https://scheerpost.com/2024/07/17/patrick-lawrence-brain-dead-and-dangerous-nato-proceeds/



Patrick Lawrence: „Hirntot“ und gefährlich, NATO fährt fort

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

17. Juli 2024

Grafik von Max Jones

Es ist jetzt fünf Jahre her, dass Emmanuel Macron in einem jener unverblümten Ausbrüche, für die er bekannt ist, dem Economist in Bezug auf den kollektiven Westen sagte: „Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der NATO.“ Der französische Präsident schockierte daraufhin Beamte auf dem gesamten Kontinent. „Das ist nicht mein Standpunkt“, antwortete Angela Merkel hochmütig. „Ich glaube nicht, dass solche Pauschalurteile notwendig sind.“ Heiko Maas, der Außenminister der deutschen Bundeskanzlerin, fügte phantasievoll hinzu: „Ich glaube nicht, dass die NATO hirntot ist.“

Die Nordatlantikpakt-Organisation feierte in der vergangenen Woche ihr 75-jähriges Bestehen. 32 Präsidenten und Premierminister versammelten sich in demselben Saal in Washington, in dem die früheren Staats- und Regierungschefs, 12 von ihnen damals, am 4. April 1949 den Gründungsvertrag unterzeichneten. Joe Biden führte natürlich den Vorsitz bei der Jubiläumsveranstaltung. In diesem Zusammenhang muss man dem französischen Staatsoberhaupt zugute halten, dass er in weiser Voraussicht den Zustand des Gehirns der NATO diagnostiziert hat. Wie Joe Lauria in einem Kommentar für Consortium News zum Abschluss des Gipfels am vergangenen Donnerstag sagte, ist dies eine Organisation, deren Mitglieder kollektiv den Verstand verlieren.

Es ist wichtig zu verstehen, was Macron mit dieser Bemerkung gemeint hat und was nicht. Er erklärte die Nordatlantikvertrags-Organisation nicht, wie man leicht missverstehen könnte, für zwecklos oder obsolet: Das war die Linie von Donald Trump, und Trump war damals gerade drei Jahre im Amt. Macron reagierte in der Tat auf Trumps Klagen über das Bündnis als Haushaltsloch und sein, Trumps, Versagen, die anderen Mitglieder in die gewünschte Richtung des Imperiums zu lenken, wie es alle amerikanischen Präsidenten seit der Gründung der NATO als wichtigste militärische Institution der atlantischen Welt im Kalten Krieg getan hatten.

In seinem Interview mit The Economist äußerte sich Macron unglücklich über das Chaos, das sich zu diesem Zeitpunkt in Nordsyrien abspielte. Einige Leser mögen sich daran erinnern: Trump hatte den Abzug der amerikanischen Truppen angeordnet – ein Befehl, den Diplomaten, Armeeoffiziere und Spione jedoch bald unterliefen – und die Türkei, ein NATO-Mitglied, hatte sich sofort eingeschaltet, um kurdische Milizen in der Region anzugreifen. „Es gibt keinerlei Koordination der strategischen Entscheidungsfindung zwischen den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten.

Nichts“, sagte Macron gegenüber The Economist.“Sie haben eine unkoordinierte aggressive Aktion eines anderen NATO-Verbündeten, der Türkei, in einem Gebiet, in dem unsere Interessen auf dem Spiel stehen.Es gab weder eine NATO-Planung noch eine Koordinierung“.

Und dann die Pointe des französischen Regierungschefs:„Wir sollten die Realität der NATO angesichts des Engagements der Vereinigten Staaten neu bewerten“.

Macrons „hirntote“ Bemerkung war also nicht der Gedanke irgendeines Pazifisten.Der Mann, der jetzt die Entsendung französischer Truppen in die Ukraine befürwortet, ist ein überzeugter Militarist.Was mich an Macrons scheinbar kühnen Äußerungen immer wieder interessiert, sind die Widersprüche, die man in ihnen findet.In diesem Fall war er wütend auf Donald Trump, weil er den Europäern nicht erlaubte, so zu tun, als hätten sie ein Mitspracherecht in der Bündnispolitik, während er die Gelegenheit nutzte, um seine damals neue, heute bekannte Forderung zu bekräftigen, Europa solle seine „strategische Autonomie“ pflegen.

Wie aufs Stichwort stürzte sich Jens Stoltenberg, der scheidende NATO-Generalsekretär, anschließend auf einen völlig unangemessenen Angriff auf China, weil es „sein eigenes Volk unterdrückt“, weil es „demokratische Stimmen unterdrückt“, weil es „im Südchinesischen Meer selbstbewusster auftritt“, weil es „seine Nachbarn bedroht, Taiwan bedroht“, und so weiter und so fort auf der Liste der Vorwürfe, die Blinken und die politischen Cliquen des Biden-Regimes gegenüber den Chinesen vorbringen.

Die NATO in Asien ist jetzt mit größtem Ernst zu nehmen. Sie ist jetzt die NATO und die NATO der Zukunft – die hirntote NATO, die NATO überall, die nirgendwo etwas zu suchen hat.

Kurz nachdem Stoltenberg seine absurde Tirade losgelassen hatte, hängte ihm Biden die Presidential Medal of Freedom um den Hals.

Bitte teilen Sie diese Geschichte und helfen Sie uns, unser Netzwerk zu erweitern!

Patrick Lawrence

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein neues Buch, Journalists and Their Shadows, ist jetzt bei Clarity Press erschienen. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

Autorenseite

Anmerkung des Herausgebers:In einer Zeit, in der das einst gepriesene Modell des verantwortungsvollen Journalismus überwiegend zum Spielball von selbstsüchtigen Milliardären und ihren Konzernschreibern geworden ist, werden dringend integre Alternativen benötigt. Es werden dringend integre Alternativen benötigt, und wir sind eine davon. Bitte unterstützen Sie unseren unabhängigen Journalismus, indem Sie auf unserer Online-Spendenplattform Network for Good spenden oder einen Scheck an unser neues Postfach schicken. Wir können Ihnen gar nicht genug danken und versprechen, Sie auch weiterhin mit diesen wichtigen Nachrichten zu versorgen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …