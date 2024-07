https://english.almayadeen.net/news/politics/the-gaza-trials–israeli-immunity-from-sexual-violence-prose



Die Gaza-Prozesse: Israelische Immunität vor Strafverfolgung wegen sexueller Gewalt

Von Rachel Hamdoun

Quelle: Al Mayadeen Englisch

17. Juli 2024

Außerhalb des Gazastreifens sehen wir es, aber wir leben es nicht. Wir sind keine Gefangenen seiner Narben, aber diejenigen, die Opfer sexueller Gewalt durch israelische Streitkräfte wurden, bleiben mit der Wunde verbunden, die sie immer noch gefangen hält.

Viele Menschen sind gegenüber dem Völkermord im Gazastreifen so abgestumpft, dass die Märtyrer zu einer Zahl auf einer Strichliste geworden sind und die Bilder von verkohlten Kinderleichen zur täglichen Erwartung geworden sind. Inzwischen scheinen die Menschen nicht mehr zu zählen, wer in israelische Gefängnisse kommt und wer sie verlässt.

Außerhalb des Gazastreifens sehen wir es, aber wir leben es nicht. Wir sind nicht Gefangene der Narben, aber diejenigen, die Opfer sexueller Gewalt durch israelische Streitkräfte wurden, bleiben an die Wunde gebunden, die sie immer noch gefangen hält.

Sexuelle Gewalt ist nicht auf Vergewaltigung beschränkt.

Sie umfasst auch unsittliche Entblößung des Opfers, sexuellen Missbrauch, Übergriffe, sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitution, Zwangsschwangerschaften, Zwangssterilisation, Verstümmelung und sexuelle Einschüchterung.

Wir neigen oft dazu, uns auf Frauen zu konzentrieren, wenn wir über sexuelle Übergriffe sprechen, und vernachlässigen, wenn auch unfreiwillig, die sexuelle Gewalt, die auch Männern angetan wird. Sie wird auch in der Öffentlichkeit nicht so oft diskutiert. Wenn es schon für eine Frau oder ein Mädchen schwer ist, in der Öffentlichkeit über eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Übergriff zu sprechen, kann man sich vorstellen, wie erniedrigend und entmenschlichend es für einen Mann ist, darüber zu sprechen.

Seit mehr als 76 Jahren, seit der Nakba, werden palästinensische Frauen und Mädchen von den israelischen Streitkräften in ihren Gefängnissen entführt, festgehalten, gefoltert und sexuell missbraucht, und Sde Teiman ist ein berüchtigtes Beispiel für diese berüchtigten Einrichtungen – oft unter den Augen ihrer Familien.

Vergewaltigung und sexuelle Gewalt sind in Kriegs- und Konfliktzeiten ein weit verbreitetes Mittel, das von Aggressoren und Besatzungsmächten gegen die einheimische Bevölkerung und diejenigen, die Zuflucht suchen, als Macht- und Druckmittel gegen eine bestimmte Regierung, Ethnie oder Einheit eingesetzt wird.

Nachdem „Israel“ im Oktober 2023 seinen Wut- und Völkermordfeldzug gegen den Gazastreifen entfesselt hatte, tauchten Fotos von inhaftierten palästinensischen Frauen und Männern auf, die von israelischen Streitkräften nackt ausgezogen wurden. Monate später verbreiteten sich weltweit Berichte palästinensischer Männer, die davon berichteten, dass sie Opfer extremer und abscheulicher Formen sexueller Folter und Übergriffe durch israelische Streitkräfte wurden – in einigen Fällen sogar durch Hunde.

Warum ist niemand so schnell wütend über diese tragische Realität, wie er es war, als er auf den Zug aufsprang und den Behauptungen der westlichen Medien gegen die Hamas Glauben schenkte, die von internationalen Rechtsexperten als völlig falsch zurückgewiesen wurden? Warum werden unzensierte und verifizierte Fotos von sexuellen Übergriffen gegen Palästinenser unter den Teppich gekehrt?

Es handelt sich hier um einen eindeutigen und offenkundigen Verstoß gegen das Völkerrecht gegenüber Kriegsgefangenen, die unbestreitbar durch das humanitäre Völkerrecht geschützt sind, aber niemand in der Welt zuckt mit der Wimper.

Nein, sexuelle Gewalt gegen Bürgerinnen und Bürger rechtfertigt keinen Akt der so genannten „Selbstverteidigung“, den „Israel“ in den letzten 76 Jahren angewendet hat.

Das Völkergewohnheitsrecht legt die Regeln der Kriegsführung fest und verankert Handlungen, die gegen diese Regeln und Gesetze verstoßen, was wiederum Kriegsverbrechen darstellen würde.

Ich weiß, es ist offensichtlich, was das Völkerrecht in diesem Zusammenhang bedeutet, aber vergessen Sie „Israel“ an dieser Stelle… wenn sich die Regierungen der Welt an das Gesetz halten würden (da sie verpflichtet sind, diejenigen, die es verletzen, strafrechtlich zu verfolgen), wäre der Völkermord gestoppt worden, bevor er die jetzt 39.000 Todesopfer erreicht hätte.

Im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs heißt es, dass „die Begehung von Vergewaltigung, sexueller Sklaverei, Zwangsprostitution, Zwangsschwangerschaft … Zwangssterilisation oder jeder anderen Form sexueller Gewalt“ in internationalen bewaffneten Konflikten einen schweren Verstoß gegen die Genfer Konventionen und in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten einen schweren Verstoß gegen den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Konventionen darstellt.

Der IStGH hat außerdem festgestellt, dass sexuelle Übergriffe „je nach Beweislage ein integraler Bestandteil des Musters der Zerstörung sein können, das einer bestimmten Gruppe von Menschen zugefügt wurde, und unter solchen Umständen als Völkermord angeklagt werden können“.

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass Vergewaltigung und sexuelle Gewalt als Kriegswaffen Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind (was die Welt anscheinend nicht mehr weiß), können wir auch feststellen, dass palästinensische Gefangene Kriegsgefangene sind (POW).

Kriegsgefangene haben einen Status, der durch das humanitäre Völkerrecht gemäß den Genfer Konventionen und den nachfolgenden Zusatzprotokollen geschützt ist.

Das Zusatzprotokoll I enthält Regeln für das Kriegsvölkerrecht (jus in bello) während internationaler bewaffneter Konflikte.Sein Artikel 75 Absatz 2 Buchstabe b, die so genannten Grundlegenden Garantien, verbietet „Verletzungen der persönlichen Würde, insbesondere erniedrigende und entwürdigende Behandlung, Zwangsprostitution und jede Form von unanständigen Übergriffen“ gegenüber Kriegsgefangenen.In der Dritten Genfer Konvention ist verankert, dass Kriegsgefangene, unabhängig von den Umständen, Anspruch auf „Achtung ihrer Person und ihrer Ehre“ haben.

Kriegsgefangene müssen unter allen Umständen menschlich behandelt werden.Sie sind vor jeglicher Gewaltanwendung sowie vor Einschüchterung, Beleidigung und öffentlicher Neugierde geschützt.Das humanitäre Völkerrecht legt auch die Mindestbedingungen für die Inhaftierung fest, wobei Fragen wie Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Hygiene und medizinische Versorgung als geschützte Bedürfnisse gelten.Artikel 13 der Dritten Genfer Konvention, ein wesentlicher Artikel zum Schutz von Kriegsgefangenen, schützt insbesondere Gefangene in Palästina vor diesen Übergriffen durch „Israel“.

Sde Teiman im besetzten al-Naqab ist die bloße Nachbildung von Abu Ghraib im Irak und Guantanamo Bay in den USA.Die israelischen Streitkräfte ziehen die Männer nackt aus, setzen sie unter Strom, greifen sie mit Stöcken und Stangen an und lassen Hunde auf sie los.

Abgesehen davon müssen alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien die Anwendung sexueller Gewalt verbieten, und alle Staaten sind verpflichtet, die Täter strafrechtlich zu verfolgen, nach den Normen des Völkerrechts.Dennoch häufen sich die Beweise für einen Völkermord, abgesehen von der vorsätzlichen Tötung von Palästinensern, und außer Südafrika scheint keine Regierung mit der Wimper zu zucken und sich vor Gericht zu stellen, um dies zu verhindern.

So haben Experten internationaler Organisationen ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass eine unbekannte Zahl palästinensischer Frauen und Kinder, darunter auch Mädchen, nach dem Kontakt mit der israelischen Besatzung in Gaza verschwunden sein soll.„Es gibt beunruhigende Berichte über mindestens ein weibliches Kleinkind, das von der israelischen Armee gewaltsam nach ‚Israel‘ gebracht wurde, und über Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden und deren Verbleib unbekannt ist.“

Die gewaltsame Verbringung von Kindern, von denen viele in die sexuelle Sklaverei verkauft oder ihrer Identität beraubt werden, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet wird, und ein Verbrechen gemäß Artikel 2, Abschnitt (e), der Völkermordkonvention.

Sexuelle Gewalt zerstört nicht nur Gemeinschaften und reißt Familien auseinander, sondern zerstört auch die psychische Gesundheit des Opfers und seiner Familienmitglieder und erreicht vor allem ein primäres Kriegsziel des Täters: den Schaden in das Gedächtnis des Opfers und seiner Gemeinschaft einzuprägen, das über Generationen hinweg weitergegeben wird.

Die Erinnerung an den Völkermord wird auf den Körper des Überlebenden genäht, der Teil des kulturellen traumatischen Gedächtnisses wird (Erll 2011), das in die Geschichte eingeht und von dem Rechtssystem vergessen wird, das zum Schutz davor geschaffen wurde.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …