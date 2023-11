https://www.middleeastmonitor.com/20231114-turkiyes-first-lady-to-host-summit-in-istanbul-with-spouses-of-leaders-to-support-palestine/



Die Ehefrau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan, nimmt am 26. Juli 2023 in Ankara, Türkei, per Videokonferenz an der ersten Sitzung des Zero Waste Advisory Board der Vereinten Nationen (UN) teil [Türkische Präsidentschaft – Anadolu Agency].

Die First Lady der Türkei veranstaltet in Istanbul ein Gipfeltreffen mit den Ehepartnern führender Politiker zur Unterstützung Palästinas

14. November 2023

Die türkische First Lady, Emine Erdogan, wird am Mittwoch in Istanbul ein Gipfeltreffen mit den Ehepartnern führender Politiker veranstalten, um das umkämpfte palästinensische Volk zu unterstützen, berichtet die Agentur Anadolu.

Erdogan, der wiederholt die Notwendigkeit betont hat, den Verlust von unschuldigen Zivilisten in Gaza zu verringern und Frieden in der Region zu schaffen, wird ein Gipfeltreffen mit den Ehepartnern von Staatsführern veranstalten.

Unter der Schirmherrschaft der türkischen First Lady werden die Ehepartner bei dem Treffen im Dolmabahce-Büro eine Botschaft aus Istanbul an die Welt übermitteln.

Zu dem Gipfeltreffen werden Ehepartner und Sondervertreter von Staatsoberhäuptern aus vielen Ländern, darunter Katar, Malaysia und Usbekistan, erwartet.

Nach der Eröffnungsrede Erdogans wird erwartet, dass jeder teilnehmende Ehepartner ebenfalls eine Rede halten wird.

Das Treffen soll ein Zeichen der Solidarität für die Beendigung des Leidens der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und eine Lösung der Krise sein.

Erdogan traf am Dienstag auch mit Marieme Faye Sall, der First Lady des westafrikanischen Landes Senagal, zusammen.

Wir teilen die gemeinsame Trauer und Sorge über die Tragödie in Gaza

sagte Erdogan auf X und fügte hinzu:

Ich möchte Marieme für ihre Solidarität danken, damit die Angriffe auf unschuldige Zivilisten so schnell wie möglich gestoppt werden.

Am 40. Tag des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen wurden nach jüngsten Angaben der palästinensischen Behörden mindestens 11.180 Palästinenser getötet, darunter über 7.700 Frauen und Kinder, und mehr als 28.200 weitere verletzt.

Tausende von Gebäuden, darunter Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen, wurden bei den unerbittlichen israelischen Luft- und Bodenangriffen auf die belagerte Enklave seit letztem Monat ebenfalls beschädigt oder zerstört.

Die Zahl der israelischen Todesopfer beläuft sich nach offiziellen Angaben auf fast 1.200.

