekannt ist – mit großer Menschlichkeit geführt wurde.

Vielleicht sollte man auch an die Expeditionskorps der europäischen Mächte erinnern, die bis Anfang der 1920er-Jahre offen entsandt wurden, um zu versuchen, die junge Sowjetunion im Keim zu ersticken.

Alte Geschichte? Dann lohnt es sich, einen Blick auf die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg zu werfen, eine Zeit, in der Uncle Sam sich zum Anführer der selbst ernannten „freien Welt“ erhob – ein Ausdruck, der heutzutage wieder in Mode ist. Zwischen 1945 und 1990 wurden von oder mit Washington mehrere Dutzend Kriege und Aggressionen, offen oder verdeckt, geführt.

Zu den bekanntesten gehören der Koreakrieg (1950–1953) und der Vietnamkrieg (1964–1975, der auf einen französischen Krieg folgte). Aufgrund der Zahl der Opfer – mehrere Millionen – und des Ausmaßes der Zerstörungen bleiben diese Konflikte unbestrittene Markierungen der Sanftheit der „westlichen Zivilisation“.

Man dürfte aber auch die Planung des Sturzes der Regierung von Mohammad Mossadegh im Iran (1953) erwähnen; den des guatemaltekischen Premierministers im Jahr darauf; die Bombardierung Indonesiens (1958) und den Beitrag zu der anschließenden Unterdrückung (mit Millionen Opfern) der Demokratiebewegung in diesem Land (1965); den Beitrag zum Sturz der brasilianischen Demokratie und zur Errichtung der Diktatur (1964); die Intervention in Panama im selben Jahr sowie in der Kongokrise; die Besetzung der Dominikanischen Republik (1965); die Ausweitung des Krieges auf Kambodscha (1970); die aktive Unterstützung des chilenischen Putschgenerals Augusto Pinochet (1973) und dann der argentinischen Junta (1976); die Bewaffnung und Förderung der afghanischen Mudschaheddin (ab 1979); die direkte Hilfe für die salvadorianischen „Todesschwadronen“ (1980–1990); die Hilfe für die nicaraguanischen „Contras“ (1981–1988); die Invasion in Grenada (1983); die (damals schon) Bombardierung Libyens (1986); die (noch) Invasion Panamas (1989); und die direkte Einmischung auf den Philippinen im selben Jahr. Die Liste ist keineswegs vollständig.

Diese Liste wird nach dem Zusammenbruch der UdSSR (1991) immer länger und umfangreicher. In diesem Jahr lösen die USA und ihre europäischen Verbündeten den ersten Golfkrieg aus. Außerdem intervenieren sie in Somalia (1992). Und sie vervielfachen die Bombardierungen des Irak in diesem Jahrzehnt. Zudem bombardieren und zerstören sie eine große Arzneimittelfabrik im Sudan (1998).

Die 1990er-Jahre sind auch die Jahre der Jugoslawienkriege: in Bosnien-Herzegowina (1992–1995) und dann in Serbien (1999). Die NATO ist am Zug, mit einer militärischen Führungsrolle der amerikanischen Macht, aber politisch ist es diesmal Berlin, das die Initiative ergreift. Ziel ist es, das föderative und blockfreie Jugoslawien auseinanderbrechen zu lassen, um den Balkan in kleine Staaten zu zerbröseln, die besser kontrolliert werden können.

Die 2000er-Jahre sind wahrscheinlich in frischerer Erinnerung. Insbesondere die Invasion im Irak im Jahr 2003, der eine Blockade vorausging, die den Tod von Hunderttausenden Menschen (darunter zwischen 500.000 und 1 Million Kinder) zur Folge hatte und von der die US-Außenministerin Madeleine Albright sagte, sie sei „schwierig“, aber „es wert“. Damals beteiligten sich London, Madrid und Lissabon sowie die meisten osteuropäischen Länder am Krieg unter George W. Bush. Guantánamo und Abu Ghraib (wo Folter im industriellen Maßstab praktiziert wurde) werden als perfekte Symbole für das westliche Engagement für die Menschenrechte in Erinnerung bleiben.

Muss auch daran erinnert werden, dass diese Heldentaten größtenteils unter völliger Missachtung des Völkerrechts stattfanden?

Der Rest ist bekannt: Bombardierung Libyens durch Paris und London sowie Washington „in der Hinterhand“ (2011) mit der Folge der Abschaffung staatlicher Strukturen in diesem Land, die Verbreitung von Milizen und die Freisetzung bedeutender Migrationsströme; vielfältige Unterstützung der Kräfte, die den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad stürzen wollten (ab 2011), gefolgt von drastischen Sanktionen, die das Land buchstäblich erstickten. Bis hin zur Machtübernahme eines Al-Qaida-Veteranen in Damaskus im Dezember 2014.

Und was soll man schließlich über Israel sagen, das als Vorposten des Westens im Nahen Osten gilt? Nachdem sein Premierminister einen Krieg geführt hat, der 50.000 Opfer gefordert hat – in Wirklichkeit weit mehr –, kündigt er an, die Blockade noch weiter verschärfen zu wollen, um die zwei Millionen Bewohner des Gazastreifens, offiziell um die Hamas zu bestrafen, des Trinkwassers zu berauben. Die europäischen Politiker ziehen kaum eine halbe Augenbraue hoch…

Diese – sehr unvollständige – Aufzählung gibt das Ausmaß der wohlwollenden Menschlichkeit wieder, mit der sich die Führer der Atlantischen Allianz schmücken. Die NATO, die für ihren angeborenen Pazifismus bekannt ist, „hat nie versucht, sich auszubreiten„, und wenn sie es getan hat, dann „gegen ihren Willen„, behauptete sogar eine französische Journalistin in einem Dokumentarfilm, der kürzlich vom größten französischen öffentlichen Fernsehsender (France 2, 12.03.2025) ausgestrahlt wurde.

Niemand ist verpflichtet, die Politik Moskaus zu unterstützen oder zu teilen. Und jeder darf, wenn er will, die westlichen Heldentaten bejubeln. Aber ist es zu viel verlangt, dass diejenigen, die sich diesem Lager anschließen, uns zumindest ihre Morallektionen ersparen?

