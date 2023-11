https://www.middleeastmonitor.com/20231109-the-g7-give-israel-the-green-light-for-genocide/

Palästinenser nehmen am 17. Oktober 2023 am Trauergebet für die Palästinenser teil, die bei den israelischen Luftangriffen in Dair Al-Balah, Gaza, ums Leben kamen [Ashraf Amra – Anadolu Agency]

Die G7 geben Israel grünes Licht für den Völkermord

von Ramona Wadi

9. November 2023

Israels andauernde Bombardierung des Gazastreifens und die internationale Reaktion auf die sich ausbreitende koloniale Gewalt zeigen deutlich, dass die Palästinenser sowohl in humanitärer als auch in politischer Hinsicht immer nur als Kollateralschaden betrachtet wurden. Die UNO ruft zu einer humanitären Waffenruhe auf, während auf dem G7-Gipfel in Japan ein Konsens für eine humanitäre Pause erzielt wurde.

Zwar gibt es Unterschiede zwischen einem humanitären Waffenstillstand und einer humanitären Pause – letztere ist eine zeitlich begrenzte und vermeintlich lindernde Maßnahme, bevor das Bombardement und das Töten wieder aufgenommen werden -, doch hat der Grundkonsens über die Erörterung der Palästinenser unter dem humanitären Paradigma einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, wie die ganze Welt feststellen muss.

Nicht nur die Prämisse der G7 ist falsch – „Wir betonen das Recht Israels, sich selbst und sein Volk im Einklang mit dem Völkerrecht zu verteidigen, um eine Wiederholung zu verhindern“ -, sondern auch die Entschädigung, die für die Entlastung der Palästinenser vorgeschlagen wird, ist unbedeutend und entbehrt jeglicher humanitärer Bedenken. Israel begeht im Gazastreifen „einen Fall von Völkermord wie aus dem Lehrbuch“, so der ehemalige hochrangige UN-Menschenrechtsbeauftragte Craig Mokhiber im vergangenen Monat, was keineswegs „im Einklang mit dem Völkerrecht“ steht. Angesichts der permanenten Vertreibung und Vernichtung einigten sich die G7-Staaten darauf, „humanitäre Pausen und Korridore zu unterstützen, um dringend benötigte Hilfe, die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung und die Freilassung von Geiseln zu erleichtern“.

Erleichterung der Bewegung der Zivilbevölkerung wohin genau? Die G7 wissen sehr wohl, dass Israel die Palästinenser im Gazastreifen gezwungen hat, sich selbst zu vertreiben und nicht nur ihre Wohnungen und Infrastruktur zu bombardieren, sondern auch ihre armseligen Konvois auf dem Weg in die „Sicherheit“. Die Erklärung der Gruppe besteht angeblich auch auf der Bedeutung des Schutzes der Zivilbevölkerung, lässt aber das Offensichtliche außer Acht. Der Siedlerkolonialismus schützt keine Zivilisten und hat dies auch nie getan, da er von der Vertreibung und Ersetzung der einheimischen Bevölkerung abhängt. Im aktuellen Kontext der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen ist die Bedeutung des Schutzes der Zivilbevölkerung zudem mit der humanitären Pause verknüpft, was bedeutet, dass die Zivilbevölkerung für einen kurzen Zeitraum, während humanitäre Hilfe an die Palästinenser geliefert wird, angeblich vorübergehend geschützt wird. Wenn die „Pause“ vorbei ist, kann Israel seine völkermörderischen Bombenangriffe auf die Palästinenser wieder aufnehmen – mit dem Segen der G7 und völlig ungestraft.

Anstatt zu versuchen, humanitäre Pausen und humanitäre Waffenstillstände als vernünftig und „humanitär“ darzustellen, sollte man sich lieber mit den Auswirkungen solch schwacher Maßnahmen auseinandersetzen. Die Palästinenser werden seit der Nakba vom humanitären Paradigma ausgebeutet, was nicht weiter verwunderlich ist, da das Paradigma selbst jetzt in ungezügeltem Ausmaß ausgenutzt wird. Erinnert sich noch jemand an die düsteren Warnungen der UNO, dass der Gazastreifen bis 2020 unbewohnbar sein wird? Was ist Gaza jetzt? „Eine Krise der Menschlichkeit“, so UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Nun gibt es keinen Zeitrahmen, innerhalb dessen Gaza unbewohnbar werden kann; Israels mörderische Bombardierung hat die Zeitpläne über den Haufen geworfen. Die Wahrheit ist jedoch, dass die UNO in all der Zeit, die Israel brauchte, um einen derartigen Angriff auf die Enklave und die Bevölkerung zu starten, ausschließlich auf humanitäre Hilfe angewiesen war, während der Rest der Welt glauben soll, dass hinter der derzeitigen kolonialen Gewalt keine Agenda steckt, dass hinter der Bodeninvasion nichts anderes steckt, als die Hamas auszulöschen, dass es keine Absicht gibt, den Gazastreifen unter dem Vorwand von Sicherheitsbedenken wieder zu besiedeln, und dass vor unseren Augen kein Völkermord stattfindet.

Wenn Israel eine humanitäre Pause akzeptiert, was wird die internationale Gemeinschaft dann fordern, wenn die kolonialen Gräueltaten wieder aufgenommen werden und es überdeutlich wird, dass eine Pause nur dann von Bedeutung ist, wenn Israel grünes Licht für einen Völkermord erhält?

