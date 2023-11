https://www.middleeastmonitor.com/20231114-film-makers-withdraw-from-amsterdam-documentary-festival-over-mideast-conflict/





Menschen halten palästinensische Flaggen und rufen Slogans, als sie sich am 15. Oktober 2023 zu einer pro-palästinensischen Demonstration in Amsterdam, Niederlande, versammeln [Mouneb Taim – Anadolu Agency]

Filmemacher ziehen sich wegen des Nahostkonflikts vom Amsterdamer Dokumentarfilmfestival zurück

14. November 2023

Mehrere Dokumentarfilmer haben sich vom Internationalen Dokumentarfilmfestival Amsterdam (IDFA) zurückgezogen, nachdem sich die Institution zum Nahostkonflikt geäußert hatte, berichtet Anadolu Agency.

Am Eröffnungsabend des Internationalen Dokumentarfilmfestivals Amsterdam in der vergangenen Woche hatten Aktivisten die Bühne betreten, um mit einem Transparent mit der Aufschrift „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck zu bringen, so Medienberichte.

Die IDFA und ihr künstlerischer Leiter, Orwa Nyrabia, gaben am 10. November eine Erklärung ab, in der es hieß:

Dieser Slogan repräsentiert uns nicht, und wir unterstützen ihn in keiner Weise. Es tut uns aufrichtig leid, dass er für viele verletzend war.

„Es gibt viele Arten, diesen Slogan zu verwenden oder zu lesen, und verschiedene Seiten verwenden ihn auf gegensätzliche Weise, mit denen wir alle nicht einverstanden sind, und wir glauben, dass dieser Slogan in keiner Weise und von niemandem mehr verwendet werden sollte“, hieß es in der Erklärung, was den Zorn einiger Filmemacher auf sich zog, darunter Basma Al-Sharif, die auf ihrem Social-Media-Account bekannt gab, dass sie sich am Samstag als Filmemacherin und Jurymitglied vom Festival zurückzog.

Berichten zufolge hat sich die Zahl der Filmemacher, die sich vom Festival zurückgezogen haben, bis Dienstag auf 12 erhöht.

Auf der ganzen Welt wurden Proteste organisiert, um Solidarität und Unterstützung für Palästina zu bekunden, während Gruppen und Länder, die Israel unterstützen, den oben genannten Slogan als „antisemitisch“ bezeichneten.

Am 39. Tag des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen wurden nach jüngsten Angaben der palästinensischen Behörden mindestens 11 240 Palästinenser getötet, darunter über 7 700 Frauen und Kinder, und rund 29 000 weitere verletzt.

Tausende von Gebäuden, darunter Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen, wurden bei den unerbittlichen israelischen Luft- und Bodenangriffen auf die belagerte Enklave seit letztem Monat ebenfalls beschädigt oder zerstört.

Übersetzt mit Deepl.com



