Ahmed Alnaouq, ein in London lebender palästinensischer Journalist, hat 21 Familienmitglieder, die durch einige der Tausenden von Bomben getötet wurden, die Israel seit dem 7. Oktober 2023 auf den belagerten Gaza-Streifen abgeworfen hat [@AlnaouqA/X]

Sie sehen uns als menschliche Tiere“, sagt palästinensischer Journalist mit 21 von Israel getöteten Familienmitgliedern

von Muhammed Enes Calli

November 9, 2023

Tod, Schmerz und Verwüstung sind alles, was es heute im Gaza-Streifen gibt. Jeder hat seine eigene Geschichte von Verlust und Trauer, da die Zahl der Todesopfer durch die unaufhörlichen israelischen Angriffe stündlich steigt.

Das gilt auch für Ahmed Alnaouq, der den Tod von 21 Familienmitgliedern betrauert, die durch einige der Tausenden von Bomben getötet wurden, die Israel seit dem 7. Oktober auf die belagerte palästinensische Enklave abgeworfen hat. Alnaouq ist ein palästinensischer Journalist, der in London lebt, weit weg von seinen Angehörigen, aber alles, was er heute tut, ist für Gaza und die Millionen, die dort im Schatten des Todes gefangen sind.

Er ist Mitbegründer von We Are Not Numbers, einem Erzählprojekt, das sich den menschlichen Geschichten der Palästinenser in Gaza widmet. Er nutzt seinen großen Einfluss in den sozialen Medien, um die von Israel begangenen Gräueltaten aufzuklären und der Welt von denen zu erzählen, die ihnen zum Opfer fallen.

In den frühen Morgenstunden des 22. Oktober bombardierte Israel das Haus der Familie Alnaouq in Gaza und tötete 21 Familienmitglieder, darunter Ahmeds Vater, zwei Brüder, drei Schwestern und 14 Nichten und Neffen.

„An normalen Tagen leben in meinem Haus mein Vater, meine beiden Brüder und die Familie meines älteren Bruders“, sagte Alnaouq in einem Videointerview mit Anadolu. „Aber während des Krieges haben meine Schwestern, die verheiratet sind und in verschiedenen Gebieten leben, beschlossen, in mein Haus zu ziehen, weil sie dachten, dass es eines der sichersten Gebiete ist und sie dort vielleicht den Krieg überleben könnten.“

Die Realität im Gazastreifen ist jedoch, dass es kein einziges Gebäude gibt, das vor israelischen Bomben sicher ist.

„Es war 4 oder 5 Uhr morgens, als sie beschossen wurden. Ich schlief noch, aber dann wachte ich plötzlich auf und geriet aus irgendeinem Grund im Schlaf in Panik“, erklärte er. „Ich wachte auf und hörte die Nachricht von einem Freund, der dort lebt. Er erzählte mir, dass mein Haus bombardiert wurde und meine Familie getötet wurde.“

Seine beiden anderen Schwestern waren am Tag des Angriffs nicht zu Hause, aber zu einer von ihnen hat er wegen des Strom- und Kommunikationsausfalls keinen Kontakt mehr.

Was Alnaouq, 29, durchgemacht hat, kann er – wie jeder andere Mensch auch – nicht in Worte fassen. „Das ist ein Gefühl wie kein anderes. Mein Herz war gebrochen. Es war sehr, sehr, sehr schwer, und es ist sehr schwer, es jetzt zu beschreiben.“

Israel hat nicht gesagt, warum es mein Haus bombardiert hat

Alnaouq, der bereits zwei andere Familienmitglieder durch israelische Gewalt verloren hat, weiß jedoch, dass er mit seinem Schmerz nicht allein ist. „Meine Familie ist nur eine von weiteren 900 Familien, die angegriffen und getötet wurden. Sie alle wurden getötet. Israel hat keine Rechtfertigung für die Bombardierung von Häusern und auch keinen Grund dafür. Es hat nicht gesagt, warum es mein Haus bombardiert hat. Und wir sind es gewohnt, von den Israelis zu hören, dass sie Gebiete bombardieren, in denen sich Kämpfer aufhalten. Aber ich kenne meine Familie, ich kenne meine Leute. In meinem Haus gibt es keine Kämpfer, und selbst in der Gegend, in der mein Vater und meine Brüder lebten, gibt es keine militärischen Aktivitäten.“

Er glaubt, dass Israel Zivilisten ins Visier nimmt, weil es dem palästinensischen Volk Schaden zufügen will, und dass es keine Rechtfertigung braucht, um Palästinenser zu töten. „Sie wollen so viele Palästinenser wie möglich töten, um andere einzuschüchtern, den Gazastreifen zu verlassen und auf den Sinai zu ziehen. Dies ist ein Plan, den sie in Gang setzen, um die Palästinenser zu vertreiben und sie aus dem Gazastreifen zu werfen, so wie es 1948 bei der Nakba geschah.“

Für Alnaouq sind die westlichen Medien „seit langer, langer Zeit an Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk mitschuldig“. Er ist überzeugt, dass Israel diese Massaker „ohne Deckung und grünes Licht“ durch die westlichen Medien nicht hätte durchführen können. „Sie haben den Israelis das richtige Umfeld geboten, um so viele Massaker wie möglich an den Palästinensern zu begehen. Und sie decken und rechtfertigen die Israelis immer, wenn sie diese Massaker am palästinensischen Volk begehen.“

Dies ist nicht erst seit dem 7. Oktober der Fall; das Problem begann nicht erst da. Es passiere schon seit der Gründung Israels 1948, seit der Nakba des palästinensischen Volkes. „Die Medien haben viele Fehlinformationen und Lügen darüber verbreitet, was in Gaza wirklich vor sich geht, weil es Israel sehr wichtig ist, wie es von den Menschen im Westen gesehen wird.

Wenn westliche Journalisten ihre Arbeit professionell und unparteiisch erledigen würden, würden die Israelis es wagen, die Palästinenser zu massakrieren, sagte er.

„Sie lassen immer sehr wichtige Informationen weg, die für das Publikum einen großen Unterschied machen würden. Aber sie geben absichtlich oder manchmal auch unabsichtlich falsche Informationen und lügen über die Palästinenser.“

Alnaouq lobt jedoch die Unterstützung der Palästinenser durch die Bürger der westlichen Länder und verweist auf die massiven Proteste, die regelmäßig in Ländern wie den USA und Großbritannien stattfinden. „Sie sind für den Frieden und wollen einen Waffenstillstand. Leider verstehen die Regierungen den Willen ihres Volkes nicht, und sie hören nicht auf das, was ihr Volk wirklich will.

Dennoch glaubt er, dass die Politiker, wenn die Proteste weitergehen, gezwungen sein werden, auf das Volk zu hören. „Die Regierungen werden etwas tun müssen, um die Menschen zufrieden zu stellen, denn diese sind sehr wütend.“

Alnaouq wies darauf hin, dass es nicht das erste Mal ist, dass Israel den Palästinensern oder dem Gazastreifen solche Verwüstungen zufügt, aber er glaubt, dass es jetzt darauf aus ist, „Schäden zu verursachen, die wir noch nie gesehen haben“.

Mehr als 10.000 Tote in nur einem Monat seien ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Opfern, und dennoch behaupte Israel, es befinde sich noch in der Anfangsphase seines Krieges, der noch ein Jahr andauern könne, bis die Hamas beseitigt sei.

„Und natürlich stimme ich nicht mit Israel überein. Es ist nicht dazu da, die Hamas auszurotten. Es geht um das ganze palästinensische Volk. Sonst hätten wir nicht so viele Schäden an der zivilen Infrastruktur und so viele getötete Zivilisten gesehen.“ Für Israel geht es im Moment nur um Rache.

„Ich denke, die israelische Armee und das israelische Regime sind rassistisch. Sie sind von Natur aus rassistisch, und das ist es, was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, dass sie es jetzt mit ‚menschlichen Tieren‘ zu tun haben. Sie sehen uns als ‚menschliche Tiere‘.“ So nannte Verteidigungsminister Yoav Gallant die Palästinenser.

Wenn die internationale Gemeinschaft nicht eingreife, so Alnaouq, werde es in den kommenden Tagen zu weiteren „Massakern“ und „Völkermord“ kommen. „Ich bin nicht optimistisch, um ehrlich zu sein. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass ich optimistisch bin und dass es einen Waffenstillstand geben könnte“. Aber das kann er nicht.

