Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-01-02/ty-article-opinion/.premium/the-whole-world-will-know-israel-is-standing-behind-its-war-criminal-army-officers/00000194-2452-da14-adb7-767e42b40000



Die ganze Welt wird es erfahren: Israel stellt sich hinter seine kriegsverbrecherischen Armeeoffiziere

Gideon Levy

2. Januar 2025

Brigadegeneral Yehuda VachCredit: Rami Shlush / AP, IDF Spokesperson’s Unit. Illustration: Aharon Erlich

Wenn die Militärpolizei nicht sofort eine Untersuchung des Verhaltens von Brigadegeneral Yehuda Vach einleitet, wenn Vach nicht sofort von seinem Posten als Kommandeur der 252. Division suspendiert und zur Befragung inhaftiert wird, wenn die Armee nicht sofort auf seine Handlungen verzichtet und die Regierung nicht dasselbe tut, dann werden Israelis, der Internationale Strafgerichtshof und die Welt wissen, dass die israelischen Verteidigungskräfte einen Divisionskommandeur haben, der verdächtigt wird, Kriegsverbrechen in großem Ausmaß begangen zu haben, und der dennoch in seinem Job bleibt und sein Leben weiterlebt, als wäre nichts geschehen.

Jeder Tag, an dem Yehuda Vach in seinem Amt bleibt , ist ein weiterer Tag des Beweises – nicht nur für die Kriegsverbrechen, die die Armee begeht, sondern auch für die Tatsache, dass Israel hinter ihnen steht. Vach, der natürlich in der Siedlung Kiryat Arba aufgewachsen ist und die vormilitärische Eli-Akademie besucht hat, ist kein ungewöhnliches Wildpferd, das im Zaum gehalten werden muss. Vach ist die IDF, und die IDF ist Israel.

In der Debatte geht es darum, ob Israel im Gazastreifen eine ethnische Säuberung begangen hat oder nicht. Die Debatte dreht sich sogar darum, ob die IDF einen Völkermord begehen.

Wenn ein Divisionskommandeur in Gaza seinen Offizieren sagt , dass es seiner Meinung nach keine Unschuldigen in Gaza gibt – nicht als persönliche Meinung, sondern als Kampfdoktrin – dann ist Völkermord der Geist des Kommandeurs. Wenn es einen Divisionskommandeur gibt, der seine Offiziere tadelt, weil sie „das Ziel nicht erreicht haben“, und das Ziel ist die Vertreibung von etwa 250.000 Einwohnern aus ihren Häusern, dann ist ethnische Säuberung die erklärte Politik der IDF. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …