Die geopolitische Route des Kaspischen Meeres durchkreuzen

Von Lorenzo Maria PACINI

13. Juli 2024

Russland ist das Zünglein an der Waage, wenn es um die militärische Kontrolle der Region geht, und dies ist unerlässlich, um das Gleichgewicht zwischen den anwesenden und den weiter entfernten Mächten zu wahren.

Die Entwicklung neuer kommerzieller und strategischer Netze findet im Kaspischen Meer einen wichtigen Knotenpunkt. Es handelt sich um den größten See der Welt, dessen strategisch wichtige Lage zwischen dem Iran, Kasachstan, Turkmenistan, Aserbaidschan und Russland mit seinen 371.000 Quadratkilometern ein einzigartiges Ökosystem mit großer biologischer Vielfalt und ein natürliches Reservoir von unschätzbarem Wert für die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen den Nachbarländern darstellt.

Natürliche Ressourcen und Energiesicherheit

Die geopolitische Landschaft der Region am Kaspischen Meer ist komplex und die fünf Anrainerstaaten stehen in enger Wechselbeziehung zueinander. Jedes Land spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Dynamik dieses ressourcenreichen Binnenmeeres. Im Jahr 2018 wurde ein Abkommen zur rechtlichen Abgrenzung der Seegrenzen und zur gemeinsamen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen im Hinblick auf eine friedliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Sehr wichtig ist die Rolle des Irans, die ihn zu einem starken Punkt für den Nord-Süd-Transportkorridor mit Russland gemacht hat, einem wahrhaft neuen Energie- und Handelskanal zwischen den beiden Ländern. Ebenso wichtig ist das Management Kasachstans, das das Kaspische Meer zu einem seiner Schwerpunkte in der Wirtschaftsführung und in den internationalen Beziehungen gemacht hat, insbesondere für die Verarbeitung und den Handel mit Kohlenwasserstoffen, so dass der Energiesektor wieder zum wichtigsten Motor der nationalen Wirtschaft geworden ist. Der Meeresboden ist reich an Offshore-Gas- und Ölvorkommen. Russland konkurriert mit Kasachstan um einen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Wasserstreifen, wobei eine einvernehmliche Aufteilung die beiden Länder faktisch zu den Anführern des Kaspischen Meeres macht.

Die Region verfügt auch über wichtige Ressourcen, die nicht aus Brennstoffen gewonnen werden, wie Wasserkraft, Edelmetalle wie Gold und Silber sowie Mineralien wie Eisen, Zink, Kupfer, Uran und Bauxit. Nicht zuletzt befinden sich 90 % der weltweiten Kaviarproduktion im Kaspischen Meer. Große Pipelines wie die Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline und die Kasachstan-China-Pipeline sind für den Transport dieser Ressourcen nach Europa und Asien von entscheidender Bedeutung, was die strategische Bedeutung der Region im internationalen Kontext unterstreicht. Weitere ungenutzte Potenziale liegen im Tourismus und in der Fischerei: Küstenstädte wie Baku in Aserbaidschan und Bandar Anzali im Iran entwickeln sich zu beliebten Reisezielen, die schöne Strände, historische Stätten und eine lebendige Kultur bieten. Die Entwicklung dieser Sektoren würde die lokale Wirtschaft diversifizieren, ihre Abhängigkeit von Energieexporten verringern und ein nachhaltiges Wachstum fördern.

In diesem Sinne folgt die regionale Zusammenarbeit den Wegen des Kaspischen Wirtschaftsforums, das nach der Verabschiedung eines geografischen Abkommens ins Leben gerufen wurde, das das Kaspische Meer nicht als See, wie es technisch definiert werden könnte, sondern als Meer bezeichnet und damit das internationale Recht auf allen Ebenen (politisch, strategisch und wirtschaftlich) zu seinen Gunsten verändert.

Die neuen Korridore

Der grundlegende Wendepunkt war die Annahme einer gemeinsamen Strategie der Anrainerstaaten in wirtschaftlichen Fragen. Russland und Iran sind die beiden Hauptakteure der Handelsrouten. Moskau und Teheran haben angekündigt, ab Ende 2022 neue Handelswege einzurichten, wobei 12 Millionen Tonnen Güter vom Schiff auf die Schiene im Iran verlagert werden sollen, wodurch die traditionellen Routen durch das Schwarze Meer umgangen werden, aber auch die Kapital- und Warenströme aus dem Mittelmeer und dem Roten Meer in Richtung Osten erleichtert werden.

Die Projekte wurden mit der Verabschiedung neuer Gesetze über die Schifffahrt und den Seeverkehr eingeleitet, die die Durchfahrt von Außenhandelsschiffen erleichtern, um den Wolga-Don-Kanal zu sanieren, für den Russland 1 Milliarde Dollar bereitgestellt hat, wodurch der Verkehr zum Asowschen Meer, zum Don, zur Wolga und die Verbindung mit dem Hafen von Astrachan verbessert werden. Auch der Iran hat in russische Häfen und Schifffahrtsunternehmen investiert: Vor zehn Jahren erwarb die Islamic Republic of Iran Shipping Company einen Anteil von 53 % an der Soljanka in Astrachan. Die Investition in Höhe von 10 Mio. USD, die zum Teil durch russische Bankkredite finanziert wurde, umfasste den Kauf eines 270-Containerschiffs und die Modernisierung von Kais und Binnenstraßen. Es sei darauf hingewiesen, dass der Iran auch ein Konsulat in Astrachan eröffnet hat und dass es bereits Zweigstellen der Mir Business Bank in Moskau und Kasan gibt.

Der Landweg zwischen dem Iran und Russland führt durch Aserbaidschan und Dagestan. Der Ausbau des Schienenverkehrs ist für die Länder der Region eine wichtige wirtschaftliche und infrastrukturelle Priorität, da er das Transitvolumen von Waren erhöht und den Transport beschleunigt. Derzeit ist die Strecke Astara-Baku-Dagestan der wichtigste Transitkorridor zwischen Iran und Russland. Im Übrigen fehlt es an Schienennetzen, weshalb Russland, Iran und auch Indien am Ausbau der Strecken interessiert sind und bereits ein vierjähriges Ausbauprojekt für die Strecken zwischen den Häfen und den Hauptstädten finanziert haben.

Die Rolle von China

In letzter Zeit hat auch China sein Interesse am Ausbau der Partnerschaften am Kaspischen Meer bekundet. Die Wirtschaftsgeografie, definiert als der Einsatz wirtschaftlicher Instrumente zur Verteidigung nationaler Interessen und zur Erzielung vorteilhafter geopolitischer Ergebnisse, spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung einer multipolaren Welt. In diesem Transformationsprozess werden die kaspischen Länder zusammen mit China und Indien eine wichtige Rolle spielen.

China fördert eine Initiative, um sich in einen breiteren wirtschaftlichen Rahmen zu integrieren, der die Seidenstraße berührt, die nach wie vor die größte Handelsroute in Asien ist. Die Initiative „Belt and Road“, die Europa, Afrika und Asien miteinander verbindet, führt durch das Kaspische Meer und betrifft alle Länder der Region. Indien seinerseits möchte den Nord-Süd-Verkehrskorridor nutzen, um die Routen zu stärken, die das Kaspische Meer mit dem Indischen Ozean verbinden, und so eine bereits historisch gewachsene territoriale Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kulturen und ethnischen Gruppen in der Region wiederbeleben.

Die Geoökonomie nutzt Instrumente wie Land- und Seeverkehrswege, benachbarte Märkte und politische und geografische Nähe, um relative Gewinne in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Politik und Internationales zu erzielen, im Gegensatz zur liberalen Wirtschaft, die den Handel als Mittel zur Maximierung wirtschaftlicher Gewinne betrachtet.

Durch strategische Investitionen in Infrastruktur, Energie und Verkehrskorridore soll die Region am Kaspischen Meer zu einem wichtigen wirtschaftlichen Knotenpunkt werden, der die zentralasiatische Zusammenarbeit besiegelt und die diplomatischen und strategischen Beziehungen zwischen den Nachbarländern fördert. In diesem Sinne ist das Kaspische Meer von entscheidender Bedeutung für die Sicherung des Gleichgewichts zwischen Indien, das nach wie vor unter starkem westlichem Einfluss steht, und Kasachstan, einem schnell wachsenden Land, das das strategische Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika und anderer europäischer Staaten auf sich zieht.

Russland ist das Zünglein an der Waage, wenn es um die militärische Kontrolle der Region geht, und dies ist für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen den anwesenden und den weiter entfernten Mächten von entscheidender Bedeutung. Hinzu kommt die proaktive Rolle Irans bei der Verbesserung der Konnektivität, und die Einbindung Chinas und Indiens in diesen wirtschaftlichen Rahmen könnte das geoökonomische Potenzial der Region verstärken und das Kaspische Meer in einen dynamischen internationalen Korridor für Handel und Investitionen verwandeln.

Lorenzo Maria PACINI – Lorenzo Maria Pacini – Außerordentlicher Professor für politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti von Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

