Die elitäre Tyrannei der „westlichen Demokratie“ ist entlarvt und bröckelt

Von Finian Cunningham

6. Dezember 2024

Die westliche „Demokratie“ ist wie ein Vampir. Unter dem Deckmantel der Tugendhaftigkeit hat sie zu vielen Menschen jahrelang ungestraft das Blut ausgesaugt.

Die Scharade der westlichen Demokratie löst sich rasch auf, da die so genannten Führer und ihre pflichtbewussten Medien sich gegenüber den Bürgern schamlos als nicht rechenschaftspflichtig erweisen, während sie elitäre, kriminelle Interessen verfolgen.

Biden nutzt die Befugnisse des Präsidenten, um seinen drogensüchtigen, straffälligen Sohn zu begnadigen – nachdem er versprochen hatte, dies nicht zu tun. Westliche Medien behaupten, dass es sich bei der Verschärfung des Konflikts in Syrien um einen „Bürgerkrieg“ handelt und nicht um von der NATO unterstützte terroristische Stellvertreter. Westliche Unterstützung für den Völkermord im Gazastreifen und einen faschistischen israelischen Staatschef, der sich durch Massenmord einer gerichtlichen Verfolgung wegen jahrelanger Korruption entzieht. Westliche Unterstützung für ein geldwaschendes Neonazi-Regime in Kiew, dessen Stellvertreterkrieg gegen Russland in einen nuklearen Vernichtungskrieg münden könnte. Westliche Unterstützung für regierungsfeindliche Gewalt in Georgien, nachdem EU-freundliche Gruppen dort eine Wahl verloren hatten. Der pro-westliche südkoreanische Staatschef hat den Polizeistaat ausgerufen, um einer Strafverfolgung wegen Korruption zu entgehen.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer ganzen Reihe von Ereignissen, die das Image des Westens weiter verschlechtern.

Der Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in China in dieser Woche war ein weiteres entlarvendes Fiasko. Die zwanghaft russlandfeindliche Baerbock war in Peking gelandet, nicht um die Verbesserung der Handelsbeziehungen mit dem größten globalen Partner der Europäischen Union in den Vordergrund zu stellen, sondern um China mit ermüdenden Anschuldigungen einzuschüchtern, es unterstütze Russlands Kriegsanstrengungen in der Ukraine.

Was ist wichtiger? Sich mit China zu arrangieren, um den Handel und die Arbeitsplätze für Millionen von Deutschen und Europäern zu fördern, oder sich grundlos über einen mutwilligen Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu echauffieren?

Verständlicherweise waren die chinesischen Behörden über Baerbocks Unverschämtheit nicht erfreut und ließen sie kurz angebunden. Sie wurde von Chinas Außenminister Wang Yi brüskiert, indem er nach mehr als dreistündigen Gesprächen die übliche gemeinsame Pressekonferenz nicht gab. In einer separaten Erklärung wies China erneut Behauptungen zurück, es würde Russland in der Ukraine militärisch unterstützen.

Hier haben wir also Deutschlands Spitzendiplomatin, die bald arbeitslos ist, weil ihre Koalitionsregierung zusammengebrochen ist und Neuwahlen anstehen – aber sie fliegt mit Steuergeldern nach Peking, um die Beziehungen zu China zu verschlechtern, dessen jährlicher Handel mit der EU sich auf über 700 Milliarden Dollar beläuft.

Auf ihrer Solo-Pressekonferenz in Peking steigerte Baerbock ihre Arroganz noch, indem sie China beschuldigte, den Frieden und die Sicherheit in Europa zu gefährden, weil es Russland unterstützt.

Sie behauptete, der russische Präsident Wladimir Putin ziehe Asien in den Krieg mit der Ukraine hinein.

Die Doppelzüngigkeit ist verblüffend. Deutschland, die Europäische Union, die NATO und die Vereinigten Staaten haben alles getan, um die ganze Welt in einen Krieg zu ziehen, weil sie in der Ukraine rücksichtslos gegen Russland vorgehen. Das völlige Scheitern dieses Spiels hat die europäischen und amerikanischen Steuerzahler zusammen 200 Milliarden Dollar gekostet und könnte in erschreckender Weise zu einem nuklearen Flächenbrand eskalieren.

Baerbock stellte die Realität auf den Kopf, als sie Russland beschuldigte, Asien in den Krieg in der Ukraine hineinzuziehen. Es sind die Vereinigten Staaten, die NATO und die europäischen atlantischen Führer, die den Stellvertreterkrieg auf andere Regionen, darunter den Nahen Osten und Asien, ausweiten.

Die westlichen so genannten Demokratien und die NATO unterstützen den Anstieg der Gewalt in Syrien durch Terrormilizen unter dem Banner von Hayat Tahrir al-Sham (HTS), einer international geächteten Terrororganisation, die mit Al-Qaida verbunden ist. Ukrainische Militärangehörige und die Türkei (d. h. NATO-Personal) unterstützen die Kämpfer in Syrien zuverlässig mit Drohnentechnologie.

Offensichtlich läuft der von den USA geführte NATO-Vertreterkrieg in der Ukraine schlecht, da die russischen Streitkräfte immer weiter gegen das zerfallende Kiewer Regime vorrücken. Das Wiederaufflammen des schlafenden NATO-Vertreterkriegs in Syrien ist eine verzweifelte Maßnahme, um russische Streitkräfte zur Unterstützung des Verbündeten, Präsident Bashar al-Assad, abzulenken.

Der abgewählte US-Präsident Joe Biden wirft verzweifelt Milliarden von Dollar in die Hand, um das Kiewer Regime zu stützen, bevor er nächsten Monat das Weiße Haus verlässt. Und das, obwohl die Amerikaner ihn unter anderem deshalb abgewählt haben, weil sie von seiner gescheiterten Kriegstreiberei in der Ukraine angewidert sind.

Dies ist derselbe Präsident, der diese Woche die kriminellen Verurteilungen seines Sohnes begnadigte und ihn vor mehreren Jahren Gefängnis bewahrte.

Wie viele Beweise braucht es noch, um zu zeigen, dass die westlichen Demokratien zu Oligarchien herabgesunken sind, die von elitären Politikern geführt werden, die sich selbst als über dem Gesetz stehend betrachten und für die Vertretung der Interessen der normalen Bürger nur Verachtung übrig haben?

Die gesamte Europäische Union wurde von atlantischen Eliten gekapert, die eine Politik durchgesetzt haben, die den hegemonialen westlichen Interessen und nicht den Interessen der einfachen Bürger dient. Das ist eine Definition von Verrat.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Kanzler Olaf Scholz und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula Von der Leyen sind einige der anderen gekauften und bezahlten Politiker, die die atlantische Tyrannei verkörpern. Der ehemalige niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, der jetzt NATO-Generalsekretär ist (Pfründe und Bestechungsgelder sind wir), und der polnische Premierminister Donald Tusk sind weitere Beispiele. Auch die schwachen dänischen, finnischen, schwedischen und baltischen Regierungschefs gehören zum Vasallenclub der USA.

Durchdrungen von einer elitären Ideologie und einer tief sitzenden Russophobie, verführt durch Bestechung oder gezwungen durch die Erpressung der CIA, wurden all diese politischen Prostituierten dazu gebracht, die Interessen der europäischen Bürger zu verraten und das Leben für die Massen unglaublich hart zu machen. Das Abschneiden der russischen Energieversorgung hat die europäischen Volkswirtschaften in den Ruin getrieben. Deutschland ist das deutlichste Beispiel dafür, wo die lebenswichtige Autoindustrie aufgrund der höheren Energiekosten zusammenbricht.

Eine weitere absurde elitäre Marionette ist Kaja Kallas, die frühere estnische Premierministerin, die jetzt Außenministerin der Europäischen Union ist und damit die Nachfolge des anderen atlantischen Werkzeugs, Josep Borrell, antritt. An ihrem ersten Tag im Amt besuchte Kallas diese Woche Kiew, um dem korrupten Neonazi-Regime weitere finanzielle und militärische Hilfe zuzusichern. Das ist richtig. Sie besucht ein Neonazi-Regime, dessen abgelaufener Präsident Wahlen abgesagt hat, Oppositionspolitiker inhaftiert, kritische, unabhängige Medien zensiert und Bürger, die ein Ende des Konflikts mit Russland wünschen, zur Wehrpflicht zwingt. Glauben Sie nicht, dass Kallas besser beraten gewesen wäre, den größten Handelspartner der EU, China, zu besuchen, um die Beziehungen zu verbessern?

Während seines Aufenthalts in Kiew stimmte sich Kallas mit Deutschlands Baerbock in Peking ab, indem er China wegen seiner strategischen Partnerschaft mit Russland erneut grundlos verurteilte.

Kallas beschuldigte China, den Krieg in der Ukraine zu verlängern, nur weil es Handelsbeziehungen zu Russland unterhält, russisches Gas kauft und so weiter.

Dieser Politiker aus einem winzigen baltischen Staat mit weniger als 1,5 Millionen Einwohnern leitet nun die Außenpolitik der EU, deren Gesamtbevölkerung 450 Millionen beträgt.

Kallas, der von der für die atlantischen Eliten typischen Russophobie besessen ist, hat damit gedroht, China höhere Handelszölle aufzuerlegen, weil es angeblich Russland unterstützt.

Die EU hat sich bereits selbst ins Bein geschossen, weil sie sklavisch der imperialistischen Agenda der USA folgt, Russland „strategisch zu besiegen“. Jetzt wollen dieselben elitären Politiker ihren verräterischen Verrat an den europäischen Interessen durch die Zerstörung der Beziehungen zu China noch verstärken.

Die krasse Unterwürfigkeit gegenüber einer atlantischen Ideologie mit bankrotten demokratischen Ansprüchen schlägt jedoch mit Selbstzerstörung zurück. Westliche Regierungen (in Wirklichkeit Regime) und ihre diskreditierten elitären Scharlatane werden aufgrund der wachsenden Abscheu der Bevölkerung über Lügen und Widersprüche aus ihren Ämtern gejagt.

Jeder westliche Staat wird in seinen Grundfesten erschüttert, da immer mehr Menschen die Korruption und den Betrug erkennen, die sich jahrzehntelang als „Demokratie“ getarnt haben.

Die westliche „Demokratie“ ist wie ein Vampir. Sie hat zu viele Jahre lang das Blut von zu vielen Menschen ausgesaugt – alles ungestraft unter dem Deckmantel der Tugendhaftigkeit. Doch im Lichte der Wahrheit zerfällt sie und zerbröckelt.

