Der israelische Außenminister Eli Cohen spricht am 24. Oktober 2023 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City vor der Presse über die Lage im Nahen Osten [David Dee Delgado/Getty Images].

Israelischer Außenminister: UN-Chef nicht geeignet für Führung

14. November 2023

Der israelische Außenminister hat am Dienstag erklärt, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, nicht für die Leitung der Weltorganisation geeignet sei. Er habe nicht genug getan, um die Hamas zu verurteilen, und stehe dem Iran zu nahe, berichtet Reuters.

Seine Äußerungen, die er auf einer Pressekonferenz im UN-Gebäude in Genf machte, stellen eine Verschärfung der israelischen Kritik an den Vereinten Nationen in derselben Woche dar, in der letztere die Tötung von mehr als 100 ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen betrauerten.

Guterres verdient es nicht, der Chef der Vereinten Nationen zu sein

sagte der israelische Außenminister Eli Cohen.

Cohen traf sich in Genf mit der Weltgesundheitsorganisation und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie mit Familien von israelischen Geiseln.

Ich denke, dass Guterres, wie alle freien Nationen, deutlich und laut sagen sollte: Befreit den Gazastreifen von der Hamas. Alle haben gesagt, dass die Hamas schlimmer ist als ISIS. Warum kann er es nicht sagen?

sagte er.

Eine Sprecherin der Vereinten Nationen in New York gab nicht sofort einen Kommentar ab.

Guterres hatte zuvor gesagt, dass etwas „falsch“ an Israels Militäroperation sei, die als Vergeltung für die Angriffe der Hamas am 7. Oktober, bei denen 1.200 Menschen getötet wurden, bisher mehr als 11.000 Menschen getötet hat. Weitere 240 Menschen wurden aus Israel verschleppt, darunter Kleinkinder, Verletzte und ältere Menschen.

Cohen, der am Dienstag mit der IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric zusammengetroffen war, sagte, er erwarte, dass die neutrale Organisation mehr tun werde, um Zugang zu den Geiseln zu erhalten.

„Ich denke, das Minimum ist, dass das Rote Kreuz sich mit den Geiseln trifft; das Minimum ist, dass sie einen Lebensbeweis erhalten; und das Minimum ist, dass sie die Medikamente zu den Geiseln bringen, die sie brauchen“, sagte er.

Spoljaric sagte, dass die UNO versuche, Zugang zu erhalten, aber zuerst müssten Vereinbarungen getroffen werden.

„Das IKRK kann sich nicht mit Gewalt Zugang zu Geiseln verschaffen“, sagte sie.

Gesundheitsminister Uriel Menachem Buso sagte, er werde dem Chef der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, später am Dienstag Beweise dafür vorlegen, dass die Hamas Krankenhäuser für militärische Zwecke nutzt. Die Hamas bestreitet die Anwesenheit ihrer Kämpfer.

