Israelisches Ministerium finanziert millionenschwere Desinformationskampagne zur Verbreitung von Islamophobie

17. Juli 2024

Stop the War Coalition Plakate mit der Aufschrift „Nein zur Islamophobie. Nein zum Krieg.‘ [H llie Adams/Getty Images]

Das israelische Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten finanziert eine millionenschwere Desinformationskampagne, die Hass gegen Muslime verbreitet, wie Al Jazeera enthüllt hat.

Die Kampagne, die auf US-Gesetzgeber abzielte und islamfeindliche Inhalte verbreitete, begann kurz nach dem 7. Oktober und hat ernsthafte Bedenken über ausländische Einflussnahme und den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Verbreitung von Fehlinformationen aufgeworfen

.

Das Herzstück der Operation ist Stoic, ein in Tel Aviv ansässiges Marketingunternehmen, das Berichten zufolge 2 Millionen Dollar vom israelischen Ministerium für die Durchführung der Kampagne erhalten hat. Die

Die Operation nutzte künstliche Intelligenz, um große Mengen irreführender Online-Inhalte zu generieren, was eine neue Ära in der Leichtigkeit und dem Umfang von Beeinflussungskampagnen darstellt.

Die Existenz von ampaign kam Anfang 2024 ans Licht, als Forscher verdächtige Muster auf sozialen Medienplattformen feststellten. Scor Es wurden zahlreiche gefälschte Konten identifiziert, die pro-israelische Inhalte verbreiteten und sich in erster Linie darauf konzentrierten, Unterstützung für Israels Aktionen in Gaza zu gewinnen. Diese Die Konten waren vor allem mit drei Websites verknüpft: „Moral Alliance“, „Unfold Magazine“ und „Non-Agenda“. Insgesamt hatten diese Seiten über 40.000 Follower auf Facebook, Instagram und X.

Die Kampagne bestand darin, pro-israelische Artikel zu veröffentlichen, die oft aus seriösen Nachrichtenseiten entnommen waren, und sie dann über Hunderte von gefälschten Social-Media-Konten zu verbreiten. Ein Beispiel dafür war ein Artikel, in dem über die angebliche Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern an dem Anschlag vom 7. Oktober berichtet wurde. Rese rchers stellten fest, dass der Inhalt häufig wortwörtlich auf mehreren Konten wiederholt wurde, wobei dieselben Personen mit identischen Beiträgen und Antworten angesprochen wurden.

Besonders alarmierend ist, dass die Kampagne über die bloße Förderung eines pro-israelischen Narrativs hinausging. Sie ist Die Kampagne soll aktiv islamfeindliche Inhalte generieren und verbreiten und versuchen, rechtsextreme antimuslimische Gefühle zu mobilisieren. Eine w

Die mit der Kampagne verbundene Website „United Citizens for Canada“ ging sogar so weit, muslimische Einwanderer als Bedrohung für Kanada zu bezeichnen.

Die Strategie der Kampagne schien vielschichtig zu sein: Sie versuchte nicht nur, die Palästinenser zu entmutigen, sondern auch einen Keil zwischen die Minderheiten in den USA und die Befürworter der Palästinenser zu treiben. Die

Verfolger der Kampagne haben argumentiert, dass die Aktion durch die aktive Förderung der Islamophobie die Grenze von der Fehlinformation zur Hassrede überschritten hat, was ernste ethische und rechtliche Fragen aufwirft.

Der Umfang und die Raffinesse der Aktion wurden durch den Einsatz von ChatGPT ermöglicht, einem von OpenAI entwickelten Tool für künstliche Intelligenz. Es wurde eingesetzt, um die meisten Beiträge zu generieren, so dass eine große Menge an Inhalten produziert und schnell verbreitet werden konnte. Beide Op nAI und Meta (ehemals Facebook) haben in ihren jeweiligen Berichten die Existenz der mit Stoic verbundenen Beeinflussungskampagne bestätigt.

Als Reaktion auf diese Erkenntnisse haben OpenAI und Meta Maßnahmen ergriffen, um Stoic an der Nutzung ihrer Plattformen zu hindern. Experten bezweifeln, dass diese Maßnahmen ausreichen, um solch ausgeklügelte Desinformationskampagnen zu bekämpfen. Kritiker Die

Behauptungen von Social-Media-Unternehmen, ihre Plattformen effektiv zu überwachen, sollten mit Vorsicht genossen werden

, zumal sie sich zunehmend auf automatisierte Lösungen verlassen und die menschliche Aufsicht reduzieren.

Es wird angenommen, dass die Formationskampagne der erste dokumentierte Fall einer Beteiligung der israelischen Regierung an einer Online-Initiative ist, die auf amerikanische und kanadische Politiker abzielt, obwohl das israelische Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten diese Anschuldigungen bestreitet

.

Bei den jüngsten Wahlen in Frankreich unterstützte Amichai Chikli, Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten, die rechtsextreme, antisemitische Marine Le Pen. Dies ist nach Ansicht von Analysten ein weiterer Beweis für die wachsende Allianz zwischen dem globalen Zionismus und der globalen extremen Rechten.

